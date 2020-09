Vendredi, Kyle Krause a acquis une part majoritaire de l’équipe de Serie A de Parme, ce qui signifie que quatre des 20 clubs de la ligue ont désormais des propriétaires basés aux États-Unis – les autres sont la Fiorentina (Rocco Commisso), la Roma (Dan Friedkin) et Milan (Paul Singer). , via le fonds Elliott). Bologna (Joey Saputo) et l’Inter (Zhang Jindong) ont également des propriétaires étrangers. Seule la Premier League, où 14 des 20 clubs sont sous contrôle étranger, compte plus d’investisseurs étrangers parmi les principales ligues européennes.

– Diffusez de nouveaux épisodes d’ESPN FC du lundi au vendredi sur ESPN +

– Quand les fans seront-ils de retour? Guide des meilleures ligues d’Europe

– Diffusez la Serie A en direct sur ESPN + aux États-Unis

Dans le même temps, la ligue elle-même cherche à vendre 10% de ses activités commerciales et de diffusion à des groupes de capital-investissement étrangers (CVC et Bain Capital sont en tête des offres concurrentes).

Beaucoup espèrent que ces changements aideront la Serie A à augmenter ses revenus, à mieux se commercialiser et à réduire l’écart avec les autres principales compétitions nationales européennes. Krause a parlé à ESPN de la reprise du club, de ce que cela signifie et de ses racines italo-américaines malgré un nom de famille teutonique.

Q: Qu’est-ce que ça fait de posséder un club de Serie A?

R: C’est un rêve devenu réalité. Je suis italo-américain … j’adore le football, calcium, football … nommez-le.

2 Liés

Q: Krause n’a pas l’air très italien … Je suppose que c’est du côté de ta mère?

R: C’est drôle; quand je sortais avec ma femme, elle m’a posé la même question … je lui ai dit au moins ça se termine par une voyelle! C’est la famille de ma mère – mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père ont émigré de Palerme, en Sicile – mais une grande partie de ma vie a eu un penchant italien vers je me suis fiancé à ma femme en Italie, je me suis marié avec ma femme en L’Italie … c’est l’héritage vers lequel je me suis tourné.

Q: Quelle est votre expérience en tant que propriétaire d’une équipe sportive professionnelle?

R: Au cours des 25 dernières années, j’ai possédé la Menace Des Moines – c’est une équipe de quatrième niveau ici aux États-Unis. [Editor’s Note: the Menace compete in the USL League Two.] Et il y a un an aujourd’hui, nous avons lancé un projet visant à créer une franchise de championnat USL et à construire un stade au centre-ville de Des Moines.

Q: Est-ce que vous cherchiez à acheter une équipe et que vous êtes tombé sur Parme, ou était-ce que votre cœur y était attaché depuis le début?

R: Cela vient juste de commencer par une petite enquête sur le football italien en général – les équipes, la propriété … tout simplement en essayant d’être un peu plus intelligent dans le processus. Et pendant que je faisais du réseautage, nous avons rencontré quelques équipes qui pouvaient ou auraient pu être à vendre et l’une d’entre elles était Parme. Nos partenaires [the local group that maintains a minority stake in the club] l’avait pris dans sa position malheureuse en Serie D [following bankruptcy] jusqu’à la Serie A avec trois promotions consécutives.

La montée de Parme de la Serie D, après avoir déclaré faillite en 2015, a été tout simplement miraculeuse. Maintenant, ils accueillent un nouveau propriétaire et une nouvelle passion avant la nouvelle saison de Serie A. Alessandro Sabattini / .

Ils étaient prêts à faire quelque chose, je cherchais et c’était un bon choix. C’est une ville fantastique et une belle opportunité.

