Les touristes en safari en Afrique du Sud ont eu droit à une observation comique lorsqu’ils ont rencontré un léopard se réveillant après une sieste le long d’une route. Il ignorait manifestement que la hyène s’y faufilait.

L’incident, qui s’est produit dans la réserve de gibier de Sabi Sands en bordure du parc national Kruger, a été capturé en vidéo par le guide de safari Jason Joubert, 33 ans, qui a partagé son histoire avec LatestSightings.com.

«Alors que nous regardions le léopard se réveiller et se toiletter, nous avons remarqué une hyène mâle marchant sur la route dans notre direction», a déclaré Joubert à LatestSightings. «Je suppose qu’il suivait le parfum des léopards.

«Nous avons regardé et attendu que la hyène s’approchait avec précaution du léopard, faisant un pas de plus en plus proche à chaque fois et le léopard apparemment inconscient de son visiteur reniflant pendant qu’il soignait ses pattes. Nous ne nous attendions pas à ce que la hyène marche directement vers le léopard et nous pensions que le léopard aurait senti la hyène tout de suite, mais ce n’était pas le cas.

«Le léopard se leva lentement, presque toujours dans un état de somnolence, et réalisa avec un sursaut que la hyène était maintenant presque face à face! Il a secoué en défense et a sauté en arrière, grognant et grognant, avertissant la hyène de garder une distance.

Les touristes dans le véhicule ont tous ri de la rencontre.

La hyène, réalisant qu’il n’y avait pas de restes à récupérer, continua son chemin. Le léopard a encore grogné puis est retourné au toilettage, a déclaré Joubert.

Photos gracieuseté de LatestSightings.com.