L’US Open 2019 a été un moment de rupture pour le joueur de double professionnel américain Hunter Reese. Le natif de Géorgie avait joué l’événement une fois auparavant, cinq ans plus tôt, lorsqu’il avait obtenu une inscription automatique en remportant le championnat de double de la NCAA en tant que junior à l’Université du Tennessee. Au premier tour de l’Open 2014, lui et son partenaire ont affronté l’équipe, 10e tête de série, composée de Michael Llodra et Nicolas Mahut, des Français possédant une riche expérience du Grand Chelem et de la Coupe Davis. Reese et son partenaire ont perdu, 6-4, 6-1. Ce n’était en aucun cas une performance embarrassante, et «j’étais en quelque sorte simplement heureux d’être là», a déclaré Reese. «Ce n’est pas comme si nous pensions que nous allions gagner le tournoi.»

Mais l’année dernière, lorsque Reese est revenu à l’Open, il était un vétéran de la tournée en double, classé juste à l’extérieur du top 100 mondial, et il avait des attentes plus élevées. Il avait fait équipe avec Evan King, une ancienne star de l’Université du Michigan, et ils avaient eu du succès sur le Challenger Tour ces deux dernières années. (Les Challengers sont la version masculine du tennis professionnel du baseball Triple-A – un système d’alimentation pour les plus gros tournois que l’on voit à la télévision – et il existe un circuit comparable pour les femmes appelé la série 125K.)

De l’autre côté du filet, Reese et King étaient deux joueurs de tennis objectivement meilleurs. L’Australien John Millman a été classé aussi haut que non. 33 au monde en simple, et Alexander Bublik, qui servait dur, avait fait partie du top 50, mais ils n’avaient jamais joué ensemble.

Lorsque Reese et King ont grincé le cou en remportant un bris d’égalité au troisième set, leur célébration a été euphorique. C’était une étape importante dans sa carrière – remporter un tour à un Grand Chelem – et bien qu’ils aient perdu au tour suivant contre les huitièmes têtes de série et les finalistes éventuels, Reese a encaissé le plus gros chèque de sa carrière – 15 000 $. Ce paiement unique représente environ un sixième de ses gains de carrière.

Même avant la pandémie COVID-19, les joueurs au niveau de Reese avaient du mal à gagner leur vie. Ils doivent couvrir les vols, l’entraînement et d’autres dépenses de leur poche, avec des prix bien inférieurs à ceux des tournois du Grand Chelem. « Les challengers couvrent maintenant au moins les hôtels, mais seulement jusqu’à ce que vous perdiez au tournoi, et vous restez généralement dans les parages pour vous entraîner la semaine prochaine si vous sortez tôt », a déclaré Vahid Mirzadeh, ancien joueur du top 200 qui s’est éloigné de la tournée en double alors qu’il n’avait que 28 ans. «Vous envisagez de dépenser environ 1 000 $ par semaine, y compris les billets d’avion.»

Les joueurs de double doivent également partager leur prix avec un partenaire. Mais réussir en simple est également difficile. Il y a quelques années, Thai-Son Kwiatkowski, qui a remporté le championnat NCAA en simple en 2017 avant de devenir professionnel, a tweeté des détails sur ses déclarations de revenus pour 2018: «Perte nette de 63 000 et 100 000 prêts à payer».

Comme dans d’autres secteurs, la pandémie a mis en lumière les problèmes fondamentaux du tennis. Aux États-Unis, le baseball professionnel, le basketball, le golf et le football féminin ont été relancés avec un succès mitigé, mais le tennis est un sport international sans instance dirigeante unique. Au lieu de cela, il y a des fiefs qui sont vaguement entrelacés mais agissent souvent de manière indépendante: le Grand Chelem (Open d’Australie, Open de France, Open d’Australie et Wimbledon), la Women’s Tennis Association, l’Association (masculine) des professionnels du tennis et la Fédération internationale de tennis. , entre autres. Wimbledon a annulé son tournoi cette année, tandis que l’Open de France a reporté unilatéralement jusqu’à l’automne, obligeant les événements moins importants à se brouiller. L’US Open, à partir de cette semaine, a décidé de procéder à une expérience sans ventilateur, imitant la bulle d’Orlando de la NBA. Pendant ce temps, les joueurs et d’autres ont organisé des événements d’exposition, aucun plus notable que le numéro mondial. 1 La tournée désastreuse d’Adria de Novak Djokovic, qui comprenait des stands pleins de fans sans masque, une après-fête à l’intérieur de type Matrix: Reloaded et un arrêt ignominieux après que plusieurs joueurs, dont Djokovic, aient été testés positifs pour le coronavirus.

