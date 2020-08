Le département d’État des États-Unis – Bureau des affaires consulaires, a publié un avis de voyage le 6 août 2020, recommandant de ne pas se rendre au Pakistan. Les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont publié un avis de santé aux voyageurs de niveau 3 pour le Pakistan en raison du COVID-19

Ce conseil est sans fondement, irréaliste et baisé. Les États-Unis utilisent de telles tactiques pour contraindre les autres, et cela s’est produit à plusieurs reprises dans l’histoire. Notamment, l’administration Trump a politisé le COVID-19 à ses propres intérêts.

Le Pakistan fait partie des très rares pays à avoir déjà dépassé le COVID-19. Les réalisations du Pakistan ont été reconnues internationalement et ont été citées comme un modèle à suivre pour d’autres nations. L’approche novatrice du Pakistan, «Smart Lockdown», a été reconnue dans le monde entier, et de nombreux autres pays ont contacté le Pakistan pour obtenir des conseils d’experts.

Selon Worldometer, le nombre total de cas de coronavirus dans le monde a atteint 21 616 917 et le nombre de morts: 768 989. Le pays le plus touché au monde est les États-Unis, avec un nombre total de cas: 5 529 789 et le nombre de morts: 172 606. Suivi par le Brésil et l’Inde, avec un certain nombre de cas: 3 317 832 et 2 590 501, et le nombre de morts: 107 297 et 50 099 respectivement.

Alors que dans le cas du Pakistan, le nombre total de cas de Coronaviruus: 288 047 et le nombre de morts: 6 162. Le Pakistan occupe la 15e position dans la catégorie des pays touchés par le COVID-19. Par million d’habitants, le Pakistan compte un certain nombre de cas de coronavirus: 1301, et se classe au 103e rang. Et par le nombre de décès par million de la population est de 26, classé à la 97e position.

Le Pakistan a dépassé le sommet il y a longtemps et se rétablit rapidement. Le nombre de nouveaux cas a fortement diminué et le nombre de décès a considérablement diminué. Les merveilleuses réalisations ne sont pas digérées par certains pays et utilisent le COVID-19, comme un outil politique pour faire pression et déformer l’image du Pakistan. Est-ce une partie de la guerre hybride lancée contre le Pakistan ??? Arrêtez la propagande !!! Existe-t-il un avis de voyage contre l’Inde, le Brésil ou tout autre pays basé sur COVID-19? Nous rejetons fermement la discrimination.

Le même avis dit en outre: «Les voyageurs au Pakistan peuvent subir des fermetures de frontières, des fermetures d’aéroports, des interdictions de voyager, des commandes de rester à la maison, des fermetures d’entreprises et d’autres conditions d’urgence au Pakistan en raison du COVID-19.

Alors que le Pakistan a levé le verrouillage et que la vie est revenue à une routine régulière. Il n’y a pas de possibilité de fermeture des frontières, des aéroports, des entreprises ou de toute autre question de routine de la vie ordinaire dans la situation actuelle. Cependant, si la deuxième vague arrive et change de position, on ne peut pas prévoir.

Notamment, le CDC n’a pas son mot à dire aux États-Unis, et l’administration Trump ne met pas en œuvre les conseils du CDC en Amérique, mais émettre un avis de voyage sur le Pakistan dépasse l’imagination. Veuillez voir la frustration du Dr Anthony Fauci.

Le même avis interdit en outre les voyages au Baloutchistan, au KPK, aux FATA et à la ligne de contrôle, tout en reconnaissant également dans le même rapport que la situation s’est beaucoup améliorée depuis 2014. En fait, le Pakistan est le seul pays au monde, qui a remporté la victoire contre le terrorisme. Le Pakistan a été la pire victime du terrorisme pendant près de quatre décennies en raison de la guerre en Afghanistan. Mais nos forces de sécurité ont extirpé le terrorisme du Pakistan et ont pris des mesures préventives pour protéger le pays à l’avenir. Des cas exceptionnels de terrorisme aléatoires peuvent se produire, mais par rapport au reste du monde, le Pakistan est un endroit beaucoup plus sûr.

Sur le plan économique, sans aucun doute, le monde entier a beaucoup souffert du COVID-19. Cependant, le Pakistan ne fait pas exception et a subi quelques pertes. Mais, comparativement, dans l’ensemble de l’Asie du Sud, notre économie est bien meilleure, avec une augmentation des exportations, une augmentation de la productivité, une croissance positive du PIB, une amélioration de la bourse, la stabilité de la monnaie, etc., tout cela sont des indicateurs économiques positifs.

Le Pakistan est doté d’une beauté naturelle, de montagnes couvertes de neige, de jungles épaisses, d’une riche archéologie, d’une vieille civilisation, de déserts et de plages, etc. La nourriture, la culture et l’hospitalité exceptionnelles sont la force de l’industrie du tourisme au Pakistan. L’anglais est la langue officielle largement parlée et comprise; aucune barrière linguistique et l’adaptabilité de diverses cultures font des touristes pakistanais le paradis. Pourtant abordable.

Le CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) a ouvert les nombreuses avenues des entreprises et des activités économiques, les commerçants, et les investisseurs ne peuvent pas manquer l’occasion. Le Pakistan est à la jonction des principales routes commerciales reliant l’Asie, l’Europe et l’Afrique, en particulier à l’entrée des États du Golfe riches en pétrole et reliant l’Asie du Sud, l’Asie de l’Est, l’Asie centrale et l’Eurasie à la mer d’Oman.

Le Pakistan est une nation sûre, modérée et épris de paix et accueille tous les voyageurs pour profiter de la nature ou les entrepreneurs pour explorer les opportunités économiques.

