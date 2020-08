Le ministre français de la Défense presse la junte militaire malienne de ramener le pays à un régime civil d’ici quelques mois, affirmant dimanche que le calendrier de trois ans proposé par les putschistes est «hors de question».

Les commentaires sont intervenus des heures après que la junte a rencontré à la hâte des personnalités de la coalition de l’opposition à la suite d’un différend public mettant en lumière les divisions émergentes. Les deux parties étaient unies dans leur désir de voir l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita partir, mais l’opposition a commencé à critiquer la junte ces derniers jours, montrant à quel point le débat sur l’avenir du Mali est devenu tendu.

Vendredi, l’imam et chef de l’opposition Mahmoud Dicko a publiquement exhorté les dirigeants de la junte à répondre aux demandes des médiateurs régionaux afin d’éviter au Mali de nouvelles sanctions financières paralysantes. Dicko, que certains soupçonnent d’avoir ses propres ambitions politiques, a appelé les dirigeants actuels à «faire partie de la solution et non d’un autre problème».

Lire la suite:

L’engagement du Canada envers le Mali remis en question après la démission du président des forces putschistes

L’histoire continue sous la publicité

Le bloc régional ouest-africain de 15 pays, connu sous le nom de CEDEAO, a déclaré que le retour du Mali à la démocratie ne devait pas prendre plus d’un an et a déjà arrêté les flux financiers vers le pays, entre autres mesures.

La ministre française de la Défense, Florence Parly, a approuvé, disant à la radio Europe-1 que la transition devrait avoir lieu dans «quelques mois».

«Si cela ne se produit pas, le risque est que tout cela profite avant tout aux terroristes», a-t-elle déclaré. «Les terroristes se nourrissent de la faiblesse des États.»

Un coup d’État militaire similaire au Mali en 2012 a déclenché un bouleversement politique qui a été exploité par des extrémistes islamiques dans le nord du pays. Ils ont réussi à prendre le pouvoir des grandes villes du nord et ont mis en œuvre leur interprétation stricte de la loi islamique avant que l’ancien colonisateur français ne mène une intervention militaire l’année suivante pour les évincer.

Histoires tendance

Erin O’Toole ne dira pas s’il croit qu’il y a du racisme systémique au Canada

Coronavirus: le Canada prolonge les restrictions aux voyages internationaux et la quarantaine obligatoire jusqu’au 30 septembre

0: 52Les partisans de l’opposition célèbrent au milieu des rapports de coup d’État au Mali

Les partisans de l’opposition célèbrent au milieu des rapports de coup d’État au Mali

Les djihadistes se sont cependant regroupés dans les zones rurales environnantes et ont continué à lancer des dizaines d’attaques contre les soldats de la paix de l’ONU et l’armée malienne, l’un des facteurs contribuant à la chute du président. Alors que la violence a commencé avant son entrée en fonction en 2013, de nombreux Maliens ont estimé que son gouvernement n’avait pas fait assez pour éradiquer les extrémistes, qui ont continué à empiéter sur le centre du Mali pendant la présidence de Keita.

L’histoire continue sous la publicité

Près de deux semaines après la prise du pouvoir par une junte militaire, il n’ya toujours pas de consensus sur la personne qui dirigera la transition exigée par la communauté internationale, ni sur la rapidité avec laquelle cela devrait être réalisé. Nombreux sont ceux qui craignent qu’une nouvelle instabilité politique ne détruise plus de sept ans d’efforts de la France et de la communauté internationale pour stabiliser le pays.

Le ministre français de la Défense a déclaré qu’une vidéoconférence serait organisée cette semaine avec 18 partenaires internationaux, bien qu’aucun autre détail ne soit disponible.

Lire la suite:

COMMENTAIRE: Le coup d’État au Mali devrait avoir de l’importance pour les Canadiens

Tôt dimanche, l’alliance de l’opposition malienne connue sous le nom de M5-RFP a déclaré qu’elle avait présenté son propre plan à la junte, mais aucun détail n’a été donné sur le calendrier proposé.

Les tensions ont éclaté samedi lorsque les dirigeants du M5-RFP ont publié une déclaration laconique disant qu’ils n’avaient pas été invités au forum prévu par la junte sur l’avenir du pays. Le porte-parole de la coalition Issa Kaou Djim a déclaré plus tard qu’ils avaient «dissipé le malentendu» avec les dirigeants de la junte.

Cependant, des questions demeurent sur le rôle que chacun jouera. Dicko est devenu une figure influente pendant les mois de manifestations de rue pour évincer Keita. Au départ, il a indiqué qu’il voulait quitter la politique et revenir à la prédication dans sa mosquée. Mais sa déclaration publique de vendredi a alimenté de nouvelles spéculations selon lesquelles il pourrait encore avoir des ambitions politiques.

L’histoire continue sous la publicité

© 2020 La Presse Canadienne