En avril, dans un tweet entendu autour du monde du tennis, Roger Federer a suggéré de fusionner les organes directeurs féminins et masculins – la Women’s Tennis Association et l’Association of Tennis Professionals – qui contrôlent une grande partie de la tournée professionnelle en dehors des tournois du Grand Chelem. Il y a eu quelques cris d’approbation et des murmures de scepticisme, mais aucune mesure sérieuse n’a été prise. La semaine dernière, Djokovic a démissionné de son poste de président du Conseil des joueurs de l’ATP et a annoncé que lui et d’autres joueurs masculins formaient un organisme compétitif, l’Association des joueurs de tennis professionnels. Mais on ne sait pas exactement ce que sera le PTPA – Djokovic a dit que ce n’est pas un syndicat – et Federer et Rafael Nadal ont rapidement indiqué qu’ils ne rejoindraient pas l’organe séparatiste.

Pendant ce temps, nombreux sont ceux dans le sport qui diraient que ce dont on a besoin, ce n’est pas simplement un remaniement bureaucratique, mais une réforme financière sérieuse. Federer, Djokovic, Nadal, les sœurs Williams et le reste de l’über-élite du sport vont bien manquer quelques mois de chèques de paie de tournoi, ayant accumulé la richesse générationnelle. Mais contrairement aux sports syndiqués comme le baseball, le football, le basket-ball et le hockey, il n’ya pas de salaire minimum garanti au tennis. De nombreux joueurs n’appartenant pas au top 100 perdent de l’argent en jouant à ce sport.

Reese m’a dit que pour gagner sa vie en temps normal avant la pandémie, un joueur devait être classé dans le top 100 en simple ou dans le top 70 en double – le niveau où un joueur a généralement la garantie d’entrer dans le Grand Chelem, qui chacun comportent 128 joueurs en simple et 64 équipes en double. D’autres disent que ces repères sont peut-être trop optimistes. «Il faut être dans le top 50 pour pouvoir faire des économies», m’a dit Jamie Loeb, un professionnel de 25 ans. Loeb, originaire de New York, a été classée au 132e rang en simple féminin dans le monde mais a envisagé de quitter le sport l’année dernière.

Lorsque j’ai récemment parlé à Kwiatkowski, qui est maintenant classé au 187e rang mondial en simple, il a posé une question existentielle: «Voulons-nous, en tant que sport, que les 250 meilleurs joueurs masculins et féminins gagnent une vie décente? C’est quelque chose que le sport doit décider. » Et un tel calcul est attendu depuis longtemps, a déclaré Reese. « [An] la refonte est ce qui est nécessaire dans le tennis, avec ou sans COVID. »

Reese a grandi à l’extérieur d’Atlanta. Ses parents étaient des joueurs récréatifs et ont présenté le sport à Hunter et à son jeune frère, Jaryd, qui a ensuite joué à Jacksonville State. Les garçons pratiquaient beaucoup de sports. «Je pensais que j’allais devenir un joueur de baseball professionnel quand j’étais enfant», a déclaré Hunter.

Mais au lycée – contrairement à beaucoup de juniors de haut niveau, Hunter n’était pas scolarisé à la maison – il devait choisir entre le tennis et le baseball puisque les deux étaient des sports de printemps. « Je me souviens qu’il a perdu un match de tournoi contre quelqu’un qu’il pensait qu’il aurait dû battre », se souvient la mère de Hunter, Kennedy Reese. « J’ai dit: » Hunter, cet enfant joue deux heures par jour et tu joues deux heures par semaine. « »

Reese a commencé à s’entraîner dans une académie locale dirigée par Stephen Diaz, qui avait joué à l’Université d’Auburn, et a commencé à participer à des tournois nationaux. Selon le réseau de recrutement de tennis, il était le meilleur lycéen de Géorgie et se classait 11e au niveau national. Il a accepté une offre de jouer au Tennessee, où il a été propulsé dans la formation de départ après que deux hommes de la classe supérieure aient décidé de devenir pro. (L’un d’eux, Tennys Sandgren, a atteint le quart de finale de l’Open d’Australie de cette année, perdant contre Roger Federer malgré plusieurs balles de match.)

