Les joueurs de la NBA participant à la bulle d’Orlando se sont rencontrés hier pour décider quoi faire du reste de la compétition après les matchs d’hier. (Bucks-Magic, Rockets-OKC et Lakers-Blazers) ils ont été annulés.

Ils ont voté sur la continuité des éliminatoires et les seuls qui étaient contre à continuer, menés par James Lebron, étaient les joueurs des deux équipes de Los Angeles: Clippers et Lakers. Une fois qu’ils ont montré leur refus, ils ont également décidé de quitter la pièce où ils se trouvaient.

Il est curieux que la décision de ne pas jouer hier ait été prise par les joueurs des Bucks et maintenant ce sont LeBron et Kawhi Leonard (également actifs dans la rencontre) qui veulent annuler définitivement la compétition pour exiger des améliorations sociales et la fin de la brutalité policière à leur encontre. Afro-américains.

Sources: Les Lakers et Clippers ont voté pour boycotter la saison NBA. La plupart des autres équipes ont voté pour continuer. LeBron James a quitté la réunion. – Shams Charania (@ShamsCharania) 27 août 2020

Les joueurs et les propriétaires se réunissent aujourd’hui pour décider quoi faire du reste de la compétition. Nous ne savons pas ce qui peut arriver. Nous verrons si les Lakers et les Clippers continuent avec l’idée d’annuler et le reste des franchises de continuer. Les propriétaires auront également une réunion virtuelle. De ces deux rencontres, une décision devrait sortir pour le reste de la saison 2019/20 en NBA.

Ce qui est clair qu’une fois atteint ce point, les joueurs entendent donner un vrai coup d’effet. Ils veulent que le monde les écoute. Se concentrer sur le problème de la brutalité policière et du racisme aux États-Unis. Et avec la foi qu’avec l’annulation des jeux, ils l’obtiennent.