Repensez-y, il y a un peu moins de six mois, et vous vous dirigerez vers des prédictions apocalyptiques sur l’avenir du football. C’était une époque où les ligues s’étaient arrêtées et il n’était pas clair si elles reviendraient du tout; une époque où une étude de KPMG suggérait que les ligues Big Five risquaient de perdre jusqu’à 4 milliards d’euros rien qu’en 2019-20 et que jusqu’à 10 milliards d’euros pourraient être effacés de la valeur des joueurs; une époque où tout le monde allait au Chicken Little parce que, oui, le ciel tombait vraiment.

Nous sommes maintenant en septembre et nous avons une image plus claire. Et bien que ce ne soit en aucun cas bon et qu’il y ait encore une tonne d’incertitude, les choses ne sont pas aussi désastreuses que nous l’avions imaginé. Oui, il y aura de sérieux effets d’entraînement, mais les choses auraient pu être bien pires, et le fait qu’ils ne sont pas en partie dus aux efforts déployés pour reprendre le football dans la plupart des ligues nationales et en Ligue des champions et qu’ils » jusqu’à présent, j’ai pu le faire sans conséquences néfastes (toucher du bois).

Un rapport de l’Association des clubs européens (ECA) publié le mois dernier prévoit une baisse des revenus de 4 milliards d’euros, mais cela concerne les 20 meilleures ligues européennes, pas seulement les Big Five. Plus important encore, c’est sur deux saisons, en 2019-20 et 2020-21.

Quatre milliards sonne comme un grand nombre et, bien sûr, c’est le cas. Mais sans contexte, ce n’est pas si significatif. Alors, voici un contexte pour vous, en utilisant les propres chiffres de la CEA: en 2019-20 et 2020-2021, les revenus devraient être, dans un monde non COVID-19, d’environ 45,1 milliards d’euros; maintenant, ils projettent un montant de 41,1 milliards d’euros.

C’est une baisse de 8,9%, ce qui n’est évidemment pas bon et aura un effet négatif, mais n’est pas aussi catastrophique qu’on pourrait le penser. Le chiffre d’affaires prévu de la CEA pour 2020-2021 est de 20,7 milliards d’euros, ce qui n’est que légèrement inférieur à ce qu’il était en 2017-2018. Donc, effectivement, nous sommes revenus là où nous étions il y a un peu plus de deux ans.

Il y a plus. Les projections de la CEA reposent sur l’hypothèse que la fréquentation des stades sera d’environ 50% en moyenne dans toute l’Europe en 2020-2021. Cette hypothèse semble très « doigt en l’air », mais ce n’est pas de leur faute: la pandémie – et la réponse des autorités locales et des gouvernements – a été brutalement imprévisible. Pourtant, à partir de maintenant, vous avez des ligues, comme la Suisse, qui prévoient d’être aux deux tiers de leur capacité dans un très proche avenir. En Premier League, les fans pourraient être de retour sur une base limitée dès octobre. Et, bien sûr, il y a la possibilité d’un vaccin à un moment donné de la nouvelle année.

Les fans dans les stades n’affectent pas seulement les recettes au box-office, bien que ce soit évidemment un gros pilote. Ils affectent également le parrainage des stades, l’hospitalité et la marchandise, toutes sources de revenus importantes pour les clubs. L’impression ici est que le chiffre de 50% pourrait être du côté conservateur, ce qui réduirait encore plus les 4 milliards d’euros de perte de revenus.

Il y a évidemment d’autres façons dont la pandémie touche le jeu. La plupart des ligues ont dû offrir des rabais sur les contrats télévisés signés avec les diffuseurs. La Premier League redonne quelque 360 ​​millions d’euros, la Bundesliga 200 millions d’euros et l’UEFA environ 575 millions d’euros.

« Nous n’avons pas été en mesure de tenir nos engagements envers les sponsors et les diffuseurs », a déclaré Andrea Agnelli, président de l’ECA et président de la Juventus.

Le coup financier du football de la pandémie de coronavirus n’est probablement pas aussi grave que prévu. Warren Little / .

Et à la fois en termes de sponsors et de diffuseurs, il y a une préoccupation plus profonde: alors que leurs activités principales sont touchées par le ralentissement économique mondial, ils ne demanderont pas seulement des rabais, ils pourraient proposer des offres plus petites à l’avenir.

