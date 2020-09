Le football peut être un monde brutal, dans lequel le succès en tant que manager ne vous garantit pas vraiment grand-chose. C’est un sport dans lequel le crédit bancaire n’est pas facile et où la stabilité est difficile à trouver, peu importe qui vous êtes, d’où vous venez, ce que vous avez accompli ou où vous venez de terminer l’année précédente.

Rudi Garcia et Thomas Tuchel sont trop intelligents et trop intelligents pour ne pas le savoir. Après tout, août était leur mois, leur moment de gloire. Garcia a emmené Lyon à sa première demi-finale de Ligue des champions en 10 ans et seulement la deuxième de son histoire, battant la Juventus et Manchester City en cours de route. Tuchel a fait un pas de mieux, emmenant le Paris Saint-Germain jusqu’en finale, un endroit où il n’était jamais allé auparavant. Si près du Graal, mais si loin.

Malgré leur défaite face au Bayern Munich, les deux entraîneurs sont sortis vainqueurs de cette extraordinaire conclusion de la Ligue des champions à Lisbonne. Ils ont bien dirigé leurs équipes, ont fait (principalement) les bons choix et leurs idées tactiques ont (principalement) fonctionné. Malgré la déception de ne pas aller jusqu’au bout, il y avait certainement un sentiment de fierté et de «travail accompli» de leur part. Pourtant, on a l’impression que c’était il y a une éternité parce que depuis lors, ils se sont tous les deux effondrés sur terre et la pression augmente presque comme jamais auparavant.

Combinés, Garcia, 56 ans, et Tuchel, 47 ans, n’ont remporté que trois des huit matchs que leurs équipes ont disputés jusqu’à présent cette saison. La Ligue des champions semble vraiment être un lointain souvenir maintenant. Presque comme si c’était arrivé dans une vie différente.

Il est encore tôt dans la saison de Ligue 1, mais le PSG est huitième du tableau après avoir perdu contre le promu Lens (1-0) et, surtout, à domicile dans un méchant Classique face à Marseille (1-0). Ils n’avaient pas été vaincus par l’OM depuis une décennie, ce qui signifie que Tuchel sera toujours l’entraîneur qui a perdu contre Marseille et a mis fin à la course sans défaite. Malgré deux victoires lors de leurs deux derniers matches (Metz et Nice), ce n’est pas assez bon pour autant du top club français, tant en termes de résultats que d’harmonie.

Pour Lyon, c’est encore pire. Ils sont 12e après deux nuls ennuyeux contre Bordeaux (0-0) et Nîmes (0-0) et une défaite à Montpellier (2-1), leur victoire 4-1 contre Dijon nécessitant deux pénalités et un contre-but.

Le football produit par les deux équipes a été médiocre. Il n’y a pas d’unité collective, ni de véritables schémas de jeu de la part de l’un ou l’autre des managers. Garcia et Tuchel ont l’air désemparés depuis le début de la saison et passifs sur leurs bancs.

Garcia, à gauche, et Tuchel, à droite, font face à des critiques injustes pour Lyon et le PSG trébuchant sur les blocs pour ouvrir la saison 2020-21. Jean Catuffe / .

Bien entendu, il y a eu des circonstances atténuantes pour les deux gestionnaires. Au PSG, ils avaient sept joueurs testés positifs pour le coronavirus (Kylian Mbappe, Neymar, Keylor Navas, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Marquinhos et Angel Di Maria), des blessures (Juan Bernat, Idrissa Gueye, Marco Verratti) et des suspensions encourues dans le dernières minutes contre Marseille (Neymar, Paredes et Layvin Kurzawa).

A Lyon, il y a une énorme incertitude sur l’avenir de Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé, qui souhaitent tous quitter le club malgré l’absence d’offres de fond sur la table. Aouar, qui est leur meilleur joueur, a également été testé positif pour le coronavirus, en plus d’être expulsé lors de la défaite à Montpellier!

Tout cela n’est ni la faute de Tuchel ni de Garcia mais, néanmoins, les fans s’en moquent. Les deux ensembles sont malheureux. Au Parc des Princes, ils sentent que l’équipe compte trop sur l’éclat individuel de Neymar et Mbappe sans un véritable Plan B s’ils sont indisponibles ou hors de forme. Il n’y a pas d’identité à cette équipe en dehors du talent de Di Maria, Neymar et Mbappe.

À Lyon, les supporters accusent Garcia d’avoir raté la qualification européenne pour la première fois en 25 ans. Avec les joueurs à sa disposition, il aurait dû faire mieux que de terminer septième de Ligue 1 la saison dernière alors même que cela était dû à une saison écourtée: la France était la seule des cinq premières ligues européennes à ne pas reprendre après la pandémie de coronavirus. En raison du passé de Garcia en tant que manager de Marseille de 2016-19, ils ne les ont jamais vraiment aimés de toute façon, peut-être toujours à la recherche de raisons de se plaindre.

Leurs joueurs respectifs ne sont pas trop satisfaits non plus. Des sources ont déclaré à ESPN FC que la popularité du manager parisien diminue rapidement dans son propre vestiaire. Si Julian Draxler n’avait pas marqué un vainqueur très tardif à domicile contre Metz, trois jours après la défaite de Marseille, il y a de fortes allégations que Tuchel aurait pu être limogé. À Lyon, Garcia a également eu des problèmes avec certains de ses joueurs clés.

Et les deux directeurs sportifs?

À Paris, ce n’est un secret pour personne que Leonardo n’a pas de bonnes relations avec Tuchel. Le Brésilien n’a pas choisi l’Allemand, arrivé sous Antero Henrique et qui n’a plus qu’un an sur son contrat – il n’y a pas non plus de volonté pour le moment du côté du club de prolonger son contrat. Tôt ou tard, on a le sentiment que Leo mettra en place un de ses gars, comme Max Allegri, tandis que Mauricio Pochettino attend toujours dans l’ombre également.

Un changement de manager pourrait-il se produire en cours de saison ou à la fin? Cela dépendra des résultats mais une chose est sûre, Tuchel n’a plus de marge d’erreur.

A Lyon, il y a une dynamique différente. Le directeur sportif Juninho a choisi Garcia lui-même. Ils ont de bonnes relations et Lyon ne se débarrasse généralement pas de son manager à la moitié d’une saison. (Cela dit, ils l’ont fait l’année dernière lorsque Sylvinho a été limogé après deux mois.) Comme Tuchel, le contrat de Garcia expire à la fin de la saison et il a déjà dit qu’il aimerait rester à Lyon « pour toujours ». Encore une fois, tout dépendra des résultats.

Lyon se rend à Lorient cette semaine puis affronte Marseille. Aucune victoire dans ces deux matches et la pression sur Garcia pourrait déjà être insupportable.