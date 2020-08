Dans sa récente interview avec kicker (via Goal), Leroy Sane a attribué à Pep Guardiola le crédit de «reprogrammer» sa façon de jouer au football. L’ailier a passé quatre saisons à jouer pour Guardiola à Manchester City en Premier League avant de terminer son transfert à succès au Bayern Munich cet été. Il y avait eu des rumeurs suggérant qu’il y avait eu une dispute entre Sane et Guardiola lors de sa dernière saison en tant que joueur de City, mais Sane a déclaré que ce n’était pas du tout le cas.

Il n’aurait peut-être pas joué autant qu’il l’aurait souhaité sous Guardiola lors de la saison 2018/19 avant de déchirer son ligament croisé avant la saison 2019/20, mais Sane a déclaré que l’Espagnol avait transformé son jeu au niveau tactique. « Dans le jeu positionnel, dans la perception générale de l’ensemble du jeu, dans le comportement tactique à la fois offensivement et défensivement – Guardiola m’a carrément reprogrammé », a déclaré Sane.

Même dans les moindres détails, continua Sane, Pep le rendit plus astucieux et conscient du point de vue tactique: «Ce sont les mouvements simples qui vous font penser:« Oh, jamais ». Mais lorsque vous les implémentez, vous vous rendez compte très vite que Guardiola a raison. Ce qu’il conseille aide beaucoup, cela rend le jeu plus facile et plus rapide. La tactique est la chose la plus importante pour lui.

Dans la même interview de kicker, Sane a expliqué à quel point il était impatient de relever le nouveau défi au Bayern. Il avait été suggéré que sa prétendue brouille avec Guardiola à City était l’une des principales raisons pour lesquelles il avait décidé de partir, mais il a dit qu’il avait déjà tout gagné pour gagner en Angleterre et qu’il était prêt pour un nouveau défi. en Allemagne, où l’argenterie lui a échappé lorsqu’il a joué pour Schalke plus tôt dans sa carrière. Il était ravi de voir le Bayern obtenir un autre triplé historique et a déclaré qu’il était incroyablement désireux d’aider le Bayern à essayer d’en obtenir un autre cette saison à venir. Il est prêt à frapper le sol en courant.

Nous sommes impatients et prêts pour cela aussi, Leroy! AUF GEHT’S!

