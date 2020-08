Pour le gardien des Philadelphia 76ers Shake Milton, il a eu une course folle à sa deuxième saison dans la ligue. Il a pris la relève en tant que gardien de point de départ de l’équipe à l’intérieur de la bulle et il a dû assumer beaucoup plus de responsabilités dans une très bonne équipe.

À part un hoquet ici et là, il n’a pas cligné des yeux.

Milton a récolté en moyenne 9,3 points et 4,1 passes en tirant 34,5% en profondeur dans les huit matchs de classement, puis il a récolté en moyenne 14,5 points et a tiré 40% en profondeur dans les séries éliminatoires contre les Celtics de Boston.

«J’étais en quelque sorte jeté dedans et j’ai l’impression que je me suis débrouillé», a déclaré Milton. «J’avais l’impression que ma confiance augmentait à chaque match et j’entre dans la saison morte avec enthousiasme à l’idée de faire le travail.»

Ces plans hors saison incluent de devenir plus fort pour le jeune homme hors de SMU. Il y a eu à quelques reprises dans les séries éliminatoires où il était projeté par les grands des Celtics et il n’a pas été capable de surmonter cela tout le temps. Il a également eu un peu de mal avec la star des Celtics, Kemba Walker, et il a le sentiment que devenir plus fort aidera.

«En commençant par mon poids, en prenant plus de poids», a déclaré Milton. «Comme vous pouvez le voir, le jeu est plus physique et je veux être prêt à perturber le jeu encore plus de façons et j’ai l’impression que si je prends plus de poids, je peux le faire.

Pour sa défense, Walker est l’un des meilleurs joueurs de la ligue et il a vraiment tenu bon. Il était également probablement le seul Sixer à abattre des tirs dans toutes les séries.

«Ma projection est que ce sera une rampe de lancement pour une carrière très, très réussie», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Parfois, vous ne pouvez pas le dire avec certitude que je le dis maintenant principalement parce qu’il y a peut-être des défauts de caractère, peut-être qu’il y a quelque chose que vous pensez être une valeur aberrante et c’est un peu de l’or un peu fou. Il n’y a pas de défauts de caractère, son jeu n’est pas de l’or, et il est jeune. »

Milton aura beaucoup de travail à faire pendant l’intersaison, mais sa carrière se projette comme un joueur assez solide de la NBA pendant longtemps.