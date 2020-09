Besoin d’engagement des consommateurs dans les activités de livraison à la demande

Un lien émotionnel entre le consommateur et la marque est communément appelé engagement du consommateur. La satisfaction dans tous les aspects est importante pour plus d’engagement des consommateurs. Les clients très engagés sont les ambassadeurs des produits et ils ont agi en tant que catalyseurs pour construire la nouvelle base de consommateurs dans les secteurs de la livraison à la demande.

La plupart des détaillants pensent que le processus d’achat est aléatoire et ne se concentrent pas sur l’engagement des consommateurs. Mais, les rapports de recherche de Gallup indiquent que les consommateurs pleinement engagés contribuent 23% de revenus supplémentaires aux revenus moyens.

Si vous n’êtes pas familier avec les stratégies d’engagement des consommateurs, vous risquez de manquer les chances de générer des revenus et d’établir un partenariat. La principale conclusion en est que l’engagement des consommateurs est le moteur exact des futurs modèles commerciaux. Pour accroître l’engagement des clients pour les modèles commerciaux de livraison à la demande, six stratégies éprouvées doivent être mises en œuvre dans vos flux de travail.

Identifier les besoins de manière numérique

La participation des consommateurs est très différente d’une plate-forme commerciale de livraison à une autre dans le scénario à la demande. L’identification de leurs besoins via des solutions numériques comme l’application est la chose préalable pour les chefs d’entreprise.

De nos jours, les utilisateurs d’applications mobiles évoluent constamment sur le marché. En tant que propriétaire d’entreprise, vous pouvez facilement atteindre les consommateurs plus près que les pratiques antérieures avec l’application appropriée. La plupart du temps, les exigences existent selon les dernières tendances et marques. La priorité est de se concentrer sur la satisfaction de leurs besoins.

Listes informatives des produits

Basé sur la connaissance des exigences du consommateur, ce plan stratégique constitue la préparation de la liste de produits avec les informations nécessaires comme la gamme de produits disponibles, la valeur du prix, etc.

Lors de la formation de la liste, la forme catégorielle comme les produits nouvellement arrivés, les tendances, la fourchette de prix (de bas en haut) et les produits de marque est la chose impérative pour attirer le consommateur lui-même. La liste contient également l’utilisation des produits, suffisamment de spécifications, des mérites par rapport aux autres pour rendre les consommateurs informatifs.

Expérience d’achat transparente

Traditionnellement, les consommateurs effectuent des visites périodiques dans les magasins, achètent les produits et rentrent chez eux. Mais la tendance est décalée par l’évolution des applications à la demande. La livraison directe à domicile est une chose intéressante pour les modèles commerciaux de livraison à la demande.

En entrant les détails de l’emplacement, les consommateurs bénéficient de la livraison pratique de ce qu’ils ont commandé. Avec cela, le temps requis pour l’achat est minimum par rapport aux achats traditionnels. Ce sont toutes les principales raisons de la transformation des consommateurs vers la commande à la demande basée sur les applications.

Supposons que si vous possédez un magasin local ou le grand magasin de fournitures, être attentif aux préférences des clients et offrir une expérience transparente tandis que l’achat attire d’énormes clients est un élément important dans le scénario à la demande.

Brand Aspects prometteurs

L’assurance de la marque est le prochain élément essentiel des modèles commerciaux de livraison à la demande. Étant donné que les plates-formes à la demande sont les principales plates-formes de revenus, le nombre de participants est davantage celui des fournisseurs, des fabricants et des détaillants locaux.

Chacun a la gamme de prix souhaitée, la qualité des produits et la valeur de la marque. Assurer la valeur de la marque dans les services de livraison est également une chose essentielle pour eux. Lorsque les nouveaux clients commencent à chercher, les attirer avec l’agrégation de produits de grande marque dans la page initiale elle-même est le meilleur moyen.

De plus, les options de commodité dans la recherche des produits, les options alternatives instantanées pour sélectionner les autres produits incitent les consommateurs à rester sur vos modèles commerciaux. Selon les études récentes, les achats de produits sont basés sur les avis. Par conséquent, l’inclusion des critiques dans la description du produit est également une chose essentielle pour garder les produits de marque au top des recherches.

Interfaces de paiement intelligentes

Après passation des commandes, l’étape successive est le paiement. De nos jours, les clients s’attendent à des options de paiement intelligentes comme une carte de crédit, un portefeuille, des options en espèces / sans espèces, etc. Se concentrer sur l’inclusion de telles options est une chose essentielle pour attirer les clients à plus grande échelle.

Comme nous le savons tous, garder les clients pendant une longue période nécessite des options de paiement attrayantes. L’une des principales mentions est l’abonnement. Cette méthode vous aide à fidéliser les clients dans vos modèles commerciaux pendant longtemps.

Les modèles de livraison à la demande nécessitent également des options de déduction automatique des entrées de carte. Selon ces larges gammes d’options de paiement, l’engagement client est intensifié et conduit à l’arrivée de nouveaux consommateurs vers vos modèles commerciaux.

Engager les consommateurs socialement

Enfin et surtout. L’interaction sociale avec les clients est la stratégie très demandée dans les modèles commerciaux de livraison récents. Encourager le consommateur à se connecter via son compte social aide les propriétaires d’entreprise à connaître leur comportement et leurs intérêts dans l’achat du produit.

Avec le suivi cohérent de leurs attentes via les plateformes sociales, l’hébergement des nouveaux produits disponibles et les recommandations intelligentes capturent davantage l’engagement du consommateur. Non seulement pour les consommateurs, mais cette interaction sociale est également une option réalisable pour les fournisseurs, partenaires de livraison afin de répondre le plus rapidement possible aux demandes des clients.

Par ailleurs, le partage d’expérience d’achat par un seul consommateur via les plateformes sociales est visible par plusieurs personnes. Sans un investissement particulier, les consommateurs potentiels eux-mêmes ont agi facilement en tant qu’ambassadeurs de vos produits et de votre entreprise grâce à cette pratique de partage d’expérience.

Points clés à retenir

Avec le confort de commande et la commodité de livraison, les plates-formes commerciales de livraison à la demande sont les plates-formes d’assurance des revenus pour les entrepreneurs des années à venir. L’engagement des consommateurs est l’un des éléments clés pour obtenir plus de revenus et de nouveaux partenariats pour les propriétaires d’entreprise.

Le fait que vous ne soyez pas familier avec les tactiques d’engagement des consommateurs peut vous empêcher d’obtenir plus de revenus. Les stratégies répertoriées dans ce guide informatif vous permettent de revenir à vos modèles commerciaux et de racheter la structure avec le flux approprié.

Auteur: Brian Taylor

