L’entraîneur-chef des tremblements de terre de San Jose, Matias Almeyda, a admis qu’il y avait un gouffre de qualité entre son équipe et ses récents adversaires après une série de mauvaises pertes.

Les tremblements de terre sont tombés 6-1 contre Portland Timbers samedi et ont également perdu 7-1 contre les Sounders de Seattle le septembre. dix.

– MLS sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Les tremblements de terre ont été l’une des équipes d’évasion du tournoi MLS is Back, remportant trois de ses cinq matchs. Mais depuis lors, l’équipe d’Almeyda a concédé 23 buts en sept matchs depuis la reprise de la saison régulière de la MLS, ne réussissant pas à gagner un seul match et ne récoltant que trois points.

La Major League Soccer est sur ESPN +. Seattle est le champion de la ligue des 26 équipes, qui a ajouté Nashville et Miami au giron en 2020.

ESPN +: jeux en direct et rediffusions (États-Unis uniquement)

Accueil MLS | Horaire | Classement

« C’est là pour voir que nous ne sommes pas compétitifs, nous avons beaucoup de jeunes, le projet ici est différent », a déclaré Almeyda à la sortie argentine. Radio continentale le dimanche. « Aujourd’hui, il y a une grande différence entre les adversaires que nous jouons et nous-mêmes. Notre équipe a besoin [to be in] un état physique différent, je sais bien ce que nous avons et jusqu’où nous pouvons aller. «

Les tremblements de terre ont disputé quatre matchs en neuf jours et avec les incendies de forêt dans le nord de la Californie limitant davantage l’entraînement, Almeyda a souligné que son équipe n’avait pas été en mesure de travailler sur le terrain pour corriger les erreurs.

Almeyda a également mentionné qu’il avait rejeté une offre de reprendre l’équipe nationale de l’Équateur plus tôt cette année, affirmant que « j’ai un contrat à San Jose Earthquakes et je dois le respecter ». Il a ajouté qu’il n’était pas aux tremblements de terre pour de l’argent, comparant le salaire de son personnel d’entraîneurs en MLS à ce qu’il avait gagné au club argentin de Banfield.

« Nous ne cherchons pas l’argent, nous cherchons un projet », a déclaré Almeyda.

L’ancien entraîneur de Chivas et River Plate ne s’est pas présenté à la conférence de presse d’après-match après la défaite de samedi en raison d’un mal de tête, mais le directeur général du club, Jesse Fioranelli, a donné une conférence vidéo et s’est excusé auprès des fans.

« En ce moment, c’est un moment très difficile, j’avoue que nous sommes très contrariés par les performances récentes », a déclaré Fioranelli. « Nous avions un visage très différent que nous avons présenté lorsque nous étions à Orlando 9 lors du tournoi MLS is Back]. Il y avait des circonstances différentes. Et ce n’est pas censé être une excuse, nous sommes là où nous en sommes actuellement.

«Et nous savons que nous devons corriger les choses», a-t-il poursuivi. « Je peux vous assurer, sur la base du travail, des efforts et de l’engagement de toute l’équipe première, que je ne doute pas que lors de ces 11 derniers matchs, nous allons nous présenter d’une manière différente. »

Les tremblements de terre ont une chance de réagir à leur dernière défaite mercredi, lorsqu’ils jouent sur la route contre les Colorado Rapids.