Cet avis d’expert invité est rédigé par Kevin Sabet, PhD, président et chef de la direction de Smart Approaches to Marijuana (SAM).

Les États-Unis se trouvent actuellement à la croisée des chemins pour trouver des moyens de réformer et d’atténuer des décennies de préjudice subi par les communautés de couleur. Un argument avancé est de légaliser et de commercialiser la marijuana comme moyen de lutter contre les méfaits du racisme systémique.

Mais la réalité dans les États qui ont légalisé la drogue montre que les promesses impressionnantes ne se sont pas concrétisées. Au contray:

Les problèmes de justice sociale existants ont été considérablement exacerbés; Les préjudices à la santé et à la sécurité ont été alimentés, et une très grande majorité d’investisseurs blancs et de bailleurs de fonds se sont enrichis.

S’il est vrai que l’impact des lois sur les drogues – en fait, la plupart de nos lois, point à la ligne – a frappé de façon disproportionnée les personnes de couleur, il est également extrêmement important de comprendre l’impact de la commercialisation de la marijuana sur ces mêmes communautés. C’est là qu’un vieil adage fonctionne bien: deux torts ne feront pas un droit.

Il y a deux principaux arguments avancés pour les avantages de la légalisation et de la commercialisation de la marijuana:

Les lois, règles et réglementations en vigueur sont racistes et nuisent de manière disproportionnée aux personnes de couleur; et la légalisation et la commercialisation profiteront aux personnes de couleur en termes d’opportunités économiques et de prospérité.

Les deux arguments semblent convaincants. Ce sont de nobles promesses. Et ils sont également profondément imparfaits, ne tenant pas compte de ce que nous savons déjà sur les industries du tabac, de l’alcool et de la marijuana émergente.

Exploitation commerciale des prédateurs

La légalisation de la marijuana signifie la corporatisation et la commercialisation d’une industrie visant à accroître les profits. Big Marijuana cherche à récolter des bénéfices exceptionnels sur la vente de la marijuana d’aujourd’hui très puissante et beaucoup plus addictive. Mais ce que signifie combiner l’intérêt du profit et la cupidité avec des produits addictifs, psychoactifs et autrement nocifs en tant qu ‘«industrie de consommation» peut être vu avec Big Tobacco et Big Alcohol. Ils travaillent systématiquement, stratégiquement et sans relâche pour accrocher les enfants et les jeunes à leurs produits. Récemment, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en collaboration avec l’UNICEF et The Lancet (la revue médicale la plus prestigieuse au monde), ont publié une nouvelle Commission sur l’avenir des enfants du monde. Les premières phrases du résumé analytique de la Commission traitaient directement des dangers des industries de la toxicomanie:

Malgré des améliorations spectaculaires en matière de survie, de nutrition et d’éducation au cours des dernières décennies, les enfants d’aujourd’hui font face à un avenir incertain. … Les pratiques commerciales prédatrices menacent la santé et l’avenir des enfants dans tous les pays. » La Commission de l’OMS, de l’UNICEF et du Lancet sur l’avenir des enfants du monde

Big Alcohol et Big Tobacco se livrent à une «exploitation commerciale prédatrice». Ces géants de la toxicomanie ont une longue expérience en matière de ciblage spécifique des communautés défavorisées. Et ils ont déjà fortement investi dans Big Marijuana.

Considérez que les jeunes afro-américains consomment moins d’alcool que les autres jeunes (selon l’enquête nationale de 2010 sur la consommation de drogues et la santé, mais les Afro-Américains souffrent plus de maladies liées à l’alcool que les autres groupes, à mesure qu’ils vieillissent, selon le Center on Alcohol Marketing et jeunesse (CAMY).

La consommation d’alcool alimente les trois principales causes de décès chez les Afro-Américains de 12 à 20 ans: l’homicide, les blessures involontaires (y compris les accidents de voiture) et le suicide.

