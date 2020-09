Les histoires des communautés autochtones d’Australie et des communautés du Royaume-Uni (Royaume-Uni) illustrent comment le COVID-19 alimente les méfaits de l’alcool. Cependant, toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises car la tendance mondiale chez les jeunes est de réduire la consommation d’alcool ou de se passer d’alcool.

Les méfaits de l’alcool dans la communauté autochtone, Territoire du Nord, Australie

Dans le Territoire du Nord (NT), la communauté autochtone de Peppimenarti, alimentée par l’alcool, la violence déchire la communauté. Le propriétaire traditionnel John Wilson est dévasté de voir les dommages causés par l’alcool dans sa communauté.

Le gouvernement fédéral a augmenté les prestations d’aide sociale dans la communauté pour aider à faire face à la pandémie. Malheureusement, de nombreux habitants dépensent de l’argent supplémentaire en alcool au lieu de produits essentiels, selon le chef de la communauté Peppimenarti et le maire du conseil régional de West Daly.

Les contrebandiers profitent également de la situation et vendent de l’alcool à des prix allant jusqu’à 500 dollars la bouteille, ce qui leur enlève le peu d’argent qu’il y a.

Un grand nombre des 200 personnes de la communauté dépendent de l’aide sociale et du programme de travail à distance du gouvernement fédéral, la plupart qui peuvent travailler et suivre une formation. Cependant, en raison du coronavirus, le gouvernement a supprimé ses exigences d’obligation mutuelle de bien-être pendant la pandémie, la plupart des gens se sont désengagés des programmes de développement communautaire (CDP).

Le manque d’engagement et l’augmentation de la consommation d’alcool ont ajouté aux tensions communautaires. Le surpeuplement aggrave encore le problème. Les gens craignent que la montée de la violence ne mette davantage de jeunes derrière les barreaux.

Le coronavirus a révélé de nombreuses fissures dans le système », a déclaré Wes Miller, directeur des programmes de gouvernance pour les principales organisations de santé autochtones du NT, selon ABC News. Wes Miller, gestionnaire, programmes de gouvernance pour les principales organisations de santé autochtones du NT

De nombreux dirigeants de communautés éloignées des NT ont dit à Miller que les prestations sociales supplémentaires étaient utilisées pour l’alcool.

La nouvelle piste de BMX que la communauté s’est engagée à construire est un avantage certain. Cela a rassemblé les gens. Comme les enfants qui sautent l’école ne seront pas autorisés à entrer dans la piste, cela contribuera également à réduire l’absentéisme scolaire.

Changer la norme d’alcool en Australie

Alors que les communautés autochtones d’Australie luttent contre le cercle vicieux de la pauvreté et de la marginalisation, des méfaits de l’alcool et du COVID-19, il y a aussi des développements positifs.

Selon le National Drug Strategy Household Survey 2019, entre 2016 et 2019, le nombre de personnes qui ont arrêté de consommer de l’alcool dans la population australienne est passé de 1,5 à 1,9 million de personnes.

24%

Jeunes sans alcool

Près d’un quart des jeunes australiens âgés de 25 à 29 ans vivent désormais sans alcool.

La tendance vers un mode de vie sans alcool est largement impulsée par les jeunes. Selon certaines sources, 21% des 18 à 24 ans et 24% des 25 à 29 ans vivent sans alcool en Australie. Comme Movendi International l’a déjà signalé, la tendance au sans alcool est portée par les jeunes du monde entier.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens choisissent de se passer d’alcool. Les personnes âgées ont tendance à devenir sans alcool pour des raisons de santé. Pour les jeunes, ce sont généralement des raisons sociales telles que croire aux avantages d’une consommation réduite d’alcool et ne pas aimer être intoxiqués.

On est de plus en plus conscient des méfaits pour la santé à long terme et à court terme. Les jeunes sont désormais plus préoccupés par leur avenir et réduisent et cessent de consommer de l’alcool, ou restent sans alcool, car cela peut affecter leur santé et leur réussite à long terme.

Je n’ai pas besoin d’alcool pour célébrer ou quoi que ce soit du genre, ce n’est pas mon choix et j’ai trouvé des alternatives saines », a déclaré Chris Nayna, entraîneur personnel et propriétaire d’une petite entreprise qui est devenu sans alcool à 21 ans, selon ABC News. Chris Nayna, entraîneur personnel et propriétaire d’une petite entreprise, Australie

Ses [alcohol] tout simplement pas agréable à aucun moment », a déclaré Payton Rodman, astronome australien et doctorant de l’Université de Cambridge, selon ABC News. Payton Rodman, astronome australien, doctorant, Université de Cambridge

Je l’ai essayé quand j’étais jeune, c’est méchant, ça coûte trop cher et tu perds la maîtrise de soi », a déclaré Phil Rufio, qui a répondu à ABC Science pour expliquer pourquoi il est sans alcool. Phil Rufio

Il est utile que le mode de vie sans alcool soit de plus en plus accepté en Australie. Cependant, cela dépend toujours du sexe et du contexte. Dans les zones urbaines et pour les femmes, il est plus accepté d’être sans alcool que dans les zones rurales et pour les hommes.

Royaume-Uni

Les voix de la communauté montrent les différentes façons dont l’alcool affecte les gens dans différentes circonstances et conditions de vie. Certains restent sans alcool, certains deviennent sobres, certains utilisent la plupart de leurs ressources sur l’alcool, même ceux qui ne consomment pas d’alcool sont affectés par la consommation d’alcool de quelqu’un d’autre, et le COVID-19 pourrait alimenter certains de ces problèmes.

