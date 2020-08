Bien que les taux hypothécaires soient toujours inférieurs à ce qu’ils étaient avant le blocage, ils ont commencé à remonter. Les prêteurs augmentent également les frais, alors est-ce maintenant le meilleur moment pour obtenir un taux fixe?

Bien que le nombre de produits et les prêts hypothécaires à valeur élevée soient encore loin derrière les niveaux précédents, les taux d’intérêt restent extrêmement compétitifs parmi les prêteurs. C’est le cas à la fois des taux fixes résidentiels standard et des taux fixes d’achat-location, ce qui signifie que les emprunteurs peuvent toujours conclure de très bonnes affaires.

Cependant, les dernières informations de Moneyfacts montrent que les choses commencent à changer dans le secteur. Au cours des deux derniers mois, les frais moyens des prêteurs ont augmenté de 48 £ pour garantir des produits à taux fixe. Il y a également eu une baisse de 5% du nombre de remises en argent disponibles depuis juillet.

Les taux, quant à eux, grimpent, quoique lentement. Vous pouvez toujours obtenir un prêt hypothécaire à taux fixe à un taux moyen de 2,54% moyennant des frais – et cela variera considérablement en fonction de la LTV et de la durée de la transaction. Bien qu’il soit toujours inférieur de 0,35% à ce qu’il était en mars, le taux moyen est passé d’un creux de 2,29% en juillet. Pour les taux fixes sans frais, la moyenne actuelle est désormais de 2,61%. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2,80% en mars, mais supérieur au chiffre de 2,28% de juillet.

Qu’advient-il des frais hypothécaires et des incitatifs?

La plupart des prêteurs proposent des offres dans lesquelles vous pouvez obtenir un taux d’intérêt inférieur en payant des frais initiaux. Cependant, le dernier rapport de Moneyfacts montre que les frais facturés par les prêteurs sont à la hausse.

En examinant les données les plus récentes du 24 août, Moneyfacts a constaté que les frais moyens sur les produits hypothécaires étaient de 1 066 £. À son point le plus bas, les frais de produit étaient aussi bas que 1 018 £ en juin de cette année. Depuis, chaque mois a connu une pente constante.

Il y a également eu une forte baisse du nombre de produits disponibles avec des frais juridiques gratuits ou remboursés et des offres de remboursement. Ces incitatifs hypothécaires peuvent être extrêmement populaires pour les emprunteurs qui souhaitent épargner une somme forfaitaire sur leur prêt hypothécaire.

En mars, il y avait un total de 3 145 transactions d’évaluation gratuites ou remboursées. Le 24 août, ce chiffre était tombé à seulement 1 575. De même, les produits avec des remises en argent sont tombés de 1 377 transactions à seulement 646. Les données montrent que, bien que ces offres soient toujours disponibles, tous les emprunteurs ne pourront pas y accéder actuellement.

Obtenir la meilleure offre maintenant

Avec des taux d’intérêt et des frais à la hausse, de nombreux emprunteurs cherchent maintenant à se fixer des taux fixes. La stabilité et la capacité de budgétiser un budget mensuel prévisible seront particulièrement bénéfiques dans le climat actuel pour beaucoup. Cela s’applique également aux propriétaires fonciers et aux investisseurs immobiliers.

Selon Eleanor Williams, experte en finance chez Moneyfacts, les emprunteurs passant d’un taux variable standard économiseront en moyenne 150 £ par mois sur leurs taux hypothécaires.

Elle ajoute: «Il peut y avoir des emprunteurs hypothécaires qui souhaitent profiter et conclure une nouvelle transaction, mais hésitent en raison de préoccupations concernant la nécessité de couvrir des dépenses supplémentaires, telles que le paiement de frais de produit ou le fait de devoir assumer d’autres coûts de mise en place comme les frais de transfert de propriété. ou les frais d’évaluation. Les frais moyens facturés sur un prêt hypothécaire à taux fixe sont passés à 1 066 £, 26 £ de plus qu’en mars et 48 £ de plus qu’en juin. »

Les prêteurs proposent toujours des offres gratuites, et celles-ci pourraient s’avérer plus rentables pour certains. Eleanor Williams ajoute que les taux moyens ne sont que 0,07% plus bas sur les transactions avec frais que ceux qui sont sans frais.

Les incitatifs hypothécaires ne sont pas toujours tout ce qu’ils semblent

«Depuis mars, nous avons également constaté une stabilité dans la proportion de transactions hypothécaires à taux fixe offrant une évaluation gratuite ou remboursée à 71%», dit-elle. «Mais aussi une augmentation de 8% de la proportion de transactions proposant des frais juridiques gratuits ou remboursés.

«Ces changements suggèrent que… les prêteurs adaptent encore leurs offres globales pour attirer les emprunteurs. Il n’est cependant pas surprenant de voir une baisse des avantages de remise en argent à 27% en proportion du marché, à un moment où les prêteurs, ainsi que les consommateurs, ont besoin de freiner les incitations en espèces lucratives.

Cependant, les incitations hypothécaires ne «couvriront probablement que l’essentiel», ajoute Eleanor Williams. De nombreux produits offrant des frais juridiques gratuits ne couvrent que le transfert de propriété standard, par exemple. Et les offres d’évaluation gratuite ne fournissent normalement qu’une évaluation de base.

«Décider du bon accord hypothécaire ne se résume pas au taux initial proposé, mais avec la hausse des taux et la fin du congé des droits de timbre à la fin du mois de mars 2021, les emprunteurs souhaiteront peut-être agir rapidement, car la demande pourrait augmenter et les délais de traitement des demandes. pourrait s’étendre. «

Le meilleur conseil, selon Moneyfacts, est de rechercher des conseils financiers indépendants pour trouver les meilleures offres.