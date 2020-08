J’ai vu ce tweet la semaine dernière et cela m’a fait rire (le deuxième tweet m’a fait rire encore plus fort!).

Pas tant parce que c’était drôle (c’est le cas), mais parce que c’est vrai. Homme, c’est vrai.

Et, je suis ici pour dire qu’au cours des cinq derniers mois, peu de personnes dans le marketing et la communication ont eu un travail plus difficile que celui de Community Manager.

Décrivons les faits:

Les gestionnaires de communauté ont souvent une responsabilité professionnelle «permanente». Beaucoup n’ont pas de sauvegarde pour les heures du soir et du week-end et se retrouvent à travailler, littéralement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gestionnaires de communauté voient le pire des pires au cours des cinq derniers mois de cette pandémie. Ils sont en première ligne virtuelle. Et, à bien des égards, les lignes de front virtuelles sont bien, bien pires que les lignes de front réelles. Les gestionnaires communautaires sont sous-payés. Il y a eu une discussion continue pendant des années que les gestionnaires de communauté devraient être des membres de plus haut niveau de l’équipe.

Oui, les community managers ont un travail difficile. Et, comme je l’ai dit, au cours des cinq derniers mois, ce travail a été rendu encore plus difficile par une pandémie, des troubles sociaux à travers notre pays et la politique comme nous ne les avons jamais vus auparavant.

Je l’ai vu de mes propres yeux. J’ai servi en tant que Community Manager pour quelques grandes marques ici dans les Twin Cities.

On m’a demandé de passer en revue les flux de ces marques sur une base quotidienne – pour examiner le vitriol et la négativité des commentateurs crachent.

J’ai dû engager ces gens et essayer de ne pas marcher dans les mines terrestres laissées jour après jour.

Pour ceux qui ont fait ce travail, vous savez de quoi je parle. Je ressens ta douleur. Vous avez eu une course difficile.

Je voudrais dire que ça va aller mieux là-bas. Que nous allons tourner un coin. Mais malheureusement, je vois plus de la même chose dans notre avenir.

Je vois des politiques plus conflictuelles (même si, personnellement, j’espère un changement).

Je vois d’autres défis à relever avec la pandémie mondiale.

Je vois plus d’obstacles avec la justice sociale – ou son absence.

Et, je vois le fossé entre les nantis et les démunis augmenter – grand temps. C’est peut-être notre plus grand défi à ce jour.

Toutes ces choses vont rendre nos emplois plus difficiles dans les mois et les années à venir.

En même temps, ce travail est également merveilleux à bien des égards.

Être en première ligne signifie être les yeux et les oreilles de votre organisation – cela signifie, entre autres, que vous entendez d’abord parler de nouvelles idées de produits de la part des clients.

Cela signifie que vous pouvez également voir les cœurs, les visages souriants et les cris de soutien (même s’ils peuvent se noyer de temps en temps).

Et cela signifie que vous avez l’un des emplois les plus visibles de votre entreprise – et vous ne le prenez pas à la légère.

Donc, je suppose que le but de cet article aujourd’hui n’est pas de prétendre que les gestionnaires de communauté ont, en fait, le travail le plus difficile en marketing / communication en 2020. Je pense que le point est peut-être de reconnaître que ce travail est vraiment, vraiment travail pénible. Un travail sous-évalué. Un travail sous-estimé.

Si vous en avez l’occasion aujourd’hui, merci de remercier le responsable de la communauté de votre marque. Ils ont eu une course difficile en 2020. Et cela ne va pas s’améliorer de si tôt. Ils pourraient utiliser votre soutien. Donnez-leur un cri. Faites-leur des éloges. Et, maintenant, donnez-leur votre empathie.