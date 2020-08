!1 Nouvelle mise à jourCliquez ici pour les dernières mises à jour

Apple va rouvrir certains magasins américains fermés deux fois par COVID

Premier cas de réinfection au COVID-19 signalé; faibles niveaux d’oxygène liés à l’élargissement des vaisseaux sanguins dans les poumons

Les scientifiques de l’Université de Hong Kong affirment avoir la première preuve qu’une personne a été réinfectée par le virus qui cause le COVID-19. Des tests génétiques ont révélé qu’un homme de 33 ans revenant à Hong Kong d’un voyage en Espagne à la mi-août avait un souche différente du coronavirus que celle avec laquelle il avait déjà été infecté en mars, a déclaré le Dr Kelvin Kai-Wang To, le microbiologiste qui a dirigé les travaux. L’homme présentait des symptômes bénins la première fois et aucun la deuxième fois; son infection la plus récente a été détectée par le dépistage et les tests à l’aéroport de Hong Kong.Les personnes qui ont eu le COVID-19 sont-elles immunisées contre de nouvelles infections et pendant combien de temps sont des questions clés qui ont des implications pour le développement de vaccins et les décisions concernant le retour au travail, à l’école et les activités sociales. Même si quelqu’un peut être infecté une deuxième fois, ce n’est pas connu.

Gaza signale les premiers cas de COVID-19 dans la population générale et déclare le verrouillage

Usain Bolt se met en quarantaine après un test de virus

Le coronavirus a peut-être rattrapé l’homme le plus rapide du monde, le roi du sprint Usain Bolt, qui a annoncé lundi qu’il se mettait en quarantaine après avoir été testé pour COVID-19.

Inscription en ligne de Vaishno Devi yatra, réservation d’hélicoptère disponible à partir du 26 août

Les médecins de l’AIIMS Delhi examinent Shripad Naik à l’hôpital Manipal de Goa

Lundi soir, une équipe de médecins de l’AIIMS Delhi a examiné le ministre de l’Union d’AYUSH Shripad Naik qui reçoit un traitement à l’hôpital Manipal ici après avoir été testé positif au COVID-19

L’Argentine enregistre un nombre record de cas et de décès de coronavirus

Revved par Sturgis Rally, les infections au COVID-19 vont vite, loin