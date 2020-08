Les fans de Manchester United ont exprimé leur frustration et leur colère contre les actionnaires de contrôle du club, la famille Glazer, après une vidéo brillante exposant leur stratégie d’investissement au club.

La vidéo YouTube de ce matin par Sam Peoples de United Peoples TV a clairement démontré comment la famille vilipendée n’investit que suffisamment dans le club chaque année pour se qualifier pour la Ligue des champions, mais jamais assez pour se battre pour le titre.

« Les Glazers ne sont que des hommes d’affaires, ils ne sont pas du tout intéressés par le football », s’est plaint un fan. «Leur seul intérêt est uniquement les revenus… Le montant d’argent généré par le club pourrait effacer cette dette en 2/3 saisons.»

« Tout comme les fans ont allumé Rooney, nous avons également allumé Pogba quand il a dit qu’il avait besoin d’un nouveau défi », a déclaré un autre. «Tout joueur ambitieux ne resterait pas sous cette direction et Bruno ouvrira bientôt la bouche et nous nous retournerons contre lui. La direction actuelle de ce club a rendu ce club adapté uniquement à des joueurs comme Lingard, Rashford, Pereira et co., Pas à ceux de la qualité de Bruno et Pogba. »

« United est pourri à partir du niveau de la salle de conférence », a fait rage un troisième fan. C’est comme ça depuis le départ de David Gill en 2013. C’est la raison pour laquelle le club est si loin derrière Liverpool et Man City. PDG TOTALEMENT incompétent … Je déteste le dire, mais United est maintenant le nouvel AC MILAN. »

« Une méga dose d’honnêteté de la part d’une chaîne de fans pendant que d’autres soutiennent tranquillement les Glazers ou dansent autour du problème de peur que leur passe de presse ne soit révoqué », a déclaré un quatrième fan. J’espère que les fans se rendront compte que pour faire sortir les Glazers, il faut protester davantage à l’intérieur du stade. Arrêtez de blâmer les Glazers, mais achetez ensuite la marchandise, les gens! »

Le dernier point est mentionné à maintes reprises sur les réseaux sociaux. Si, comme le prétend la vidéo, la famille Glazer ne souhaite que gagner de l’argent, le seul moyen de les faire sortir du club serait de les frapper là où ça fait mal – dans leurs poches.

Le boycott du merchandising du club, le retour des billets de saison et le refus d’acheter des produits produits par les sponsors de United ont tous été suggérés comme des moyens de faire pression, mais un nombre suffisant de fans n’a pas encore déployé suffisamment d’efforts concertés pour avoir un impact réel sur les finances du club.

