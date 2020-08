Un nouveau modèle de calcul, publié dans la revue scientifique « American Journal of Preventive Medicine », a constaté que un vaccin COVID-19 devra être efficace à au moins 80% pour parvenir à un retour complet à une société normale.

Des chercheurs du monde entier se précipitent pour trouver un vaccin COVID-19 pour éliminer le besoin de distanciation sociale, l’utilisation de masques et les limites des rencontres interpersonnelles. Dans une nouvelle étude, ce modèle de simulation informatique a révélé que si 75% de la population est vaccinée, le vaccin doit avoir une efficacité (capacité de protection contre l’infection) d’au moins 70% pour prévenir une épidémie et au moins 80 pour cent pour éteindre une épidémie en cours.

Au contraire, si seulement 60 pour cent de la population est vaccinée, les seuils sont encore plus élevés, environ 80 pour cent pour prévenir une épidémie et 100 pour cent pour éteindre une épidémie en cours.

« Certains demandent que le vaccin soit diffusé le plus rapidement possible afin que la vie puisse » revenir à la normale « . Cependant, nous devons définir des attentes appropriées. Le fait qu’un vaccin soit mis au jour ne signifie pas qu’il peut être remis en vie tel qu’il était avant la pandémie. Il est important de se rappeler qu’un vaccin est comme de nombreux autres produits, ce qui compte, ce n’est pas seulement qu’un produit est disponible, mais aussi son efficacité », explique Bruce Y. Lee, de la Graduate School of Public Health and Health Policy. CUNY, New York (États-Unis).

Les chercheurs affirment que les résultats de leur étude peuvent fournir des objectifs aux développeurs de vaccins, ainsi que façonner les attentes des décideurs, des chefs d’entreprise et du grand public.