Q: Il y a maintenant tout un groupe de propriétaires nord-américains en Serie A. Leur avez-vous parlé ou regardé leurs expériences? Il y a souvent des différences culturelles et parfois, ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionne pas en Italie …

R: J’ai parlé à Joey Saputo et Rocco Commisso. Les deux ont été très utiles et m’ont aidé à m’éduquer. J’ai un long chemin à parcourir et ils ont partagé ce qu’ils pensaient, à la fois de la Serie A et de Parme. Et je pense que parler à nos partenaires et à nos gars sur le terrain à Parma Calcio me rendra aussi plus intelligent. Je ne vais certainement pas venir de l’Iowa avec un script et dire « Regardez! J’ai toutes les réponses! » Il s’agit de ce qui doit se passer, des opportunités et comment puis-je aider.

Q: Parme a récemment changé de manager, Roberto D’Aversa étant remplacé par Fabio Liverani. Êtes-vous partie à cette décision? Et avez-vous rencontré Liverani?

R: Non, je n’étais pas impliqué dans le changement et je n’ai pas encore rencontré Liverani, mais je le rencontrerai aujourd’hui. Cette décision a été prise avant notre participation, mais j’appuie pleinement leur décision.

Q: Parme est une ville remarquable, connue pour sa nourriture excellente – si vous ne connaissez pas le jambon de Parme et le parmesan, vous manquez quelque chose – mais historiquement, ils étaient plus connus pour d’autres sports, comme le baseball, le rugby et le volleyball. , jusqu’aux années d’or de l’équipe de football dans les années 1990. Avez-vous l’impression que c’est maintenant une ville de football?

jouer

1:41

Gab & Juls expliquent pourquoi Andrea Pirlo a un travail plus difficile à la Juventus que Zinedine Zidane au Real Madrid.

R: Je dois devenir plus intelligent et en savoir plus sur la base de fans et ce que les fans veulent. Aujourd’hui sera le premier jour où je leur parle. Il s’agit de ce que je peux apprendre d’eux au cours du mois prochain, mais nous avons une grande base de fans, une grande participation, même en Serie Dl et les fans sont restés avec eux tout au long de leur voyage.

Q: La série A a approuvé la vente de 10% des droits commerciaux et de diffusion à une société de capital-investissement pour un montant compris entre 1,5 et 2 milliards de dollars. En général, on a le sentiment que la ligue n’a pas été excellente pour se commercialiser et exploiter pleinement la valeur de ses droits. Que pensez-vous de l’implication des sociétés de capital-investissement? Y a-t-il un avantage?

R: Je pense que ce que vous voyez d’un point de vue marketing, il y a là une opportunité. Ces dollars qui arrivent – et vous pouvez le voir dans le monde entier, regardez la Formule 1 – il y a une chance de façonner à quoi ressemblent les médias. Cela va prendre du temps, vous parlez de créer de nouveaux médias et de nouvelles plates-formes de marketing dans le monde entier, mais il y a certainement un avantage. Et je pense que la ligue a été intelligente pour prendre cette décision là-bas.

Je pense que ce que vous voyez aussi, c’est que plusieurs propriétaires sont intelligents et investissent dans les stades. La Juventus a évidemment ouvert la voie ici, mais si vous regardez autour de la ligue, vous voyez des investissements en cours avec Milan et l’Inter, avec Bologne, avec Atalanta, avec la Roma, avec Cagliari … cela conduit à un meilleur engagement des fans et c’est un domaine où La Serie A est à la traîne.

Q: Le problème est qu’il n’est pas facile de construire des choses en Italie. Il y a une bureaucratie diabolique et des formalités administratives. Commisso essaie à Florence, Roma a essayé pendant des années, ce n’est pas par manque de capital ou de temps … l’avez-vous pris en compte dans votre investissement? Quelle est votre opinion sur le stade de Parme, le Tardini?

La première division italienne est sur ESPN +. La Juventus peut-elle remporter 10 titres de champion consécutifs? Sinon, les clubs milanais, Napoli ou Atalanta prendront-ils le relais?

