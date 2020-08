La mûre est prêt à revenir sur les lieux avec le lancement d’un nouveau smartphone. Une startup texane se fixe comme objectif de relancer la marque en présentant un dispositif très spécial qui ne passera pas inaperçu.

BlackBerry revient sur les lieux: le lancement d’un nouveau smartphone 5G est attendu!

Les sociétés Onwardmobility et FIH Mobile ont récemment décidé de collaborer pour relancer la marque BlackBerry avec la présentation d’un nouveau smartphone. Ceci est communiqué par les deux protagonistes qui, tout en rapportant peu d’informations sur les spécifications des prochains appareils sur lesquels ils travaillent, montrent leur volonté de procéder au lancement dès 2021.

Les détails connus sont rares mais on peut déjà imaginer un nouveau smartphone équipé du typique clavier physique qui caractérise BlackBerry. La présence du Technologie 5G, à travers laquelle les deux sociétés visent à inciter autant d’utilisateurs à acheter et à suivre la concurrence afin d’avoir l’opportunité de faire progresser la notoriété de BlackBerry et, peut-être, de le ramener à sa renommée initiale.

LES nouveaux smartphones BlackBerry ils seront caractérisés par la présence du système d’exploitation Android mais il n’est pas encore possible de faire l’hypothèse quelles pourraient être ses caractéristiques supplémentaires. On sait, pour le moment, que la présentation des premiers appareils pourra avoir lieu en 2021 et que les smartphones proposés seront accessibles à tous. Les deux sociétés lanceront très probablement des appareils assez bon marché dans le but d’atteindre autant d’utilisateurs que possible. Cet indice pourrait susciter une certaine perplexité et laisser place à des hypothèses sur ce que pourraient être les choix techniques des entreprises. Cependant, il est encore trop tôt pour aller de l’avant avec les théories. Nous devons donc simplement attendre et espérer que BlackBerry puisse atteindre le succès souhaité.