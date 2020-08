Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les efforts pour construire un appareil de type tricordeur Star Trek sont en cours depuis au moins une décennie ou deux maintenant, avec diverses personnes et organisations contribuant à leur propre idée au concept. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas fans de Star Trek: un tricordeur est un petit appareil portable capable de déterminer différents types d’informations sur l’environnement local. En termes de science-fiction, cela remplace souvent le balayage des chronitons, la dissipation des modèles d’énergie ou Spot, le chat de Data. Les efforts dans la vraie vie pour construire un tricordeur ont été un peu plus prosaïques, mais il y a une énorme valeur potentielle à pouvoir voir des forces invisibles autour de nous.

Naturellement, cela signifie que quelqu’un a dû aller en construire un à partir d’un Raspberry Pi. D’une manière ou d’une autre, le nom «Picorder» n’a pas encore été giflé sur cette chose, et même si je suis certain que ViacomCBS serait partout dans cette image de marque comme un Klingon sur le vin de sang après un Kal’Hyah exténuant, c’est un assez bon surnom pour un tricorder construit à partir d’un Raspberry Pi.

Gabe Emerson, de SaveItForParts, a construit lui-même un Picorder avec un ensemble astucieux de capacités fonctionnant principalement.

Le gars reçoit des accessoires pour lancer une discussion sur un appareil Star Trek avec une référence au voyage de trou de ver via SG-1. Nom officiel: «Save it For Parts Handheld Scanner». Les composants intégrés comprennent un écran, une radio définie par logiciel RTL-SDR pour capter les signaux radio et une caméra thermique intégrée dans la partie supérieure du boîtier. Des capteurs locaux d’atmosphère, de température et de pression devaient également être installés, mais en raison de problèmes non spécifiés, ces composants ont dû être exclus de la version finale (actuelle).

Les composants qui l’ont fait incluent un écran Adafruit, un capteur DHT11 / 22 pour la température et l’humidité relative, et pas mal de modifications et de recâblages faits maison pour son propre projet personnalisé. Évidemment, il s’agit d’un appareil de bricolage fait maison et il ne sera guère en concurrence pour les dollars de conception dans des contextes professionnels, mais petit à petit, l’idée d’un tricordeur devient une réalité.

Nous avons déjà des appareils portables avec des caméras dédiées et il n’est pas difficile d’imaginer la mise en service d’un module FLIR. Avec l’imagerie optique et thermique, intégrons également un module de vision nocturne. Un microphone avec la capacité de capturer une gamme de sons plus large que celle que l’oreille humaine peut entendre ferait pour les épisodes où les tricorders sont représentés comme ayant senti quelque chose au-delà des limites de l’audition humaine.

Cela peut sembler au-delà de la portée de cette histoire, mais lors du récent événement TSMC, l’un des concepteurs auxquels ils ont fait appel, Butterfly iQ, a discuté de leurs efforts en cours pour construire un appareil à ultrasons portable universel et de l ‘«échographie sur un puce »qu’ils ont dû construire pour donner vie à la machine.

Bien sûr, sur Star Trek, les tricorders étaient alimentés par l’intrigue, avec un ensemble disparate de capacités en fonction de ce qui était demandé. La version réelle, cependant, est de plus en plus une question de « Quand sera-t-il plus facile de mettre tous ces composants dans la même boîte? » par opposition à « Personne ne pourrait jamais construire un capteur aussi avancé. » À long terme, nous pouvons trouver que c’est un domaine où nos propres inventions surpassent rapidement les types de capacités de science-fiction de la fin des années 90 envisagées. Aussi impressionnants que fussent les tricorders, ils n’étaient pas aussi bons pour l’ingestion ou la révision de contenu que les appareils que nous avons déjà.

Quoi qu’il en soit, comme le font les «Picorders» d’arrière-cour, cela semblait être un projet amusant. Il existe un certain nombre d’autres projets d’arrière-cour sur SaveItForParts, alors vérifiez-le si vous en ressentez le besoin.