Il s’agit d’une épidémie de fabrication industrielle, selon l’un des chercheurs les plus renommés au monde dans le domaine des pratiques de l’industrie de l’alcool, David Jernigan:

L’industrie de l’alcool cible systématiquement les communautés défavorisées par la publicité et l’accès, créant un problème de santé publique extraordinaire. Malgré les conséquences négatives bien connues sur la santé, les produits alcoolisés et les images continuent de pénétrer la culture et les communautés des jeunes afro-américains. Dr David Jernigan, professeur, droit, politique et gestion de la santé, École de santé publique de l’Université de Boston

Opportunité économique: Non. Dommage lié à la marijuana: Oui.

Big Marijuana utilise déjà exactement les mêmes stratégies.

À un moment où des discussions sérieuses ont lieu sur la meilleure façon de bâtir des communautés défavorisées, est-ce que quelqu’un croit vraiment que les communautés de couleur et les quartiers à faible revenu bénéficieront réellement de l’augmentation de la vente et de la promotion de la toxicomanie? Moins de 1% des vitrines de marijuana du pays appartiennent à des Afro-Américains. En plus de cela, moins de 19% des entreprises de marijuana dans le pays ont des investisseurs qui sont des minorités. Pire encore, les candidats à l’équité sociale pour des licences de marijuana sont le plus souvent laissés pour compte, tandis que des opérateurs multi-États soutenus par des entreprises s’emparent des licences premium et accaparent les marchés.

Et bien que les magasins de marijuana ne soient pour la plupart pas détenus, investis ou gérés par des personnes de couleur, ils sont majoritairement situés dans des communautés de couleur et des quartiers à faible revenu. C’est le guide de ces types d’industries.

Historiquement, ces communautés défavorisées manquent de nombreuses ressources pour lutter contre les pratiques de marketing prédatrices et manquent souvent d’un accès adéquat à des installations de traitement de la toxicomanie appropriées, exposant ainsi les membres de la communauté à une probabilité accrue de toxicomanie avec des ressources limitées pour lutter contre les conséquences.

Même l’American Civil Liberties Union, un groupe qui a approuvé la légalisation et la commercialisation de la marijuana, a récemment publié une étude concluant que la légalisation de la marijuana n’a pas tenu les grandes promesses de justice sociale de ses partisans.

L’étude indique que si la légalisation de la marijuana peut réduire le nombre total de personnes arrêtées pour possession de la drogue (ce qui n’est pas surprenant – si vous légalisiez le vol à l’étalage, nous aurions moins d’arrestations pour cela), les personnes de couleur sont encore beaucoup plus susceptibles d’être arrêtées. que les blancs. En outre, l’étude a révélé que les disparités en matière d’arrestation se sont accrues en Alaska, en Californie, au Colorado, dans le Maine, dans le Massachusetts et dans l’Oregon après la légalisation. Et d’autres recherches indépendantes ont révélé que les arrestations liées à la conduite automobile ont grimpé en flèche, tout comme les arrestations pour usage public.

Les coûts de légalisation et de commercialisation

Et l’utilisation accrue de la marijuana par la légalisation et la commercialisation a des coûts scientifiquement prouvés que nous ne pouvons ignorer.

Dans de tels états, prendre le volant après avoir consommé de la marijuana est en train de se normaliser et de devenir plus mortel. Une analyse de 2017 du Denver Post a révélé que le taux de conducteurs aux facultés affaiblies par la marijuana impliqués dans des accidents de voiture mortels dans le Colorado avait plus que doublé depuis la mise en œuvre de la commercialisation. Une nouvelle étude révèle une augmentation de 260% de la conduite avec des pierres chez les jeunes au Colorado. Une étude récente de l’AAA a révélé des augmentations similaires des cas de conduite lapidée dans l’État de Washington. De plus, une étude publiée le mois dernier a révélé que si la marijuana était légalisée au niveau fédéral, quelque 6 800 personnes supplémentaires mourraient chaque année en raison de la conduite avec facultés affaiblies par la marijuana.

