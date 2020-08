L’herbe à puce se développe plus rapidement et est plus puissante que jamais grâce à des concentrations élevées de CO2 dans l’air.

Les plantes poussent, en moyenne, près de 150% plus vite que les décennies précédentes, selon les chercheurs.

Le contact cutané avec l’herbe à puce entraîne des éruptions cutanées douloureuses et même des cloques.

Vous ne pensiez pas que 2020 pourrait être pire? Détrompez-vous! Pendant que vous faites de votre mieux pour maintenir votre éloignement social, vous pourriez être tenté de vous tourner vers la nature, de faire une belle promenade sur un sentier ou même de faire du jardinage. Il s’avère que ces choses sont maintenant un peu plus risquées qu’avant, et non à cause de la pandémie en cours.

Le sumac vénéneux, la plante connue pour provoquer des éruptions cutanées très douloureuses lorsque les huiles sur les feuilles de la plante entrent en contact avec la peau, se développe plus rapidement que jamais, selon le Dr Jacqueline Mohan, professeur à l’Université de Géorgie. Dans une interview avec WVLT, Mohan explique que l’augmentation des niveaux annuels de CO2 contribue à la propagation rapide de l’herbe à puce et met les gens en danger.

La plante ne mute pas ou ne fait rien d’extraordinaire elle-même, mais elle croît plus vite et devient potentiellement plus puissante en raison de l’augmentation des niveaux de CO2. Les plantes adorent le CO2 et l’herbe à puce n’est pas différente. Plus il y a de CO2 présent dans l’air autour de nous, plus il peut être utilisé pour alimenter la croissance de la plante. Plus la plante est efficace et saine, plus elle peut être nocive pour quiconque la rencontre.

«C’est un vrai double coup dur. Plus abondant, plus gros et plus méchant », a déclaré le Dr Mohan à la station. «Cela rend les feuilles plus toxiques, plus allergènes pour les humains.»

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui préfèrent le plein air. Malheureusement, l’augmentation des niveaux de CO2 a été liée au changement climatique, ce qui signifie que si le sumac vénéneux devient plus dangereux, c’est en fait de notre faute.

En étudiant le taux accru de croissance des plantes sur plusieurs années, le Dr Mohan a constaté que les grands arbres connaissent une augmentation de croissance d’environ 25% en moyenne. C’est une bosse assez impressionnante, mais cela n’a rien à voir avec le sumac vénéneux. D’après ses données, l’herbe à puce croît environ 150% plus vite qu’au cours des décennies précédentes. C’est une augmentation incroyable sur une période de temps relativement courte.

Le sumac vénéneux se caractérise par ses tiges à trois feuilles et il est bien connu des randonneurs, des chasseurs et des autres personnes qui passent beaucoup de temps à l’extérieur. Si vous en rencontrez, il est judicieux de l’éviter, car même un léger frottement contre la peau peut provoquer des réactions graves. L’exposition de la peau à l’herbe à puce entraîne souvent une éruption cutanée douloureuse, un gonflement et même des cloques. La meilleure chose que nous puissions faire pour nous assurer de ne pas lutter contre le sumac vénéneux surpuissant dans les années à venir est peut-être de limiter notre impact sur le climat.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.