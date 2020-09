Le premier SUV électrique de Skoda a déjà des prix en Espagne. La nouvelle Skoda Enyaq iV commencera officiellement son voyage commercial sur le marché espagnol fin 2020 et les premières unités arriveront chez nos concessionnaires en 2021. Nous listons tous leurs prix et les versions qui peuvent être réservées.

Le nouveau Skoda Enyaq iV a été présenté dans la société. Le premier SUV entièrement électrique de Skoda est désormais une réalité et est sur le point de commencer son assaut sur le marché européen. Un modèle qui marque vraiment le début de la grande transition du constructeur tchèque vers la mobilité électrique. Et c’est ça, il faut garder à l’esprit que c’est le premier modèle de cette société à utiliser la plateforme MEB du groupe Volkswagen.

Dans quelques jours, le configurateur Enyaq iV sera ouvert. Maintenant, bien que le configurateur s’ouvre bientôt, le les premières commandes peuvent être passées avant la fin de cette année. Les premières unités arriveront chez nos concessionnaires au printemps 2021.

La nouvelle Skoda Enyaq iV a une autonomie maximale de 510 kilomètres.

Prix ​​et gamme de la nouvelle Skoda Enyaq iV en Espagne

Skoda a déjà confirmé à quoi ressemblera la gamme initiale disponible sur le marché espagnol et, plus important encore, les prix de cette nouvelle voiture électrique. Dans un premier temps, en Espagne, le nouvel Enyaq iV sera disponible en deux versions au total: Enyaq 60 iV et Enyaq 80 iV. Le premier d’entre eux a une autonomie de 390 kilomètres selon le cycle WLTP tandis que le second porte ce chiffre à 510 km.

Les modèles plus performants et sportifs, tels que les versions 80X et RS, arriveront plus loin, au milieu de l’année prochaine.

C’est l’intérieur de la nouvelle Skoda Enyaq iV.

Toutes les versions de Enyaq iV, à l’exception des sports, seront commercialisées en Espagne avec le Paquet Chrome Pack, qui comprend des barres de toit et des cadres de fenêtres dans une finition chromée pour rehausser le look élégant et moderne de ce nouveau modèle. Un véhicule qui peut se vanter d’avoir un équipement technologique complet. Écran tactile de 13 pouces pour faire fonctionner un système d’infodivertissement avancé, de nombreuses solutions de connectivité, un affichage tête haute (HUD) avec réalité augmentée et bien plus encore.

Il convient de noter que les niveaux de finition classiques pour l’intérieur des autres modèles de la gamme Skoda ont été remplacés par fins spécifiques pour Enyaq iV. Ce sont les suivants: Loft, Lodge, Lounge, Suite et ecoSuite. De plus, l’équipement peut être complété par huit packages thématiques et quelques options d’individualisation.

Prix ​​de la Skoda Enyaq iV en Espagne

MotorisationP.V.P.Enyaq 60 iV 39000 € Enyaq 80 iV 45000 €

Prix ​​valables à partir de septembre / 2020 sans compter les remises ou autres promotions.