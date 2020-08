Jacob Blake ne marchera probablement plus jamais après que la police lui a tiré sept fois dans le dos devant ses enfants au cours du week-end. C’est un autre dans un cycle de violence étonnamment prévisible contre les citoyens noirs, avec peu d’informations fournies par la police sur la manière ou la raison de ces événements.

La police de Kenosha, dans le Wisconsin, répondait à un appel non lié à la violence domestique peu après 17 heures. dimanche quand ils sont entrés en contact avec Blake. Les enquêteurs de l’État examinent actuellement la fusillade, ce qui signifie que peu de choses ont été dites publiquement de la part de la police – même si une vidéo circule montrant la conclusion. (AVERTISSEMENT: cette vidéo est graphique et montre la prise de vue elle-même).

On peut voir Blake s’éloigner des officiers, le dos tourné, les officiers le suivant avec leurs armes à feu. Blake a tenté de pénétrer dans le siège du conducteur d’un SUV, avant que des agents à bout portant ne commencent à tirer leurs armes dans le dos de Blake, avec des spectateurs stupéfaits en hurlant. Peu de temps avant le tournage, un spectateur a crié: «Ne le fais pas! Ne le fais pas! » La police n’a pas expliqué pourquoi les agents avaient choisi de recourir à la force meurtrière, pourquoi ils avaient décidé de décharger leurs armes sur une personne qui n’agissait pas de manière agressive à leur égard, ni comment les agents impliqués seraient sanctionnés pour leurs actes. Pendant que nous attendons des réponses, Kenosha est devenu un autre point chaud pour les manifestations après avoir été le dernier lieu impliqué dans un modèle de violence écrasante envers les Noirs.

Il n’était pas clair si un retour au sport se produirait même. De nombreux joueurs craignaient que le fait de quitter leur communauté et de retourner jouer ne réduise l’activisme qui se fait chez eux. Natasha Cloud des Washington Mystics a décidé de se retirer en raison de ce problème même. Cependant, depuis le retour du sport, la NBA et la WNBA se sont engagées à reconnaître les victimes de violence et le mouvement Black Lives Matter sur les maillots, via la solidarité d’avant-match et dans les entretiens d’après-match. Maintenant, avec le tournage de Jacob Blake, les joueurs se demandent si revenir jouer à Orlando en valait la peine.

Cela a été particulièrement difficile pour George Hill of the Bucks, qui veut désespérément être de retour à Milwaukee en première ligne des manifestations, non pris au piège de la bulle.

«Nous ne pouvons rien faire [from Orlando]», A déclaré Hill lundi. «Tout d’abord, nous n’aurions même pas dû venir dans ce foutu endroit, pour être honnête. Je pense que venir ici a simplement enlevé tous les points focaux des problèmes. »

Les sentiments de Hill sont repris par de nombreux joueurs de la NBA, qui commencent à avoir envie de retourner jouer ont éloigné certaines des voix nationales les plus remarquables du mouvement Black Lives Matter des manifestations elles-mêmes et les ont transplantées dans un environnement artificiel.

Fred VanVleet des Raptors veut que les joueurs en fassent plus, même à Orlando:

«À la fin de la journée, si nous voulons nous asseoir ici et parler de changement, alors à un moment donné, nous devrons mettre nos cinglés en jeu et réellement mettre quelque chose à perdre, plutôt que juste de l’argent ou de la visibilité. . »

La manière dont cela se matérialisera est inconnue pour le moment, mais il est possible que les joueurs boycottent les jeux pour faire une déclaration. Le match de jeudi entre les Celtics et les Raptors est actuellement mentionné pour une annulation potentielle, tandis que d’autres pourraient également être annulés.

Jaylen Brown a révélé publiquement à quel point la fusillade avait été difficile pour lui. La star des Celtics a déclaré qu’il ne pouvait plus regarder son maillot n ° 7 sans penser aux sept coups de feu de Blake. Brown a fait une déclaration puissante sur la façon dont le passé de Blake et les tentatives de le caractériser sous un jour négatif ne devraient avoir aucune incidence sur la réaction à la fusillade.

«Je m’en fiche s’il a fait quelque chose il y a 10 ans, 10 jours, 10 minutes. S’il a purgé sa peine et qu’il a été relâché dans la société, il mérite toujours d’être traité comme un humain et ne mérite pas d’être abattu sept fois dans le dos avec l’intention de tuer. Ses enfants ne manqueront jamais de le voir, sa famille ne le verra jamais et, franchement, je ne le verrai jamais. Les gens affichent tout le temps mon maillot, n ° 7. Chaque fois que je regarde mon maillot maintenant, ce que je vois, c’est un homme noir qui se fait tirer sept fois. L’Amérique ne voit que ses antécédents ou son rapport de fond. Il est plus facile de voir cela que de voir la vérité. «

Ce n’est pas un message véhiculé par la seule NBA. Les Lions de Detroit ont annulé les essais mardi en raison de la fusillade, mais ce n’était pas une action prévue. Les Lions ont organisé une discussion en équipe sur Jacob Blake, l’entraîneur-chef Matt Patricia ouvrant un dialogue avec ses joueurs pour entendre parler de leurs expériences, de leurs difficultés avec la police et de l’injustice. Au cours de ces entretiens, il est devenu évident que ce qui se passait à Kenosha était bien plus important qu’une pratique de football un mardi après-midi. Les joueurs ont donc décidé d’utiliser leur temps pour laisser les pads derrière eux et prendre position.

Certaines des remarques les plus poignantes sur la situation sont venues de l’entraîneur des Clippers, Doc Rivers. Fils d’un policier, Rivers s’est effondré lors de sa conférence de presse d’après-match avec sa frustration et son angoisse de voir encore une autre fusillade sur un Noir. Appelant à l’indignation collective, Rivers a demandé pourquoi les Noirs américains devraient continuer à aimer un pays qui ne les aime pas en retour.

Trop c’est trop. Les joueurs se demandent naturellement pourquoi ils jouent alors que des choses horribles se produisent dans leurs communautés. Les entraîneurs ont du mal à se concentrer lorsque des fusillades continuent à se produire sur des personnes de race noire. Le sport est secondaire par rapport à tout ce qui se passe, et il reste à voir si les séries éliminatoires de la NBA se poursuivront est prévu après la fusillade de Jacob Blake et les manifestations qui la suivent.

Une chose est claire: si les jeux sont annulés et que tout s’effondre, ne blâmez pas les joueurs pour avoir agi. Blâmez le fait que cela fait trois mois que George Floyd a été tué et malgré des centaines de milliers de manifestants et des millions d’heures appelant à une réforme de la police et à des plans pour lutter contre le racisme systémique – rien de substantiel n’a été fait.

Si la saison NBA se termine après le tournage de Jacob Blake, les seules personnes à blâmer sont celles qui étaient en position de pouvoir pour effectuer le changement, et ont choisi de ne pas le faire.