Au Royaume-Uni, les voix de la communauté partagent des histoires sur une autre dimension encore: comment la consommation occasionnelle d’alcool peut se transformer en trouble lié à la consommation d’alcool.

Par exemple, l’histoire de Chris McLone montre comment l’habitude de consommer de l’alcool «socialement» peut rapidement se transformer en dépendance. La fille de Chris, un travailleur clé, a déménagé pour assurer la sécurité de son père pendant la crise du coronavirus. Cela a laissé Chris seul et isolé pendant la pandémie qui a été une période d’anxiété et de stress pour beaucoup. La consommation d’alcool pour faire face à la situation est rapidement devenue incontrôlable alors qu’il est devenu accro à la substance.

Heureusement, il est maintenant sobre depuis 70 jours. Avec l’aide et les encouragements de sa famille, Chris s’est tourné vers le service de désintoxication d’alcool et d’autres drogues «Steps Together» du Leicestershire, au Royaume-Uni, qui l’a aidé dans son cheminement de rétablissement.

Je me suis promis de ne plus le refaire demain. Bien sûr, la même chose s’est produite le lendemain. Et c’est là que j’ai réalisé que je devais faire de grands pas pour obtenir un traitement approprié », a déclaré Chris McLone, directeur des ventes âgé de 40 ans et résident du Leicestershire, selon la BBC. Chris McLone

Le médecin généraliste Rob Hampton, qui se spécialise dans les services de traitement des dépendances, était l’une des personnes qui ont aidé Chris. Le Dr Hampton dit que l’histoire de Chris est loin d’être unique. Les services de traitement des dépendances ont connu une augmentation marquée du nombre de personnes ayant besoin d’aide.

Le stress supplémentaire de la pandémie, la perte de routine et l’isolement ont alimenté une épidémie de toxicomanie dans le pays.

En écoutant les histoires, c’étaient des gens qui, il y a quelques semaines, fonctionnaient très bien, occupaient un emploi, menaient une vie quotidienne normale », a déclaré le Dr Rob Hampton, spécialiste des services de toxicomanie, selon la BBC. . Dans les trois semaines, ils devenaient des boissons alcoolisées dépendantes et avaient besoin d’une cure de désintoxication. « Dr Rob Hampton, spécialiste des services de toxicomanie

Une enquête récente a révélé qu’au Royaume-Uni, 20% des adultes se sentent incontrôlables en raison de leur consommation d’alcool au moins une fois par mois. Les données proviennent d’une étude analysant les effets subjectifs de la consommation d’alcool dans 21 pays, dont le Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni, le NHS déclare qu’aucun niveau d’alcool n’est enregistré et fournit des directives sur la consommation d’alcool ne dépassant pas 14 unités d’alcool par semaine pour réduire le risque. Selon l’enquête ci-dessus, les hommes qui ont atteint leur «point de basculement» ont consommé 32 g d’alcool de plus que les directives à faible risque.

Le service d’assistance téléphonique du British Liver Trust, une organisation fournissant des services de traitement des dépendances, a enregistré une augmentation des appels de 500% depuis le début du verrouillage. Cela s’ajoute à une augmentation déjà énorme – de 400% – des décès dus à une maladie du foie liée à l’alcool depuis 1970.

500%

Augmentation des appels à la ligne d’assistance en matière de toxicomanie

La ligne d’assistance du British Liver Trust a connu une augmentation des appels de 500% depuis le début du verrouillage.

Les experts en toxicomanie disent que la pandémie et le verrouillage viennent d’accentuer la nécessité d’une stratégie appropriée du gouvernement en matière d’alcool.

Nous devons aborder les mesures de santé publique, les problèmes à l’échelle de la population », a déclaré Vanessa Hebditch, directrice des politiques au British Liver Trust, selon la BBC. Vanessa Hebditch, directrice des politiques, British Liver Trust

L’organisation appelle à des solutions politiques fondées sur des preuves pour lutter contre le fardeau de l’alcool, telles que l’augmentation des taxes, l’introduction du prix unitaire minimum (MUP) en Angleterre et la réduction de la commercialisation de l’alcool ainsi que la mise en œuvre de l’étiquetage, tous recommandés par l’Organisation mondiale de la santé.

Nick Davis, un homme de 50 ans du Yorkshire, est maintenant sobre pendant 500 jours. Le verrouillage et la pandémie ont été difficiles pour son rétablissement car la connexion est une grande partie du voyage qui a été interrompue en raison de la distance physique et de l’isolement. Il a réussi à s’en sortir en se concentrant sur des activités de loisirs saines telles que prendre soin de son chien et jouer de la guitare.

Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner est d’être honnête. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec tout le monde, dites à tout le monde ce que vous vivez », conseille Nick Davis, 50 ans du Yorkshire, selon la BBC. Nick Davis

L’Organisation mondiale de la santé a recommandé de ne pas utiliser d’alcool comme mécanisme d’adaptation pendant la pandémie et de restreindre l’accès à l’alcool pendant le confinement. Et l’OMS a fourni des moyens sains de faire face à la pandémie.

Sources:

ABC News: « Les paiements de relance du coronavirus ont des conséquences imprévues pour cette communauté éloignée, disent les dirigeants »

ABC News: « Les Australiens nous disent: pourquoi je ne bois pas d’alcool »

BBC: « Coronavirus: » Je suis devenu alcoolique pendant le verrouillage « »

LBC News: « 20% des buveurs britanniques se disent » incontrôlables « »