Ce ne sont pas non plus les seuls préjudices.

Des études récentes évaluées par des pairs ont révélé des liens entre la consommation de marijuana et une maladie mentale grave. Une de ces études a révélé que les utilisateurs quotidiens de marijuana de puissance moyenne étaient trois fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de psychose. Les gros utilisateurs de produits à forte puissance, tels que les concentrés à 99% de THC, les produits comestibles et les huiles de vapotage, étaient cinq fois plus susceptibles. Et malgré la rhétorique de l’industrie, la science établie a conclu que la marijuana crée effectivement une dépendance. Une étude récente a révélé qu’un utilisateur sur trois au cours de la dernière année avait ce que les cliniciens appellent un trouble lié à l’usage du cannabis ou une dépendance.

Des milliers d’études similaires ont souligné des liens significatifs avec d’autres problèmes de santé mentale graves, notamment la schizophrénie, l’anxiété, la dépression et le suicide. Il a également été démontré qu’une utilisation prolongée abaisse le QI et la fonction motrice et peut causer des dommages particuliers au cerveau en développement des jeunes. Si les risques d’une puissance faible à moyenne sont aussi graves, que fait 99% de THC au cerveau humain?

Les méfaits pour la santé mentale sont particulièrement graves chez les enfants et les adolescents, ceux qui souffrent de maladie mentale, ceux qui ont une prédisposition à la toxicomanie et les femmes enceintes. Le Colorado a fait la une des journaux à ce sujet parce que plus de 70% des magasins de poterie recommandaient la marijuana aux femmes enceintes, ce qui a surpris la communauté scientifique.

La légalisation augmente également la consommation de marijuana chez les jeunes. Une enquête publiée ce mois-ci dans le Colorado a révélé que l’utilisation chez les jeunes adolescents (15 ans et moins) a augmenté de 15,5% par rapport à 2017 (la dernière fois que les données ont été collectées), et près de 21% des jeunes de l’État déclarent avoir consommé le mois dernier.

De plus, la consommation de marijuana au cours des derniers mois chez les 15 ans ou moins a augmenté de 15%, tandis que le taux chez les 16 ou 17 ans a augmenté de 3%. Dans l’ensemble, la consommation de marijuana dans tous les groupes d’âge a augmenté de 6,2%. Il y a également eu un changement dans la façon dont les jeunes consomment de la marijuana – comme en témoignent un quintuple de jeunes concentrés à forte puissance «tamponnant» et un doublement du vapotage chez les jeunes depuis 2015.

Produits de marijuana de conception industrielle – une autre page du livre de jeu Big Tobacco

Il est important de se souvenir que la marijuana d’aujourd’hui est une substance chimiquement modifiée et très puissante, produite et fabriquée industriellement.

Dans les années 1960, 1970 et même jusqu’au milieu des années 1990, les niveaux de tétrahydrocannabinol (THC, le principal agent psychoactif) dans la marijuana n’ont jamais dépassé 3 à 5%, en moyenne. Maintenant, avec une industrie commerciale investie dans la production de produits plus forts, les niveaux de THC dans les «têtes» de marijuana de base sont de 20 à 30%. En ce qui concerne les produits de plus en plus populaires, tels que les concentrés, les cires et les huiles de vapotage, nous voyons des produits contenant plus de 99% de THC.

Avant de discuter de la solution plus intelligente pour prévenir et réduire les méfaits de la marijuana et pour guérir les méfaits de la prohibition tout en évitant de surcharger une autre industrie de la dépendance prédatrice, il serait négligent de ne pas souligner que cette poussée pour la légalisation ne s’arrête pas à la marijuana. Dans des États comme l’Oregon, la Californie, le Colorado et même le District de Columbia, où la marijuana est désormais «légale», des efforts sont actuellement en cours pour légaliser les champignons psychédéliques.

