L’agent de Gareth Bale a critiqué le Real Madrid pour ne pas avoir apprécié les réalisations de l’international gallois au club, déclarant « qu’ils devraient embrasser le sol sur lequel il marche ».

Bale, qui a quitté le Real Madrid cette semaine après sept ans et a rejoint l’ancien club de Tottenham Hotspur grâce à un prêt d’une saison, a remporté 13 trophées dans la capitale espagnole, mais a souvent été scruté dans les médias pour avoir joué au golf.

« Ce pays, la Grande-Bretagne, devrait être très fier de lui et arrêter de le frapper et écrire ce qu’il a fait et ce qu’il a accompli », a déclaré l’agent de Bale, Jonathan Barnett à talkSPORT: « Et c’est très ennuyeux, et c’est la même chose avec le Real Madrid, ce qu’il a réalisé pour eux, ils devraient embrasser le sol sur lequel il marche. «

Bale, 31 ans, a remporté quatre fois la Ligue des champions, deux titres de la Liga et trois Coupes du monde des clubs de la FIFA, ainsi que d’autres trophées; et a marqué 105 buts en 251 matchs.

Il a été gelé et a commencé en seulement 14 matchs la saison dernière pour Madrid au milieu des informations faisant état d’une relation difficile avec l’entraîneur Zinedine Zidane et les fans du club.

« Pour quelqu’un qui a réalisé ce qu’il a réalisé pour le club en sept ans, il aurait dû être mieux traité », a déclaré Barnett à la BBC. « Je pense que ce que les fans ont fait était honteux et le club n’a pas aidé. Il aurait pu être mieux traité et je suis très contrarié qu’il ne l’ait pas été. »

Bale a presque déménagé au club chinois Jiangsu Suning l’été dernier avant que le transfert ne soit annulé à la dernière minute par Madrid.

« Je ne vais pas blâmer les gens parce que cela n’aide pas », a déclaré Barnett. « A mon avis, il n’a pas été traité correctement pour quelqu’un qui a tant fait pour un grand club. Je pense que les choses n’allaient pas. C’était une période malheureuse de son temps. »

Le contrat de Bale avec Madrid expire en juin 2022, mais l’option de rester aux Spurs au-delà de l’été prochain est ouverte.

« C’est le club dans lequel il veut jouer », a déclaré Barnett. «Je ne vois aucun problème s’il veut une autre année.

« Il lui reste un an [after next summer on his contract with Madrid] il faut donc voir mais j’espère le sujet [of returning to Real Madrid] ne viendra pas. Il aura tellement de succès à Tottenham, il voudra rester et ce sera une affaire simple de faire le reste.

« Je me suis occupé de Gareth depuis qu’il était petit et voir le sourire sur son visage était fantastique pour moi, c’était spécial. »