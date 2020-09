L’Amérique du Sud a souligné cette semaine son engagement à entamer la longue route menant à la Coupe du monde 2022 le mois prochain. Mais tout le monde devra peut-être accepter que ce ne sera pas possible.

La région de la CONCACAF a déjà admis sa défaite dans la gestion d’un système de qualification normal, et ne commencera plus qu’en mars de l’année prochaine.

C’est une piste que la CONMEBOL, la confédération sud-américaine, ne veut pas suivre. Elle fait face au même problème que la CONCACAF, à savoir que la pandémie de coronavirus n’a pas été suffisamment maîtrisée pour permettre au football international de redémarrer.

Le problème est que la CONMEBOL ne veut pas abandonner le format marathon des qualifications qu’elle utilise depuis 1996, les 10 pays s’affrontant à domicile et à l’extérieur. Mais le temps est contre eux. Quatre manches, les doubles en-têtes de mars et septembre, ont déjà été perdues. Perdez plus et cela commence à devenir un véritable resserrement pour tenir en 18 manches avant Qatar 2022. Donc, il s’accroche à l’espoir que la compétition puisse commencer un peu plus de trois semaines.

FIXTURES D’OCTOBRE

Argentine vs. Equateur

Brésil vs. Bolivie

Colombie vs. Venezuela

Paraguay c. Pérou

Uruguay vs. Chili

Bolivie vs. Argentine

Chili vs. La Colombie

Équateur vs. Uruguay

Pérou vs. Brésil

Venezuela vs. Paraguay

Dates des rencontres à confirmer

Une grande partie de ce désir repose, bien entendu, sur les revenus de la télévision. À l’exception de l’Uruguay, les fédérations nationales ont vendu les droits de télévision des matches de leur équipe sur la base de neuf matchs à domicile et neuf à l’extérieur. Un format plus court, avec moins de jeux, exigerait vraisemblablement une renégociation indésirable.

Il y a cependant un problème évident. La valeur des droits TV ne repose pas uniquement sur le fait que les équipes nationales prendront le relais. Cela reflète également la présence de certains des plus grands joueurs mondiaux. Et les goûts de Lionel Messi, Neymar, James Rodriguez, Luis Suarez et Arturo Vidal sont tous basés en Europe et tant que le coronavirus est là, cela ressemble à un réel problème.

L’Argentine de Lionel Messi jouera à domicile contre l’Équateur et à l’extérieur en Bolivie. .

La CONMEBOL a publié un communiqué, soulignant que le président de la FIFA « Gianni Infantino a assuré que les règles existantes seront suivies en ce qui concerne la libération des joueurs par les clubs en faveur des équipes nationales ». Mais les clubs européens sont naturellement réticents à laisser leurs actifs coûteux traverser l’Atlantique pendant plus d’une semaine.

Il y a des problèmes de santé évidents, mais ce n’est pas la fin de l’histoire. Il y a un obstacle bureaucratique. Les voyageurs d’Amérique du Sud vers l’Europe doivent purger une période de quarantaine à leur arrivée. Si cela est imposé aux joueurs à leur retour en Europe, ils seront hors de combat pendant quelques semaines, date à laquelle les dates de novembre de la FIFA seront imminentes, avec la possibilité de 10 jours supplémentaires suivis de deux semaines supplémentaires de quarantaine. .

La FIFA a modifié les conditions de l’UEFA Nations League et des matchs des moins de 21 ans qui ont eu lieu la semaine dernière, permettant aux clubs de refuser de libérer des joueurs s’ils devaient purger une période de quarantaine. Mais, pour la plupart, les pays ont mis en place des couloirs de déplacement pour le sport d’élite, supprimant ainsi la nécessité de respecter la quarantaine. Cependant, cela impliquait largement des équipes nationales voyageant ensemble dans une bulle. Dans le cas des joueurs européens se rendant en Amérique du Sud, ils pourraient bien le faire de manière indépendante, ce qui soulève de sérieuses questions sur la manière de mettre en quarantaine.

Infantino peut avoir un certain poids auprès des clubs européens, mais cela va bien au-delà du football. Peut-il vraiment forcer les gouvernements européens à lever les restrictions de quarantaine pour les footballeurs sud-américains de retour? On ne sait pas pourquoi les gouvernements devraient prendre cette mesure, d’autant plus que les plus grands clubs peuvent en fait vouloir que les restrictions de quarantaine restent en place pour leur donner une justification pour ne pas libérer leurs joueurs.

Aller de l’avant avec les éliminatoires de la Coupe du monde sans les stars européennes semble improbable. Pouvoir compter sur ces stars en trois semaines serait, à moins qu’Infantino ne puisse réaliser une magie politique, cela semble être un vœu pieux. Le président de la FIFA doit faire rapport jeudi. Il faudrait alors savoir si les autorités sud-américaines du football ont trouvé un moyen de quadriller le cercle.