Pour aller plus loin, des groupes comme Law Enforcement Action Partnership (LEAP), la Drug Policy Alliance et d’autres qui poussent avec force la commercialisation de la marijuana ont également tendance à soutenir la légalisation et la commercialisation de toutes les drogues, y compris l’héroïne. C’est pourquoi il ne devrait surprendre personne que LEAP prenne de l’argent à Big Tobacco (et à Big Marijuana), comme indiqué dans son rapport annuel. Étant donné que notre pays est actuellement au milieu d’une épidémie historique de toxicomanie, il s’agit d’une position intenable avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour la santé et la sécurité publiques.

De meilleures solutions existent

Heureusement, la légalisation et la commercialisation d’une autre industrie nocive pour la santé n’est pas le seul choix.

La suppression des sanctions pénales pour la faible consommation de marijuana – en traitant essentiellement la marijuana comme une contravention à la circulation – signifie mettre immédiatement fin à l’arrestation de personnes pour avoir simplement consommé ou possédé la drogue. Cette politique, jumelée à des suppressions d’enregistrements antérieurs pour des infractions de bas niveau, est une position solide que nous soutenons chez Smart Approaches to Marijuana (SAM).

L’abus de substances et la toxicomanie devraient être un problème de santé publique, pas uniquement un problème de justice pénale. La suppression des sanctions pénales pour la possession de marijuana dans le cadre d’une politique globale sur la marijuana est une nécessité – tout comme la radiation, la réforme de la police et d’autres principes au sein d’un mouvement pour des normes plus élevées de justice sociale.

Cette solution ne rendra pas riches les Ganjapreneuers d’aujourd’hui, les investisseurs en capital-risque et Wall Street, mais elle amorce le processus de résolution des problèmes politiques.

C’est pourquoi nous, à SAM, un groupe que j’ai fondé avec l’ancien membre du Congrès Patrick Kennedy (D-RI), a soutenu si vigoureusement la suppression des sanctions pénales et des expurgations, et d’étendre le traitement et la prévention à travers le pays. Nous avons aidé à élaborer une législation pour y parvenir dans le New Jersey, New York et d’autres États.

Ne vous laissez pas berner par les fausses promesses des investisseurs de Big Tobacco et de Wall Street. La légalisation est une question d’argent – et d’argent pour ceux qui en font déjà beaucoup, pas pour les mal desservis. Pensons-nous vraiment que des sociétés comme Philip Morris, Anheuser Busch et d’autres géants de la toxicomanie ont à l’esprit les résultats de la politique de justice sociale avec leurs investissements? Le but de l’industrie de la marijuana est de convertir les jeunes utilisateurs occasionnels en gros consommateurs à vie. La légalisation et la commercialisation ne sont rien de plus que l’histoire qui se répète.

Il est temps que nous apprenions notre leçon avant qu’il ne soit trop tard.

À propos de notre expert invité

Kevin Sabet, PhD, SAM Président et PDG

Kevin A. Sabet, PhD

Kevin A. Sabet, PhD, est un auteur, consultant, ancien conseiller de trois administrations présidentielles américaines, professeur adjoint, et est président et chef de la direction de SAM, qu’il a fondé avec l’ancien membre du Congrès Patrick Kennedy en 2013. Il a étudié, fait des recherches , rédigé et mis en œuvre la politique en matière de drogues pendant près de 20 ans. Il a travaillé dans les administrations Clinton (2000), Bush (2002-2003) et, en 2011, il a démissionné après avoir servi pendant plus de deux ans en tant que conseiller principal du directeur du contrôle des drogues du président Obama, ayant été le seul membre du personnel chargé de la politique en matière de drogues à avoir jamais été nommé politique dans une administration démocrate et républicaine. Vous pouvez le suivre sur Twitter: @kevinsabet