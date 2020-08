Les faux produits de créateurs sont de plus en plus populaires au Royaume-Uni grâce à la montée en puissance des plateformes de revente comme Ebay et Depop.

Selon une nouvelle étude de H&T Pawnbrokers, les acheteurs britanniques ont dépensé 3,1 milliards de livres sterling en faux sacs à main et bijoux cette année.

Alors que 22 millions d’acheteurs britanniques auraient involontairement acheté des produits contrefaits, un nombre croissant de personnes les recherchent activement.

Les baskets Adidas Yeezy, qui peuvent coûter des milliers de livres aux clients, seraient les faux articles les plus recherchés.

H&T a rapporté que les recherches mensuelles pour «Fake Yeezy» dépassent désormais 15 400, tandis que les recherches pour «Fake Balenciaga» dépassent 15 000.

D’autres marques de luxe emblématiques, notamment Rolex, Ray-Ban, Gucci, Cartier et Vivienne Westwood, voient toutes des milliers de recherches mensuelles d’articles frauduleux.

«Les articles de marque contrefaits sont de plus en plus courants, en particulier sur le marché de l’occasion en ligne, où les consommateurs ne peuvent pas voir les articles avant de les acheter», a déclaré Sarah Buck de H&T.

«Bien que les vêtements soient le secteur le plus touché par les faux produits, les répliques de bijoux sont à la hausse et Rolex est la montre la plus contrefaite au monde, où il existe clairement une demande avec plus de 14 000 recherches par mois au Royaume-Uni.»

En juin, Amazon a lancé une «unité spéciale contre les crimes contrefaits» pour sévir contre les ventes illégales de produits contrefaits et contrefaits dans un contexte de pression croissante.

Cela vient après que de nouvelles mesures ont été adoptées par le département américain de la Sécurité intérieure en janvier, menaçant les détaillants en ligne comme Amazon, Alibaba et Ebay de sanctions sévères pour la vente de produits contrefaits illégaux.

Les mesures permettront aux responsables de l’application de la loi de commencer à identifier immédiatement les produits contrefaits vendus en ligne et de les poursuivre activement en leur infligeant des amendes et potentiellement des «mesures injonctives».

