Pour toutes les choses qui ont changé, plus les choses sont restées les mêmes. Car à la fin de la saison A-League 2019-2020, avec la fumée d’une autre année chaotique qui s’éclaircit, c’est encore une fois le Sydney FC qui se tient au sommet du tas, cette fois s’étant assuré en tant que plus grande dynastie.

Dimanche a marqué 324 jours depuis le début de la campagne, une année qui restera probablement la plus monumentale du football australien. Les arguments club contre pays, les machinations politiques et les feux de brousse dévastateurs ont tous dominé les manchettes alors que la compétition avançait avec sa 15e saison, avant que le sombre spectre du COVID-19 ne descende et ne transforme les conversations de la ligue de réforme en existentielle.

Finalement, une course contre la montre basée sur le hub a été établie pour terminer la saison, et c’est dans ce contexte macabre que l’équipe de l’entraîneur Steve Corica a battu Melbourne City 1-0 et ajouté un troisième titre de la A-League en quatre saisons. Il s’ajoute aux Premierships 2016-17, 2017-18 et 2019-20 et à la Coupe FFA 2017. Les circonstances importeront peu pour Sydney qui, après avoir précédemment partagé sa perche avec Melbourne Victory, Sydney City, Marconi Stallions et South Melbourne, est la seule équipe la plus titrée de la ligue nationale avec cinq championnats.

Constamment l’une des organisations sportives les mieux gérées dans le sport australien – le succès au niveau de la ligue A est égalé par des réalisations similaires dans la W-League, les compétitions de jeunesse et même d’eSports – la période de succès soutenue que les Harboursiders ont connue au cours de la dernière moitié -decade, d’abord avec l’entraîneur-chef des Socceroos Graham Arnold, puis avec Corica, a été construite sur le dos d’un pilier clé: la stabilité.

Le Sydney FC célèbre après avoir remporté son cinquième titre de grande finale. Mark Kolbe / .

Sous la direction d’un maître entraîneur et d’un apprenti, ils ont institué un style de jeu distinct et y adhèrent avec une compétence impitoyable et sans faille; les joueurs sont toujours conscients de leur travail et du travail de l’homme à côté d’eux. Combiné à la qualité qu’ils assemblaient, cela signifiait toujours qu’ils étaient capables de trouver un moyen de gagner des matchs. C’était une marque de commerce de Sydney qu’ils trouveraient, même s’ils avaient été largement surpassés, un moyen d’obtenir un résultat.

Ce fut le cas dimanche soir, quand après 15 minutes, City avait dominé ses ennemis de 72% à 28% et avait cinq tirs contre celui du Sydney FC, tandis que Jamie Maclaren et Craig Noone, deux des joueurs bien qualifiés de City, avaient les deux. massacré des chances claires de but. À la 19e minute, Harrison Delbridge avait son équipe devant 1-0, seulement pour que le VAR intervienne et ramène les débats. Une autre nuit, il aurait été difficile d’imaginer un scénario dans lequel l’équipe de Corica n’était pas au moins un ou deux buts et poursuivait le match. Pourtant, le score est resté 0-0, et comme Adam Le Fondre a eu un appel de pénalité refusé à l’autre bout, il y avait un sentiment que l’élan, bien que ne balançant pas de façon spectaculaire, se déplaçait en faveur des champions en titre.

« Je pensais qu’ils avaient très bien joué, en particulier pendant les 15 à 20 premières minutes », a déclaré Corica. « Ils nous ont choqués, ils étaient au top. Mais je pense que le but interdit nous a aidés, cela nous a réveillés un peu et à partir de là, nous avons contrôlé le jeu. Nous avons très bien joué après cela, une fois que nous nous sommes installés dans notre style. »

City est toujours arrivé en seconde période, mais les efforts consécutifs des Sky Blues à l’heure ont démontré qu’ils prenaient de plus en plus lentement l’ascendant. Puis, alors que le jeu avançait dans la prolongation, cela s’est produit. Recevant le ballon au centre du terrain, Luke Brattan a scanné la scène devant lui et a noté que le blocage de City, s’étant déplacé pour défendre l’incursion de son équipe sur la gauche, avait complètement perdu de vue l’arrière droit Ryhan Grant alors qu’il dérivait vers le retour post. Une balle précise plus tard et le maestro à chaud, qui a reçu la médaille Joe Marston comme meilleur à distance, a lancé le ballon au-delà de Tom Glover et au fond du filet.

C’était une pierre angulaire appropriée à la victoire de scellement de dynastie de Sydney; l’un de ses derniers contributeurs a mis en place son membre le plus ancien pour gagner un jeu dans lequel ils ne jouaient pas nécessairement très bien, mais qui ont quand même trouvé un moyen.

Ryhan Grant bat Tom Glover pour marquer le seul but du match. Mark Kolbe / .

Renforçant la stabilité qu’ils affichent sur le terrain, aucun club de la A-League n’a maîtrisé les exemptions, les indemnités et les règlements mystérieux enfouis dans les règlements de plafond salarial de la A-League tout comme les Sky Blues; leur permettant, année après année, non seulement d’attirer les meilleurs talents, mais aussi de fidéliser leurs créateurs de différence. Corica aurait pu les déclarer « groupe de jeu différent » dans les heures qui ont précédé le concours, cependant, sept de ce groupe étaient également présents lorsque les Harboursiders ont abattu Perth Glory lors de la grande finale 2018-19. Maintenant, cependant, avec le COVID-19 bouleversant complètement l’économie et le paysage du football, la question devient combien de temps cela peut durer?

Malgré le bon sens dictant le contraire, il est certain qu’à un moment donné, tous ces facteurs de différence ne pourraient pas rester bien plus longtemps dans le bouchon? La saison régulière de Sydney a été soulignée par eux apparemment une fois de plus se préparer à ridiculiser les mesures d’égalisation de la compétition: re-signer Milos Ninkovic, Paulo Retre, Andrew Redmayne et Michael Zullo. Néanmoins, ces accords ont été conclus avec un plafond salarial non affecté par le COVID-19 et avec une réduction d’au moins 30%, voire plus, la stabilité tant vantée du Sydney FC devrait être testée.

« Tous ces joueurs sont signés pour la saison prochaine », a déclaré Corica. « De toute évidence, nous ne savons pas ce qui va se passer, de combien la réduction de salaire va être. C’est la saison prochaine dont il faut s’inquiéter, je veux juste qu’ils soient fiers de ce qu’ils ont accompli cette saison parce que ça a été incroyable. année pour le club.

« De toute évidence, nous voulons essayer de garder cette équipe ensemble le plus longtemps possible, nous pensons qu’elle peut gagner plus de trophées. Nous devrons regarder cela lorsque nous saurons quelle est l’ampleur du [new CBA] l’affaire est. «

En effet, atteindre le sommet de la montagne est difficile et y rester est plus difficile, mais y rester pendant que le sol bouge sous leurs pieds pourrait être le plus grand défi auquel ce groupe de Sydney ait jamais été confronté.