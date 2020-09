Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a distingué Donny van de Beek et Dean Henderson pour leurs éloges après une défaite 1-0 en pré-saison contre Aston Villa samedi.

United est descendu à un but d’Ollie Watkins à Old Trafford. Ils entament leur campagne de Premier League une semaine en retard après leur implication en Ligue Europa jusqu’à la demi-finale.

Le milieu de terrain central Van de Beek, qui a rejoint United avec un contrat de cinq ans avec l’Ajax plus tôt ce mois-ci, s’est démarqué dans la défaite.

« Donny était peut-être le plus grand avantage du champ extérieur », a déclaré Solskjaer. « Il est un tel chercheur d’espace et il crée du temps pour lui-même avec son timing et ses mouvements. J’étais très content de sa performance. »

Le patron de United a également été impressionné par le gardien Henderson, qui a récemment signé un nouveau contrat avec le club après avoir passé la saison dernière en prêt à Sheffield United, et par le jeune défenseur Teden Mengi.

« Je pensais que Deano avait montré son autorité là-bas et il a joué comme un véritable gardien de but de Man United », a déclaré Solskjaer. « Et surtout en seconde période, tu as vu Teden quand il est entré, à quel point il est excitant. »

Plusieurs autres jeunes joueurs étaient impliqués pour United, dont Ethan Galbraith, James Garner et Anthony Elanga et Solskjaer était heureux de leur implication.

«Ils en tireront des leçons bien sûr», a-t-il déclaré. « Le jeune Ethan Galbraith a été avec nous cet été, en Ligue Europa, il s’entraîne avec nous et puis il a des minutes aujourd’hui et vous pouvez voir qu’il a moins de temps. [on the ball].

« Je lui ai parlé après le match et il sait à quelques reprises qu’il se fait prendre au ballon, mais c’est l’apprentissage dont il a besoin. Cela va lui permettre, la prochaine fois qu’il sera sur le terrain, d’être prêt pour ça. »