Ensuite, il y a la question de la liquidité. Avoir des liquidités réelles pour payer les factures et faire des affaires est complètement différent d’avoir des bilans qui montrent des bénéfices ou un seuil de rentabilité. Ce fil Twitter de l’excellent @SwissRamble démontre comment, malgré des bénéfices comptables de près de 200 millions d’euros (178 millions de livres sterling) au cours des trois dernières saisons, le fonds de roulement est limité même dans un grand club comme Liverpool qui a connu un énorme succès sur le terrain. (Dans leur cas, c’est un peu un double coup dur, car le ralentissement mondial signifie qu’ils ne pourront pas pleinement capitaliser en termes de revenus croissants de la marque même après avoir remporté la Premier League et la Ligue des champions.)

Tous les clubs ne sont pas dans le même bateau. Certains ont des propriétaires qui sont en mesure d’injecter directement des liquidités ou de s’endetter pour régler le problème, mais le problème est bien réel et se fait sentir sur le marché des transferts. Cela peut sembler peu important car finalement, lorsque les joueurs sont achetés et vendus, la majeure partie de l’argent «reste dans le système», passant d’un club à un autre, mais en fait, en termes comptables, «échange de joueurs» – et le Le fait que grâce à la magie de l’amortissement, vous pouvez générer des bénéfices sur papier apparemment à partir de rien – est extrêmement important pour de nombreux clubs. Ainsi, alors que cette estimation précédente de «jusqu’à 10 milliards d’euros effacés de la valeur des joueurs» peut être exagérée – et, en fait, c’est le cas – il ne fait aucun doute que moins d’activité frappe les clubs durement et à plus d’un titre.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal d’ESPN FC Gabriele Marcotti.

Pourtant, vous revenez aux chiffres de base. Nous parlons d’une réduction de 8,9 p. 100 sur deux ans, basée sur des hypothèses plutôt négatives et prudentes. Cela pourrait être plus, probablement moins. Et, en tout cas, c’est loin d’être aussi brutal que les dommages subis par d’autres branches de l’industrie des loisirs et du divertissement.

Le football a été aidé par le fait qu’il a pu revenir dans la plupart des pays européens et qu’ils ont pu terminer les compétitions européennes en 2019-20. La décision de l’UEFA d’assouplir le fair-play financier à la suite de la pandémie permet également d’éliminer une partie de la pression, encourageant davantage d’investissements. Malgré toutes les critiques que FFP a eues au fil des ans, son existence a fait que, depuis sa mise en œuvre en 2013, le jeu européen est passé de pertes de près de 2 milliards d’euros à des bénéfices au cours de chacune des deux dernières années. En d’autres termes, c’est devenu une véritable entreprise investissable, avec le genre de solidité pour résister même à des pandémies comme celle-ci. Mais surtout, la principale différence est le football lui-même et l’appétit des fans pour le sport.

Agnelli a parlé de la façon dont la pandémie a laissé « de profondes cicatrices » sur le football européen et c’est sans aucun doute vrai, mais aussi marqué que cela puisse être, il est toujours vivant et en train de battre. Et il récupérera, malgré les scénarios apocalyptiques.

La question qui reste est de savoir à quoi cela ressemblera à long terme, après 2024, lorsque l’accord sur le calendrier international expirera. S’il doit y avoir une restructuration radicale – qu’il s’agisse de Super Leagues séparatistes, d’une Ligue des champions entièrement remaniée ou de compétitions régionales multi-pays – c’est à ce moment-là que cela se produira. Et, comme il s’agit d’une entreprise, ce qui se passera exactement devra être déterminé d’ici le printemps 2022, car, comme le dit Agnelli, c’est la dernière date à laquelle vous pouvez aller sur le marché pour vendre le format que vous vendez aux sponsors. et les annonceurs.

Ce n’est que dans 18 mois. Et les scénarios les plus radicaux et les plus conflictuels – comme transformer la Ligue des champions en une véritable ligue aller-retour, jouer le week-end, créer une sorte de version mondiale sous les auspices de la FIFA, une Super League dirigée par et pour les grands clubs avec garantie taches – prendra une tonne de temps à marteler.

Ainsi, bien que le sport et le monde se soient très probablement rétablis à ce stade, il n’est pas du tout clair que l’appétit pour un changement radical – du type qui ne fait qu’augmenter l’écart entre l’élite et tout le monde – sera toujours Là. Et cela pourrait être l’une des rares doublures argentées à la pandémie.