La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, parle de l’avenir de la franchise Star Wars et donne un aperçu de tout ce que nous pourrions voir.

Après quoi Star Wars: La montée de Skywalker atteignant à peine un milliard de dollars au box-office, Disney et Lucasfilm ont été obligés de réfléchir à la direction que prend la franchise. Le mandalorien ont prouvé qu’ils pouvaient toujours livrer des histoires adaptées aux fans, mais les aventures cinématographiques prennent maintenant une pause jusqu’en 2023.

Dans une récente interview, le président de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, il a évoqué ce qui va suivre. «Des histoires ont été racontées dans cet univers depuis une quarantaine d’années, mais Star Wars est en fait une mythologie qui s’étend sur environ 25 000 ans. Quelque chose que vous réalisez lorsque vous commencez vraiment à voir toutes les différentes histoires de livres, de bandes dessinées et de jeux. «

«Nous avons juste besoin de temps pour prendre du recul et vraiment absorber ce George Lucas vous avez créé, puis commencez à penser à où les choses pourraient aller. C’est ce que nous faisons et nous nous amusons beaucoup. Nous avons également rencontré de nombreux cinéastes et talents qui peuvent s’intégrer dans Star Wars. «

Le plan est d’explorer d’autres périodes.

Après 9 films Star Wars sur la saga Skywalker et plusieurs spin-offs comme Rogue One et Han Solo qui appartiennent à cette période, il semble qu’ils soient prêts à étendre la franchise et ses 25000 ans d’histoire.

« Il y a tellement de fans et tant de cinéastes qui ont été influencés par Star Wars pendant si longtemps que c’est une opportunité fantastique de savoir qui veut en faire partie », a déclaré Kennedy à propos du talent qui pourrait être derrière la caméra. « C’est donc ce que nous avons fait. »

