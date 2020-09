Ronald Koeman a déclaré qu’il était particulièrement impressionné par l’international américain de la jeunesse Konrad de la Fuente alors que Barcelone continuait ses préparatifs pour la nouvelle saison en battant Gérone 3-1 mercredi.

Lionel Messi a marqué deux fois – ses premiers buts pour le club depuis qu’il a tenté de partir le mois dernier – et Philippe Coutinho était également sur la cible alors que le Barça avait remporté deux victoires en deux matches amicaux sous Koeman.

Le patron du Barca a utilisé le jeu pour jeter un regard plus approfondi sur un certain nombre de jeunes qui ont été impliqués dans la première équipe pendant la pré-saison, notamment Konrad, Pedri et Riqui Puig.

« Nous savons que nous avons de très bons jeunes joueurs ici », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse après le match. «L’important, c’est de s’entraîner à un bon niveau et de l’intégrer ensuite dans ces matchs amicaux.

« Si je devais mettre en évidence l’un des jeunes, je dirais Konrad, je suis vraiment content de lui. Mais nous avons aussi Pedri, Riqui. Nous avons un bel avenir devant nous. »

Konrad, 19 ans, est devenu le premier joueur américain à jouer pour le Barça lors de la victoire de samedi contre Gimnastic Tarragona. Il avait un but refusé à tort pour hors-jeu lors d’un caméo de 45 minutes.

L’ailier américain est intervenu pour la dernière demi-heure contre Gérone, remplaçant Coutinho à gauche de l’attaque. Son rythme a causé des problèmes aux côtés de la deuxième division et il a créé une grande chance pour Pedri, qui a été refusé par un brillant arrêt de Jose Suarez.

Le natif de Miami, qui a signé un nouveau contrat au Camp Nou plus tôt cet été, devrait être avec l’équipe B cette saison en troisième division espagnole, bien que ses performances en pré-saison n’aient fait aucun mal à ses chances en équipe première.

Coutinho est un autre joueur ayant une bonne pré-saison. Le Brésilien a marqué à chacune de ses deux apparitions jusqu’à présent et aura une deuxième chance au club sous Koeman après une année de prêt au Bayern Munich.

Le jeune américain Konrad de la Fuente, à droite, rivalise pour le bal lors d’un match amical contre Gimnastic le 7 septembre. 12. .

« Coutinho va très bien », a déclaré Koeman à propos de la signature du record du Barça. « Je pense qu’il se sent bien, il s’entraîne et joue bien. Il a beaucoup de qualité et nous devons garder cela à l’esprit. Tous les joueurs ont besoin du soutien et de l’aide de leurs entraîneurs. »

Pendant ce temps, l’avenir de Luis Suarez reste incertain. Il a été laissé en dehors de l’équipe pour le deuxième match consécutif et Koeman dit qu’il ne sait toujours pas si l’attaquant quittera le club ou non.

« Je parlais avec Suarez ce matin », a ajouté l’entraîneur néerlandais. « Nous attendons de voir s’il part ou non, nous ne savons toujours pas. Nous respectons tous les contrats ici et, s’il finit par rester, il fera partie de l’équipe. »

Le Barça est le prochain en action lorsqu’il accueillera Elche lors de son dernier match amical avant la saison samedi. Leur campagne en Liga commence le week-end suivant avec un match à domicile contre Villarreal d’Unai Emery.