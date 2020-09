Aujourd’hui, nous avons pour vous des informations sur le canot de sauvetage que Banksy a financé pour aider les migrants, la décoration de Jesusa Rodríguez depuis son siège au Sénat et plus encore …

Voir cet article sur Instagram . . mvlouisemichel.org Un post partagé par Banksy (@banksy) le 29 août 2020 à 3:56 PDT

Le canot de sauvetage de Banksy pour sauver les réfugiés

Plus de 400 réfugiés africains attendent en Méditerranée centrale au large de la Sicile pour être secourus. Le canot de sauvetage Louise Michel, qui reçoit un financement de Banksy, a secrètement mis les voiles pour éviter d’être intercepté par les autorités, a rapporté The Guardian.

Le bateau a déjà secouru 219 migrants qui étaient à la dérive dans les eaux européennes, alors qu’il était si plein qu’il n’a pas pu manœuvrer sur les vagues pendant plus d’une journée.

Louis Michel, en l’honneur d’une anarchiste féministe française, a secrètement mis les voiles le 18 août depuis le port espagnol de Burriana, près de Valence, et se trouve maintenant en Méditerranée centrale où il a secouru les 89 premières personnes jeudi.

Selon The Guardian, l’équipage est composé d’activistes européens ayant une longue expérience dans les opérations de recherche et de sauvetage.

La Louise Michel est peinte en rose vif et présente une œuvre d’art de Banksy représentant une fille en gilet de sauvetage tenant une bouée de sécurité en forme de cœur. Naviguez sous pavillon allemand.

Bloomberg

Musk devient la troisième personne la plus riche du monde

Musk a dépassé lundi le co-fondateur de Facebook Mark Zuckerberg en tant que troisième personne la plus riche du monde lorsque les actions de Tesla ont poursuivi leur séquence implacable après avoir subi une scission ou une scission d’actions.

Musk dispose de 115 milliards de dollars, contre 111 milliards de dollars de Zuckerberg, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

Musk a connu une augmentation fulgurante de sa richesse; Sa valeur nette a augmenté de 76,1 milliards de dollars cette année, les actions de Tesla ayant augmenté de plus de 475%. Un autre facteur: un programme de rémunération audacieux – le plus grand accord de rémunération d’entreprise jamais conclu entre un PDG et un conseil d’administration – qui pourrait vous rapporter plus de 50 milliards de dollars si tous les objectifs sont atteints.

La semaine dernière, le PDG de Tesla a rejoint Zuckerberg, Jeff Bezos et Bill Gates d’Amazon.com dans le club exclusif des centibillionnaires grâce à une flambée des actions technologiques.

Musk a encore un long chemin à parcourir pour devenir la personne la plus riche du monde. Bezos a environ 200 milliards de dollars.

Question prioritaire au Sénat pour cette période. pic.twitter.com/zvIEX35lSa – Jesusa Rodríguez (@jesusardgz) 31 août 2020

Jesusa Rodríguez décore sa place au Sénat avec une plante de marijuana

La sénatrice Morena Jesusa Rodríguez a décoré son siège au Sénat d’une manière particulière et originale: avec une plante de marijuana.

Lors de la séance de ce lundi, l’usine pouvait être visible par le reste des législateurs pendant que le conseil d’administration votait sur les lieux.

Sur son compte Twitter, Jesusa Rodríguez a partagé une photo de sa plante et a assuré que la réglementation de la marijuana devrait être une question prioritaire.

Le 19 août, le président Andrés Manuel López Obrador a indiqué que l’initiative de réglementation de la marijuana doit être résolue par le Sénat, car il est sur le point de le faire.

Le 4 mars de cette année, les Commissions unies de justice; Santé; et Etudes législatives, Deuxièmement, du Sénat a généralement approuvé le projet d’avis sur la réglementation du cannabis.

Pendant ce temps, en raison de la pandémie de coronavirus, la plénière du Conseil fédéral de la magistrature (CJF) a prolongé jusqu’au 9 septembre la date limite pour que le ministère de la Santé publie les règles d’utilisation des médicaments à base de cannabis.

«Le prince du rap & # x27; fêtera ses 30 ans avec un spécial

Concernant les 30 ans depuis la diffusion du premier épisode sur NBC,

Les acteurs et actrices de la célèbre série fêteront le 30e anniversaire de la diffusion du premier chapitre de «Le prince du rap & # x27; sur NBC avec un spécial.

Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid et Alfonso Ribeiro, ainsi que DJ Jazzy Jeff; et bien sûr Will Smith se réunira pour cette réunion, a rapporté HBO Max.

L’émission spéciale sera filmée le 10 septembre et sortira aux alentours de Thanksgiving (jeudi 26 novembre).

& # x27; & # x27; Le prince du rap & # x27; Il est disponible sur Netflix en Amérique latine.

Voir cet article sur Instagram Les experts en sneakers @stadiumgoods éditent les meilleures paires de créateurs dans notre lien en bio. * Essayez certaines baskets @off____white via notre nouveau Virtual Try-On, uniquement dans l’application Farfetch iOS. Un post partagé par Farfetch (@farfetch) le 14 août 2020 à 5:08 PDT

Un vestiaire virtuel pour que vous puissiez vérifier votre tennis préféré

Farfetch a annoncé le lancement en août d’une nouvelle fonctionnalité dans son application: une salle d’essayage virtuelle avec laquelle les utilisateurs peuvent essayer des modèles de baskets.

Avec ce testeur, vous pouvez voir à quoi ressemblent les baskets Off-White, simplement en utilisant l’appareil photo de votre smartphone.

La salle d’essayage virtuelle donne aux gens une vue à 360 degrés de leurs baskets préférées telles qu’elles tiennent sur leurs pieds, vues de la caméra, sans avoir à se rendre directement dans un magasin physique. C’est pour vous donner une idée de la façon dont ils vous regarderont en toute sécurité, rapidement et de manière amusante, explique Farfetch.

Quels produits sur la plateforme auront cette visualisation? Farfetch explique qu’il y aura un indicateur en haut de l’écran avec le nom de la fonction & # x27; Test virtuel & # x27;, où vous devez cliquer pour donner accès à la caméra depuis l’application; pointez ensuite l’appareil photo directement vers vos pieds pour les essayer.

Vous pouvez également prendre des photos et les partager sur les réseaux sociaux.

La version Virtual Tester est disponible pour l’application dans la version iOS.

Les pandas jumeaux populaires du zoo de Berlin célèbrent leur premier anniversaire avec un gâteau glacé.

Les pandas jumeaux du zoo de Berlin célèbrent leur premier anniversaire

Les pandas jumeaux populaires du zoo de Berlin ont célébré leur premier anniversaire lundi avec un gâteau à la crème glacée spécial et une cuillerée de neige de la maison des pingouins.

Pit et Paule – leurs noms chinois sont Meng Xiang et Meng Yuan – ont été les premiers pandas à être nés en Allemagne et sont devenus la principale attraction du zoo de la capitale allemande depuis qu’ils ont fait leurs débuts publics en janvier. La Chine les a prêtés, tout comme leurs parents.

Les petits, qui pesaient moins de 200 grammes à la naissance, pèsent désormais près de 28 kilos.

Les gardiens de zoo leur ont apporté lundi un gâteau à la crème glacée en forme de figure 1, composé de jus de betterave, de pommes, de patates douces et de bambou, et décoré d’une cuillerée de neige.

Avec des informations d’AP et de Nación321