Reese a parfois joué le non. 1 poste en simple pour les Volontaires, mais c’était en double, jumelé avec son camarade de classe letton Mikelis Libietis, où il a brillé. «Ils se complétaient bien», a déclaré Chris Woodruff, l’entraîneur-chef du Tennessee, qui était autrefois classé au 29e rang mondial en simple. À 6 pieds 4 pouces, Libietis a un gros service et un coup droit écrasant, tandis que Reese, 5 pouces plus court, est un voleur agressif avec un revers laser à deux mains. «Le plus grand attribut de Hunter, sans équivoque, est son esprit de compétition», a déclaré Woodruff. «Je ne le classerais pas tout à fait comme un surpuissant, mais je ne dirais pas non plus qu’il a beaucoup de capacités données par Dieu. Il a dû travailler pour tout ce qu’il avait. »

Le double est une réflexion après coup pour les meilleurs joueurs du monde – à l’exception des sœurs Williams, qui ont concouru beaucoup plus souvent en double que Federer, Nadal, Naomi Osaka ou Maria Sharapova, récemment retraitée. Les spécialistes du double comme Reese font face à des obstacles que ses pairs célibataires n’ont pas. Alors que les tournois en simple réservent des places aux joueurs moins bien classés qui participent à un pré-événement pour faire le tableau principal, il n’y a pas d’épreuves de qualification pour les doubles. Les prix en argent sont également inférieurs.

Reese a remporté son premier match de double professionnel lors d’un événement Futures 2014 dans l’Illinois, gagnant 64 $. (Les Futures sont le niveau le plus bas du tennis professionnel, en dessous des Challengers et s’apparentent au baseball Single-A.) Un an plus tard, en partenariat avec Libietis, il a empoché 180 $ pour atteindre la finale d’un événement Futures en Lituanie. Être diplômé de la tournée Challenger a augmenté les gains, mais pas de beaucoup. Pour avoir remporté quatre matchs consécutifs et le trophée du championnat lors d’un Challenger 2018 à Cary, en Caroline du Nord, Reese a gagné 1550 $, soit environ un dixième de son salaire après une seule victoire à l’US Open.

Pour payer ses dépenses de ses deux premières années en tant que professionnel, Reese était subventionné par ses parents. «Il a construit un pécule», a déclaré Kennedy Reese. Mais même avant la pandémie, elle avait remarqué que son solde bancaire diminuait. « Nous avons dit que tout irait bien s’il avait besoin d’un peu plus de soutien financier, mais cela ne peut pas être sans fin. »

Le dernier tournoi de Reese avant la fin de la tournée début mars était un événement Challenger à Indian Wells, un précurseur du plus grand et prestigieux événement ATP au même endroit, qui a été annulé. Il a perdu en quart de finale pour un paiement de 960 $.

Depuis lors, les joueurs de tous niveaux se sont efforcés de jouer partout où ils le pouvaient – souvent dans des lieux improbables. La famille de mon coéquipier du Swarthmore College, les Emkeys, a organisé début août un événement socialement éloigné sur leur terrain à Reading, en Pennsylvanie, avec Kwiatkowski et Denis Kudla, qui ont été classés au 53e rang mondial. Kudla a remporté l’épreuve d’arrière-cour et est reparti avec 4 000 $ – bien loin des 163 000 $ qu’il a remportés après avoir perdu contre Djokovic au troisième tour de l’US Open de l’année dernière, mais un chèque bienvenu et une rare opportunité de compétition pendant la pandémie. Reese a joué des expositions similaires en Floride et en Géorgie, gagnant quelques milliers de dollars.

