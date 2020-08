Bucks de Milwaukee s’est qualifié pour les demi-finales de la Conférence de l’Est après avoir remporté le cinquième match de la série un Orlando Magic par 118-106 (4-1). Ainsi, les hommes du Wisconsin vont désormais affronter le Miami Heat de Jimmy Butler et de la compagnie qui a anéanti les Indiana Pacers au premier tour par quatre à zéro. Vraiment les deux demi-finales de l’Est cette année sont formidables: l’autre est Celtics-Raptors ni plus ni moins.

Une fois de plus, l’homme clé du duel était le tout nouveau meilleur défenseur de l’année Giannis Antetokounmpo, qui a détruit l’intérieur et l’extérieur de la Floride et a terminé le duel avec 28 points et 17 rebonds. Il était bien accompagné d’un Khris Middleton qui a terminé avec 21 points, 10 rebonds et 7 passes. Dans le Magic, les 22 points de Nikola Vucevic et les 18 d’Evan Fournier étaient inutiles.

Giannis conduit et dunks avec la gauche sur ESPN. pic.twitter.com/e4vqoFFff4 – NBA (@NBA) 29 août 2020

Victoire à nouveau pour les Bucks contre le Magic sans options après le premier match.

Il faut noter que la NBA s’est à nouveau disputée après trois jours sans jouer à des jeux précisément à cause du boycott des joueurs des Bucks à cette rencontre mercredi dernier et qu’il semble que tout soit revenu à la normale dans ce qui est purement sportif. .

Aucune des deux équipes n’a remarqué l’inactivité ces jours-ci ou qu’elles avaient pris des décisions qui vont bien au-delà du basket-ball.