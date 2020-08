Depuis le début de l’exercice en cours, qui prend en compte une grande partie de la période de blocage, Studio a connu une performance commerciale «exceptionnelle». // Studio rapporte une hausse de 8,6% du bénéfice avant impôts ajusté à 31,2 millions de livres sterling au cours des 52 semaines précédant mars 27 // Le chiffre d’affaires total du groupe a augmenté de 2,2% à 514,8 M £ // Le chiffre d’affaires de la marque principale de Studio a augmenté de 3,3% à 434,9 M £

Le détaillant de valeur en ligne Studio a déclaré qu’il avait atteint le «point idéal du numérique» après avoir enregistré une augmentation des bénéfices et des ventes annuels.

La période de l’année complète se terminant le 27 mars, la société anciennement connue sous le nom de Findel a enregistré une hausse de 8,6% du bénéfice avant impôts ajusté à 31,2 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, le chiffre d’affaires total du groupe en année pleine a augmenté de 2,2% pour atteindre 514,8 millions de livres sterling, tandis que le chiffre d’affaires en année pleine de la marque de détail principale Studio a augmenté de 3,3% à 434,9 millions de livres sterling.

LIRE LA SUITE:

Studio a bien performé pendant la période précédant Noël, et malgré de fortes ventes, des conditions de marché difficiles et un quatrième trimestre terne, les marges des produits ont légèrement baissé à 33%.

En revanche, la dette nette de base a diminué de 5,6 millions de livres sterling, à 51,8 millions de livres sterling.

Depuis le début de l’exercice en cours, qui prend en compte une grande partie de la période de blocage, Studio a connu une performance commerciale «exceptionnelle».

Au cours des 20 premières semaines, les ventes de produits ont augmenté de 42% d’une année sur l’autre, les gens restant chez eux et faisant leurs achats en ligne.

Le directeur général du studio, Phil Maudsley, a déclaré que la société se trouvait dans un «sweet spot numérique».

« L’année FY20 semble maintenant un monde loin, mais ce fut une année au cours de laquelle nous avons fait des progrès opérationnels en tant que groupe, nous assurant que nous étions prêts à affronter Covid-19 en position de force », a-t-il déclaré.

«Alors que le public est resté chez lui, de plus en plus de clients ont été attirés par notre offre de valeur en ligne phénoménale et en ont pris conscience.

«C’est maintenant à nous de maintenir l’élan et de nous assurer que notre proposition continue de résonner à un moment où les habitudes d’achat évoluent en ligne et les consommateurs valorisent plus que jamais la livre dans leur poche.»

Studio anticipe le retour de conditions de marché plus compétitives dans les mois à venir, a déclaré qu’il était prévu d’atteindre son objectif d’avoir plus de 3 millions de clients actifs cette année.

Le mois dernier, Studio a annoncé la promotion de Paul Kendrick, directeur général de sa division de vente au détail, au poste de directeur général du groupe en remplacement de Maudsley.

Kendrick, qui est directeur exécutif de Studio et directeur général de sa filiale principale, Studio Retail, prendra la relève en tant que directeur général de l’ensemble de la société lors du départ à la retraite de Maudsley à la fin de l’exercice en cours, le 26 mars de l’année prochaine. .

Studio a déclaré que c’était le résultat d’un plan de développement et de succession structuré mis en œuvre par le conseil d’administration en collaboration avec Maudsley et Kendrick au cours des deux dernières années.

Maudsley sera également pleinement impliqué dans la transition pendant le reste de cet exercice.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette