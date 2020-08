Plus tôt cet été, Apple a décidé de refermer certains des magasins qu’elle avait rouverts en raison de la hausse des taux d’infection dans certains États des États-Unis.

Un nouveau rapport Bloomberg affirme qu’Apple commencera à rouvrir certains de ces magasins dès ce mois-ci et que les employés sont informés des projets cette semaine.

Apple devrait lancer quatre modèles d’iPhone 12 cet automne avec prise en charge de la 5G et écrans OLED.

En mars, des magasins partout aux États-Unis ont temporairement fermé leurs portes alors que l’épidémie de nouveau coronavirus s’est transformée en pandémie et a forcé le président Donald Trump à déclarer une urgence nationale. Les 270 magasins de détail d’Apple aux États-Unis ont été fermés au début de la pandémie, mais en mai, la société a recommencé à ouvrir ses portes. Le problème était que tous les États ne contrôlaient pas leur taux d’infection, et Apple a fini par devoir fermer plus de 120 magasins dans les mois qui ont suivi. À présent, certains de ces magasins se prépareraient à rouvrir.

Selon Bloomberg, Apple prévoit de commencer à rouvrir certains des magasins refermés avant la fin du mois d’août. Ces plans n’ont pas encore été rendus publics, mais une source révèle que les magasins rouverts «fonctionneront uniquement sur rendez-vous dans un avenir immédiat», de sorte que vous ne pourrez pas simplement entrer et parcourir.

Le rapport Bloomberg indique également que les employés des magasins de détail ont été informés des réouvertures imminentes cette semaine et qu’ils devront suivre les directives locales relatives à l’éloignement social et à l’occupation lors de leur retour au travail. Les clients et les employés doivent porter des masques et faire contrôler leur température.

Voici ce qu’Apple a dit à propos des règles qu’elle appliquerait dans sa déclaration initiale sur les réouvertures de magasins:

Des masques seront nécessaires pour toutes nos équipes et clients, et nous les fournirons aux clients qui n’apportent pas le leur. Des contrôles de température seront effectués à la porte et des questions de santé affichées permettront de dépister les personnes présentant des symptômes – comme la toux ou la fièvre – ou qui ont récemment été exposées à une personne infectée par le COVID-19. Tout au long de la journée, nous procédons à des nettoyages en profondeur améliorés qui mettent un accent particulier sur toutes les surfaces, les produits d’affichage et les zones à fort trafic.

Bien que le taux d’infection aux États-Unis diminue depuis environ un mois, des dizaines de milliers d’Américains sont toujours testés positifs au COVID-19 tous les jours. Apple doit équilibrer toutes les préoccupations concernant les prochaines versions de produits, car de nouveaux modèles d’iPhone, d’iPad et d’Apple Watch devraient être dévoilés cet automne. Apple a déjà confirmé que le lancement de l’iPhone 12 aura lieu un peu plus tard que ce à quoi les clients sont habitués en raison de la pandémie, mais avec quatre modèles d’iPhone 12 qui devraient faire leurs débuts en octobre, Apple a besoin d’autant de magasins que possible.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.