Le mari de Serena Williams, Alexis Ohanian, a révélé ce dont il avait parlé avec le regretté Kobe Bryant lors de la seule rencontre face à face avec l’illustre ancien basketteur. Dans la vidéo qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux, Ohanian a souligné qu’il était impressionné par l’amour de Kobe pour ses quatre filles et par la volonté de Bryant d’investir.

«En tant que papa fille, l’une des choses qui m’a toujours impressionné à propos de Kobe était son amour sans excuse pour ses filles et combien il les défendait et les soutenait et à quel point il était fier. Vous savez, nous ne nous sommes rencontrés qu’une seule fois et nous avons parlé brièvement de ses ambitions en matière d’investissement et il ne faisait que commencer et cela m’a frappé de voir comment il apportait avec lui toute sa passion, toute sa faim, toute sa motivation pour cette nouvelle carrière. .

La même chose qui l’a rendu formidable sur le terrain, il apportait à chaque chose qu’il faisait en dehors du terrain et… il nous manquera », dit Ohanian dans la vidéo.

Hommage de Serena Williams à Kobe Bryant

Alexis n’était pas le seul de la famille Ohanian à avoir rendu hommage à Kobe Bryant le jour où il était censé fêter son 42e anniversaire s’il n’y avait pas le crash de l’hélicoptère de Calabasas au début de cette année.

Serena Williams a commémoré la journée en partageant un court métrage réalisé par Nike en l’honneur du célèbre joueur de la NBA. Serena Williams apparaît dans le court métrage sur un court dur avec sa fille Olympia. «Kobe nous a appris à être meilleurs.

Un meilleur buteur, un meilleur mentor, un meilleur père, un meilleur champion. Aujourd’hui, le jour de son anniversaire, nous poursuivons sa quête sans fin de mieux », a écrit Nike dans la description de la vidéo publiée sur Instagram.

La réaction de Serena Williams à la mort de Kobe Bryant

Lorsque Bryant a subi la mort tragique, la championne de tennis Serena Williams a fait tout ce qu’elle pouvait: elle a envoyé ses prières à Kobe, sa fille décédée Gianna et sa famille en deuil, ainsi qu’aux autres victimes de l’accident d’hélicoptère qui a eu lieu près de Calabasas, en Californie. .

«Je continuerai de prier pour la famille Bryant, la famille Chester, la famille Altobelli, la famille Mauser et la famille et les amis Zobayan pendant cette période difficile. Votre légende va… Voir le reste de la réaction de Serena dans cet article.