ESPN +: jeux en direct et rediffusions (États-Unis uniquement)

Accueil Serie A | Horaire | Classement

R: Il y a des complications dans la construction. Nos entreprises ont fait de la construction en Italie, pas des stades, mais nous avons une idée du processus. Mais le gouvernement a récemment modifié certaines lois, réduisant les étapes et les obstacles du processus. Quant à notre stade, nos partenaires ont déjà entamé le processus avec la ville pour faire quelque chose avec le Tardini. Nous allons intervenir et aller de l’avant – sans aucun doute, une rénovation importante est ce que nous espérons. Je pense que c’est nécessaire et je ne pense pas que l’expérience du stade soit ce qu’elle devrait être en 2020.

Q: En Italie, nous sommes obsédés par la figure du président du club, qui est généralement le propriétaire. Ces gars sont très visibles, ils parlent tout le temps, ils sont toujours là. Et certains propriétaires étrangers ont eu du mal avec cela. Je pense encore à la Roma, au Milan et à l’Inter; lorsque ces équipes se débattent, les fans reprochent au propriétaire de ne pas être là. Je suppose que vous ne déménagez pas à Parme de si tôt, est-ce que c’est quelque chose qui vous préoccupe?

R: Eh bien, nous avons une maison en Italie, à deux heures de Parme, selon la vitesse à laquelle vous conduisez. Nous avons d’autres affaires en Italie, j’y suis régulièrement. Je serai un fan de soutien, j’irai à beaucoup de jeux, mais pas à tous. Je ne serai pas le visage quotidien de l’équipe, c’est la bonne nouvelle – ils auront quelqu’un de bien plus beau que moi pour le faire – et je laisserai notre équipe dirigeante diriger l’équipe.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal d’ESPN FC Gabriele Marcotti.

J’ai une passion, ce n’est pas un pur investissement pour moi. Et j’ai un fils qui va à Parme, et sera impliqué du côté des joueurs dans un rôle d’entreprise.

Q: Je vais tester votre calcium identifiants. Quel est le dernier match auquel vous êtes allé?

R: Le dernier match était en novembre, j’ai vu Juventus vs. Milan … pas le jeu préféré de Cristiano Ronaldo [he was substituted and left the stadium early]. J’aime le stade de la Juventus, je pense qu’ils ont fait un excellent travail; J’y suis allé pour la première fois juste après son ouverture. Mais même alors, il a maintenant plus de 10 ans, vous pouvez regarder l’expérience et vous pouvez trouver des opportunités pour améliorer encore plus les choses pour les fans.

Q: L’Association des clubs européens projette quelque 4,5 milliards de dollars de pertes de revenus sur deux ans pour les clubs européens en raison de la pandémie. Pensez-vous que vous avez pu saisir une occasion qui n’aurait peut-être pas existé sans la pandémie?

R: Je ne peux pas parler pour d’autres équipes qui sont potentiellement à vendre, mais du point de vue de Parme Calcio, je ne pense pas que cela soit motivé par la pandémie. Les autres partenaires se sont impliqués cinq ans et leur objectif était de sauver Parme, de la ramener en Serie A et de la remettre à quelqu’un qui peut la faire avancer. Je ne peux pas parler pour les autres clubs, mais dans ce cas, ce n’est pas dû à la pandémie.

Q: Enfin, je dois poser cette question compte tenu de vos racines siciliennes. Palerme est une grande ville avec un club historique avec des fans qui souffrent depuis longtemps [they went bankrupt in 2019 and were reformed in amateur football]. Vos proches siciliens ont-ils essayé de vous pousser à sauver Palerme à la place?

R: Haha! Je vais dire ceci, je suis fan de Palerme depuis très, très longtemps, et certainement, au cours des dernières années, ma curiosité a été piquée. Mais l’opportunité à Parme était plus attrayante pour moi. Je reste fan de Palerme et, oui, j’ai eu la pensée passagère, mais je n’ai jamais activement poursuivi quoi que ce soit là-bas.