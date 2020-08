Le monde du sport retient son souffle face à la situation sociale agitée aux États-Unis. Le racisme systémique qui sévit dans le pays des étoiles et des rayures se manifeste avec une acuité particulière sous la forme d’abus de la police et il semble que le moment est venu où la communauté noire en dit assez. Ils ne veulent plus le supporter et NBA il joue un rôle clé dans un mouvement qui peut changer le monde.

La Bulle d’Orlando NBA a toujours gardé l’attention sur la façon dont les actions de protestation et de sensibilisation dont ils ont imprégné cette phase de la saison, ont influencé les rues. La proposition de ne pas jouer Kyrie Irving et Avery Bradley a été rejeté par la majorité pensant que ces mois de basket pourraient être une vitrine idéale pour soutenir le mouvement, mais le tir aveugle de Jacob Blake a rendu tout radical et les grands joueurs de la ligue considèrent que le moment est venu de donner le tout pour le tout dans leurs protestations.

Adam Silver et son équipe voient comment tout ce qu’ils avaient mis en place à Orlando s’effondre à cause de ce qui se passe à l’étranger et ils sont conscients de l’importance de montrer leur engagement social, mais aussi des énormes implications économiques négatives qu’un arrêt de travail aurait. On dirait, James Lebron Il semble prêt à mener l’option de ne plus concourir et c’est aux propriétaires de franchise et aux hauts dirigeants de la ligue de convaincre les sceptiques qu’il est pratique de continuer à avancer. C’est ce qu’ils essaieront de faire avec une réunion commençant à 11h00 heure locale (17h00 heure espagnole).

Même si nous avons un démocrate au bureau. Gardez cette même énergie. c’est le même combat. Mêmes lois qui nous restreignent. La même vieille génération qui pense comme elle le fait. Conversation réelle. Continue – kuz (@kylekuzma) 26 août 2020

L’enjeu est de taille car l’ennui des athlètes de voir que les actes symboliques n’arrêtent pas l’escalade de la violence et du racisme est palpable. Ce sont des hommes influents, avec une énorme puissance économique et des contacts en haut lieu, qui s’ils s’engageaient pleinement, pourraient beaucoup contribuer à prendre de vraies mesures pour lutter contre ce fléau. C’est ce que recherchent les joueurs, une réponse consensuelle et généreuse avec des implications sociales inouïes de la part d’une ligue professionnelle. Cela donne le sentiment que ce n’est qu’ainsi que le sit-in généralisé des joueurs pourrait être sauvé et continuer la compétition.

L’action unilatérale des Milwaukee Bucks a été bientôt secondée par le reste des équipes, ainsi que par le WNBA, NHL et MLB, ouvrant un débat entre des enjeux sportifs, sociaux et politiques dont il ne sera pas facile de sortir. Mais Que se passerait-il si la saison NBA était annulée? La débâcle économique aurait des dimensions bibliques car des quantités substantielles de transactions télévisées seraient perdues après tout ce qui a été investi pour permettre la bulle. La convention collective serait gaspillée, les joueurs cesseraient de percevoir une partie importante de leurs salaires et il y aurait un lock-out dont il serait difficile pour des accords stables de sortir compte tenu de l’incertitude due au coronavirus.

Il y a des opinions diverses parmi les 450 joueurs de la ligue ayant un pouvoir de décision. Certains craignent les répercussions économiques d’une pause et voient ce qui s’est passé hier comme un moyen de faire pression pour améliorer l’engagement des propriétaires et de la ligue, mais d’autres ont atteint la fin de leur patience et considèrent que s’ils continuaient à jouer, ils contribueraient à distraire. la société et décentraliser le débat social sur une question qui doit être abordée.