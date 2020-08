Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires de sport irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Mercredi, les Milwaukee Bucks ont fait quelque chose qu’aucune autre équipe de la NBA n’avait fait auparavant, et c’était un million de fois plus impressionnant et important que quelque chose qui apparaît dans une colonne de victoire ou de défaite.

Les Bucks ont boycotté leur match éliminatoire avec l’Orlando Magic et, ce faisant, ont déclenché une belle réaction en chaîne dans d’autres ligues et sports (à l’exception de la LNH toujours terriblement déconnectée) qui a interrompu les horaires et les matchs et a mis l’accent sur quelque chose de beaucoup plus important – la justice pour Jacob Blake et l’accent continu mis sur la fin des brutalités policières et des injustices raciales au sein de notre société.

Ce fut une journée incroyable qui a commencé avec l’incroyable décision des Bucks de rester dans les vestiaires et de ne pas jouer leur match. Au lieu de prendre la parole pour le cinquième match, ils ont téléphoné avec le procureur général du Wisconsin Josh Kaul et le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes et ont parlé des prochaines étapes à suivre pour Jacob Blake, qui a été abattu sept fois dimanche dernier par la police du Wisconsin.

LeBron James a offert un message puissant après la décision des Bucks et a ensuite rappelé à tout le monde que ces jeux n’étaient pas reportés, car les ligues les vendaient comme, mais plutôt ils étaient boycottés.

La WNBA a boycotté ses jeux, les Milwaukee Brewers ont boycotté son jeu et la MLS a boycotté tous ses jeux sauf un.

Maintenant, beaucoup d’idiots sur Twitter criaient sur ce que ces boycotts font pour quelque chose pour Blake ou pour les divers problèmes sociaux contre lesquels on protestait. Ces gens sur Twitter sont des idiots pour la raison – ils ne peuvent pas comprendre l’importance d’un mouvement d’athlètes professionnels qui font de leur mieux pour parler au nom de ceux dont la voix n’est pas entendue ou dont on ne se soucie pas suffisamment. Ils gardent le nom de Jacob Blake en tête de toutes les conversations et font leur part pour rendre justice à un homme qui a été abattu sept fois dans le dos. Ils font QUELQUE CHOSE. Ce qui est bien mieux que de ne rien faire.

Ce que les Bucks ont fait mercredi était absolument impressionnant. Cela a conduit à un moment d’émotion de Kenny Smith sur TNT et à un message poignant de Chris Webber.

Surtout, cela a montré à quel point les athlètes, les équipes et les sports professionnels peuvent être puissants.

Les Bucks l’ont commencé et devraient être célébrés pour cela.

Pour toujours.

Coups rapides: les débuts dominants de Lefty… Puma a besoin de LaMelo Ball… Les fans de Barcelone en colère prennent d’assaut le stade sur Messi… Et plus encore!

– Phil Mickelson a disputé son premier tournoi Champions Tour cette semaine et a vraiment écrasé ces vieux gars avec une victoire dominante.

– Mike Sykes explique pourquoi Puma a besoin de LaMelo Ball bien plus que LaMelo Ball a besoin de Puma.

– Les fans de Barcelone ne gèrent pas très bien les nouvelles de Lionel Messi.

– Julian Edelman est l’un des sept grands joueurs à éviter cette année dans le football Fantasy.