Comme d’autres travailleurs contractuels, de nombreux joueurs de tennis ont déposé une demande d’assurance-chômage. D’autres ont pris un deuxième emploi. En mai, Jamie Loeb a commencé à travailler comme représentant des ventes pour Har-Tru, le fabricant des courts en «terre battue verte» que l’on trouve dans les clubs de tennis et les parcs à travers le pays. Elle m’a dit qu’elle travaillait également pour terminer son diplôme de premier cycle en ligne à l’Université de Caroline du Nord. Loeb est revenu au combat début août à Lexington, Kentucky, remportant un match en simple et en double et gagnant 2 675 $. Mais elle ne savait pas quand elle pourrait à nouveau concourir. « On dirait que tous les petits tournois sont en Europe », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, plusieurs joueurs de haut niveau se sont retirés de l’US Open, y compris les femmes actuelles. 1 Ash Barty et les champions en titre Rafael Nadal et Bianca Andreescu. Nick Kyrgios, un des cinq meilleurs talents actuellement au 40e rang mondial, s’est également retiré, invoquant des préoccupations liées aux coronavirus. Les connaisseurs du tennis ont froncé les sourcils face aux singeries de Kyrgios sur le terrain au fil des ans, mais il est devenu la voix impénitente de la raison du sport pendant la pandémie et a publiquement réprimandé Djokovic, Alexander Zverev et d’autres pour avoir mis des vies en danger avec leurs ébats sans masque.

Reese espérait jouer à l’US Open cette année. «C’est une énorme opportunité pour ma carrière», a-t-il déclaré. «C’est peut-être égoïste de ma part, avec le coronavirus, mais c’est la réalité de là où je suis.» Mais Reese n’a pas atteint le Queens. Lorsqu’elle a annoncé qu’elle procéderait à un événement sans ventilateur, la United States Tennis Association, qui organise l’Open, a déclaré qu’elle prendrait des mesures pour limiter le nombre de personnes sur les lieux. Les joueurs ne seraient autorisés à amener qu’un seul invité chacun à l’événement – pas le groupe habituel d’entraîneurs, de physiothérapeutes et de membres de la famille qui accompagne habituellement les meilleurs joueurs. Il a également déclaré qu’il réduisait les compétitions en fauteuil roulant, les doubles mixtes, les légendes et les épreuves juniors ainsi que les épreuves de qualification pour les simples hommes et femmes. L’USTA a également réduit de moitié les doubles hommes et femmes.

L’organisation a été confrontée à une réaction violente pour avoir coupé les événements en fauteuil roulant et s’est rapidement inversée. Il a également cédé aux demandes des meilleurs joueurs habitués à leurs équipes itinérantes et a déclaré que chaque joueur pouvait inviter trois invités. Pour Reese, c’était une gifle. «Je comprends que le tournoi veut réduire les chiffres pour la sécurité», a-t-il déclaré. « Mais ensuite, l’USTA a changé le nombre d’invités de un à trois tout en coupant toujours les champs de doubles et vous vous rendez compte que c’est complètement arbitraire. » Les joueurs les moins bien classés – les joueurs qui n’ont pas les moyens de se payer des entraîneurs à plein temps et des physiothérapeutes eux-mêmes – ont été sacrifiés pour que Djokovic puisse se faire masser. (Djokovic a également évité l’hôtel des joueurs et a plutôt loué une maison privée à proximité; ses mouvements seront surveillés par un garde de sécurité de l’USTA, payé par Djokovic.)

Un autre problème est que lors du redémarrage de la tournée, elle propose des événements ATP Masters de haut niveau – l’Open américain et l’Open de France – tout en proposant peu d’événements Challenger et Future. Les joueurs qui se qualifient pour les meilleurs événements amasseront des points de classement et de l’argent indisponibles pour les joueurs de rang inférieur, creusant ainsi l’écart entre les nantis et les démunis du sport. Les trois premiers Challengers programmés étaient en Europe, hors de portée des acteurs nord-américains pendant la pandémie. Tout comme Loeb se plaignait de l’absence de tournois féminins aux États-Unis, Peter Polansky, un joueur canadien, a tweeté: «Comment est-il juste pour quiconque en dehors de l’UE qui a besoin de sauter par le feu pour affronter les 100 000 challengers?»

