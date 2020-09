L’urgence sanitaire causée par la pandémie de COVID-19[FEMININE et la crise économique qui en résulte, n’arrêtez pas la course du marché boursier américain. Au contraire. Chiffres en main, celui qui s’est terminé hier a été le meilleur août depuis plus de trente ans.

En détail, l’index Dow Jones a marqué le cinquième mois consécutif avec une augmentation de 7,6%, le plus grand bond depuis août 1984. Une hausse qui ramène l’indice aux valeurs du début de l’année.

Moi aussi‘S & P 500 il a augmenté pour le cinquième mois consécutif, enregistrant une croissance de 7%, remportant ainsi le meilleur août depuis 1986. Depuis le début de l’année, la croissance est d’environ 7%.

Mieux encore, il est allé pour le Nasdaq, qui a bondi de 9,6%, soit le plus gros bond depuis 2000, année de l’éclatement de la bulle hi-tech (+ 30% depuis janvier).

En août, les meilleurs résultats de l’indice S&P 500 ont été menés par les secteurs qui ont repris leurs activités après le blocage. Compagnies de croisière, compagnies aériennes et hôtels, tout d’abord.

Les actions de Royal Caribbean et de MGM Resorts ont toutes deux progressé d’environ 40%, tandis que celles de FedEx et de Gap ont augmenté de 30% chacune. Delta Air Lines et Norwegian Cruise Line figuraient également parmi les leaders du S&P 500 en août.

Les listes de prix européennes sont également en évidence

Même avec des revenus plus faibles, même les listes européennes d’août ont esquivé l’urgence du coronavirus et la crise économique qui en a résulté, parvenant à réaliser le gain le plus élevé en août depuis 2009, avec l’indice Stoxx 600 en hausse de 2,8% (n’était pas arrivé depuis 11 ans). Cependant, le solde est resté négatif depuis le début de l’année (-12%)

Même sort pour les principales listes du Vieux Continent: Francfort a clôturé le mois avec une hausse proche de 5%, Paris de 4%, Londres de 1,2% plus modeste.

Milan salue le mois d’août avec un Ftse MBI en croissance de près de 1% autour de 19700, loin des valeurs de début d’année (23702)

Rassemblement aussi pour les bourses asiatiques

Les marchés asiatiques se sont également bien comportés: Tokyo a clôturé le mois avec le Nikkei à + 6,4% (à un pas des valeurs de début d’année, lorsque l’indice ouvrait 2020 à 3.204) tandis que Hong Kong à + 2%.