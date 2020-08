New Delhi: marquant une étape importante dans les projets informatiques conjoints indo-russes, le conglomérat d’affaires Murugappa Group filiale et l’un des principaux fabricants de boîtes de vitesses en Inde, Shanthi Gears Ltd, a attribué à Zyfra, fournisseur de solutions de numérisation industrielle finno-russe, un contrat pour connecter ses équipements locaux au système de surveillance et de collecte de données de fabrication en temps réel MDCplus de Zyfra, indique un communiqué.

Selon une déclaration commune des entreprises contractantes, un système de surveillance des équipements industriels est une composante essentielle de la transformation numérique et de l’environnement industriel de l’Internet des objets (IIoT). « Il s’est avéré conforme aux exigences actuelles pour une fabrication rentable », a-t-il déclaré.

Le communiqué indique également que Zyfra a connecté plus de 100 machines à commande numérique informatisée (CNC) dans différentes installations appartenant à Shanthi Gears.

«L’ensemble intégré d’équipements a été fourni, installé et configuré par Zyfra, qui prend également en charge la maintenance du système de surveillance et son fonctionnement, ainsi que le soutien à la formation des utilisateurs pendant une période d’un an», a-t-il ajouté.

Le système MDCplus est conçu pour suivre le fonctionnement de la machine, la productivité du personnel et le suivi des pièces qui se déplacent à travers les différentes étapes de fabrication dans l’atelier.

«Grâce à une fiabilité améliorée des données, ses rapports et graphiques personnalisés permettent à l’organisation d’évaluer et d’éliminer les temps d’arrêt déraisonnables, l’amélioration de l’efficacité globale des équipements (OEE) et la réduction des coûts de production. En moyenne, la surveillance des équipements augmente l’efficacité de la production de 20%», indique le communiqué m’a dit.

«La numérisation des entreprises peut transformer la chaîne de valeur manufacturière. Dans une configuration de fabrication discrète (High Mix Low Volume), les initiatives numériques telles que la collecte de données machine (MDC) peuvent apporter plus d’efficacité et d’efficacité. La transparence avec les données en temps réel capturées à partir de l’environnement de fabrication nous aide à prendre la bonne décision », a déclaré M. Karunakaran, PDG de Shanthi Gears Ltd.

Selon la déclaration, à travers le système de surveillance de l’équipement, chaque machine transfère automatiquement des données sur ses propres performances dans un seul système numérique. Les données sur l’état de l’équipement, la charge de travail et son mode de fonctionnement sont transmises des machines aux ordinateurs et autres appareils, ce qui permet d’éliminer rapidement les temps d’arrêt, ainsi que de fournir une évaluation objective de la qualité du travail des opérateurs de machines en temps réel, il a ajouté.

«Le système de surveillance en temps réel des machines et de collecte de données de fabrication Zyfra MDCplus augmente l’efficacité de 286 usines dans le monde, nous sommes donc prêts à partager les meilleures pratiques avec nos collègues indiens», a déclaré Aleksandr Zadorozhnyi, directeur des ventes internationales de Zyfra.

L’Inde est devenue le principal marché étranger pour Zyfra avec plus de 500 machines CNC connectées à son système MDCplus en 2019. D’ici 2021, la société envisage plus de 2000 installations MDCplus en Inde.

MDC plus est livré avec une option de surveillance de la consommation d’énergie qui permet d’effectuer une collecte de données précise et objective sur les pertes d’énergie des machines dans divers modes et conditions. Il prend en charge l’analyse des indicateurs de qualité du système d’alimentation en fonction du registre de données de consommation d’énergie intégré.

De plus, le service automatisé et l’assistance aux réparations contribuent à réduire les temps de réparation et à augmenter la durée de vie de l’équipement grâce à des travaux d’entretien préventif à vitesse optimale et de qualité optimale. De plus, grâce à l’analyse prédictive intégrée, le système peut prédire les pannes d’équipement et contrôler la consommation des outils.



Connexion d’équipement à distance disponible maintenant

Zyfra a également annoncé la sortie d’une version mise à jour de son système de surveillance des machines en temps réel et de collecte de données de fabrication MDCplus pour l’Inde.

La nouvelle version donne aux entreprises la possibilité de contrôler et d’analyser le cycle de production de chaque pièce et de connecter les machines au système de surveillance sans assistance.

«Pour connecter une machine au système de surveillance, elle doit être intégrée au réseau interne local d’une entreprise. Il suffit de quelques étapes pour connecter la machine au système à distance et commencer à collecter des données avec son aide. L’amélioration continue du système est particulièrement nécessaire dans le contexte de l’alerte haute en raison de la pandémie de coronavirus. Cela permet également d’accélérer l’intégration de la surveillance dans la production », déclare Vitaly Tuyev, Product Owner chez Zyfra.

«Nous avons mené à bien un projet pilote de connexion à distance de machines dans l’entreprise de Harsha Engineers, une filiale roumaine de l’Inde Harsha Engineers Ltd., l’un des principaux fabricants mondiaux de cages à roulement», a ajouté Alexander Lizunkov, directeur de la mise en œuvre internationale de Équipements industriels et systèmes de surveillance du personnel à Zyfra.

La nouvelle version propose également l’option de contrôle et d’analyse du cycle de vie de chaque pièce ou pièce. Les étiquettes sur les pièces peuvent être utilisées pour suivre chaque étape de traitement. Des informations précises sur l’emplacement de la pièce et les opérations effectuées aident à révéler les écarts dans les processus techniques et à identifier rapidement les pièces défectueuses. Ceci, à son tour, permet de réduire le coût des corrections et d’exclure la possibilité que les articles défectueux soient expédiés au client.

«Les développements dans le domaine de l’Industrie 4.0 permettent aux entreprises indiennes aujourd’hui de créer un effet économique sans investissements énormes dans la modernisation de la production. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) avec les solutions de numérisation traditionnelles basées sur l’Internet des objets industriel (IIoT), tel en tant que systèmes de surveillance des équipements, contribuera non seulement à accroître l’efficacité de la production, mais aussi à la compétitivité de l’industrie indienne à l’échelle mondiale », a déclaré Aleksandr Zadorozhnyi.