Mais Kwiatkoski sympathisait avec les organisateurs de la tournée opérant pendant les périodes COVID. «Comment peuvent-ils faire fonctionner les Challengers de manière sûre?» se demanda-t-il. Les Challengers and Futures ne «rapportent pas beaucoup d’argent», a-t-il poursuivi, «donc ajouter le coût des tests sur site et des mesures de sécurité supplémentaires n’a pas de sens financier.» Ce sont les joueurs les moins rémunérés du sport qui sont perdants au redémarrage du tennis.

La plupart des meilleurs joueurs ne sont pas insensibles au sort de leurs pairs de rang inférieur. Dans une récente discussion en direct sur Instagram avec Djokovic, le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka a déclaré: «Être 250 au monde dans le tennis est déjà incroyable. Et ils peuvent à peine vivre en ce moment, alors quelle est l’option qui peut les aider à au moins survivre au coronavirus jusqu’à ce que nous puissions recommencer à jouer?

C’est une discussion perpétuelle, si non résolue, dans le sport. Dans les années 1980, il a été proposé de transférer les gains des joueurs du haut vers les joueurs de rang inférieur. Mais cela n’allait nulle part. «Le joueur moyen veut le socialisme, un État-providence du tennis», a déclaré Jack Kramer, l’ancien numéro un mondial. 1 joueur qui a joué un rôle moteur dans le passage du sport autrefois amateur à l’ère professionnelle moderne et est décédé en 2009. Mais, a poursuivi Kramer, «les grandes stars et leurs agents voulaient devenir indépendants comme des stars de cinéma.»

Djokovic a proposé de mettre en commun certains fonds des meilleurs joueurs pour les distribuer aux joueurs les moins bien classés, et dans sa discussion avec Wawrinka, le numéro un mondial. J’ai appelé à des réformes à long terme qui redistribueraient l’argent loin des stars du sport. Dominic Thiem, qui a perdu contre Djokovic dans un match épique en cinq sets lors de la finale de l’Open d’Australie de cette année, était publiquement en désaccord. «J’ai vu des joueurs de la tournée… qui ne s’engagent pas à 100% dans le sport», a-t-il déclaré. «Beaucoup d’entre eux ne sont pas du tout professionnels. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent. »

Et bien que Thiem puisse sembler sans cœur, il est rare que l’industrie capitaliste soit où les hauts salariés distribuent volontiers leurs gains aux moins fortunés. Il est également peu probable que le changement provienne des hauts fonctionnaires du sport, dont beaucoup n’ont pas eux-mêmes subi de réduction de salaire. « Le PDG de l’ATP gagne un million de dollars par an et ne prend pas de réduction de salaire », a souligné Reese, « alors que chaque joueur en tournée a vu son revenu tomber à zéro. »

L’USTA a refusé de me parler de ses préparatifs pour l’US Open ou la réforme du tennis. Mais j’ai parlé à deux hommes, rivaux de longue date, qui ont contribué à façonner le jeu professionnel au cours des quatre dernières décennies. Donald Dell, un ancien joueur professionnel et agent qui a représenté Arthur Ashe et Tracy Austin parmi de nombreux autres clients notables, a cofondé l’ATP en 1972 avec Kramer et Cliff Drysdale. Bob Kain a construit la formidable division de tennis de la super-agence IMG et a représenté Billie Jean King, Bjorn Borg, Pete Sampras et Andre Agassi. Mais ils ne représentaient pas seulement les joueurs. Dell a également organisé le Washington Citi Open, un événement préparatoire à l’US Open. Et Kain a représenté Wimbledon, l’Open d’Australie, l’ATP et la WTA à divers titres.

Les deux hommes ont repoussé l’idée que le sport échouait à ses joueurs les moins bien classés. «Personnellement, je pense que personne ne doit quoi que ce soit», a déclaré Dell. «Je pense que vous le gagnez. Vous ne pouvez pas dire: «Bon sang, le jeu me doit ça.» Je n’achète pas ça. » Kain a accepté et m’a dit: « Je ne pense pas que le tennis soit obligé de garder les gens employés s’ils ne sont pas assez bons. »

Le tennis fait de son mieux pour aider les joueurs en ces temps incertains, a déclaré Dell. Il a cité la décision de Wimbledon de payer 13 millions de dollars aux joueurs même si elle a annulé le tournoi de cette année. «C’est incroyablement généreux», a-t-il déclaré. «Personne n’a fait ça avant.» Et il a salué la décision de l’US Open de réduire ses prix de seulement 5% tout en renonçant à 140 millions de dollars de ventes de billets et à des millions supplémentaires de commandites et de reçus de concessions.

Les joueurs le voient différemment. Reese a déclaré que le fait que l’US Open paie 95% de ses prix habituels tout en s’attendant à une perte de revenus de plus de 50% montre à quel point l’USTA a été avare les années normales. (L’US Open, le seul tournoi majeur pour lequel des informations financières publiques sont disponibles, ne distribue qu’entre 12% et 15% des revenus du tournoi aux joueurs.)

Sans la syndicalisation, qui s’est toujours avérée difficile pour les sports individuels et internationaux, il est difficile de voir comment les joueurs pourraient gagner les réformes qu’ils recherchent. Reese a déclaré qu’il aimerait voir des prix en argent, qui doublent à peu près chaque tour d’un tournoi, distribués davantage aux tours précédents. Si Djokovic, le grand favori, remporte l’US Open, a-t-il vraiment besoin d’un chèque de 3 millions de dollars? Est-ce que 2 millions de dollars ne suffiraient pas? Brad Gilbert – une présence réfléchie et omniprésente dans le jeu, ayant été un joueur de haut niveau, un entraîneur, un commentateur et maintenant un podcasteur – m’a dit qu’il aimerait voir plus de prix lors des événements Challenger et Future. Il préfère limiter le nombre de ces événements – «Parfois, vous avez cinq à sept Challengers et 10 à 12 Futures dans la même semaine – et augmenter le prix en argent. Kwiatkowski plaide pour une approche similaire, affirmant que certains revenus des plus grands événements devraient être mis en commun pour augmenter les paiements pour les ligues mineures.

«Voulons-nous qu’un joueur jouant aux Futures économise des centaines de milliers de dollars?» Kwiatkowski a demandé rhétoriquement. « Non. Ce n’est pas ce que nous demandons. Mais si vous êtes un joueur de Futures, vous devez être payé un salaire raisonnable, et le prix en argent est le même depuis deux décennies. «

Les sports d’équipe syndiqués l’ont fait avec un salaire minimum imposé par la ligue. Reese a déclaré que les joueurs avaient parlé avec désinvolture de l’idée de salaire minimum, mais il a ajouté: « Je ne sais pas à quoi cela ressemblerait. » Gilbert était sceptique. «Je n’ai jamais assisté à des réunions où cette idée a été discutée», a-t-il déclaré. Cependant, la tournée a récemment annoncé un fonds de secours unique de 6 millions de dollars pour les joueurs de rang inférieur, en s’appuyant sur les contributions du Grand Chelem, de l’ITF, de l’ATP et de la WTA. Du moins sur le plan logistique, c’est un modèle pour une forme plus permanente de salaire minimum.

Dell, un défenseur d’une fusion ATP-WTA, a déclaré que ce n’était pas le moment de procéder à des réformes majeures alors que le sport revenait avec précaution pendant une crise sanitaire. «Rien de tout cela ne se produira actuellement», a-t-il déclaré. «Tout le monde a du mal à reprendre la tournée.»

Reese ne sait pas quand il participera à la prochaine compétition, étant donné que les Challengers aux États-Unis sont annulés au moins jusqu’à la fin du mois de septembre. Avant la pandémie, lui et ses pairs au même rang se réunissaient et «parlaient de la merde sur l’USTA et l’ATP», se résignaient à penser que «nous n’avons pas d’importance et allons simplement nous en sortir et j’espère que nous y arriverons.» Ils en riraient même solidairement.

Mais plus maintenant. Pour Reese, les derniers mois ont cristallisé ses sentiments sur les indignités du sport envers les joueurs de rang inférieur. «C’est comme:‘ Dang, nous n’avons vraiment aucune importance. Nous n’avons aucune importance », a-t-il déclaré. «J’espère que quelque chose changera bientôt.»

Paul Wachter a écrit pour le New York Times Magazine, Harper’s, Grantland et d’autres publications.