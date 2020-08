Trois jours après qu’un policier a abattu Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin – à seulement 45 minutes au sud de l’endroit où les Milwaukee Bucks jouent et s’entraînent – les joueurs des Bucks ont tenu une grève au lieu du cinquième match de leur série de premier tour contre les Orlando Magic, ce qui a conduit à un report de tous les matchs éliminatoires prévus mercredi.

«Nous sommes fatigués des meurtres et de l’injustice», a déclaré George Hill à The Undefeated.

Moins d’une heure après que les Bucks aient refusé de saisir le tribunal pour 13 heures. Le match PT, les matchs éliminatoires entre les Houston Rockets et Oklahoma City Thunder, et les Los Angeles Lakers et Portland Trail Blazers ont également été reportés en raison de frappes anticipées, selon les rapports. Les joueurs de la NBA tiendront une réunion mercredi soir pour déterminer leurs prochaines étapes, selon Shams Charania de l’Athletic. Au-delà du basket-ball, les Milwaukee Brewers ont décidé de suivre le costume de la NBA et de ne pas jouer leur match mercredi contre les Reds de Cincinnati, et il a été rapporté que davantage de matchs de baseball pourraient présenter une grève similaire. Dans la WNBA, les conférences de presse d’avant-match ont été repoussées alors que les joueurs discutaient de ce qu’il fallait faire des matchs de mercredi soir, qui ont finalement été reportés. Les joueurs se tenaient à mi-terrain et envoyaient un message tout en portant des t-shirts qui épelaient le nom de Blake et avaient sept trous représentant les sept coups de feu de la police:

«Nous devons prendre position à un moment donné», a déclaré mercredi Marcus Morris Sr. des Clippers. « Si les gars ne veulent pas jouer, je suis là avec eux. »

BAISE CET HOMME !!!! NOUS DEMANDONS DU CHANGEMENT. MALADE – LeBron James (@KingJames) 26 août 2020

Blake, 29 ans, a été abattu plusieurs fois dans le dos dimanche par un policier, et une vidéo de l’incident enregistrée par un voisin est rapidement devenue virale. Blake aurait tenté d’intervenir dans une dispute entre deux femmes lorsque la police est arrivée. Blake a été paralysé par une balle qui lui a sectionné la moelle épinière, selon sa famille et ses avocats.

L’injustice sociale a été un facteur majeur dans les discussions entre la ligue et ses joueurs alors qu’ils envisageaient de se rendre à Orlando à la suite des meurtres par la police de Breonna Taylor, George Floyd et d’autres. Les joueurs se sont débattus avec le choix, et la ligue a offert aux joueurs la possibilité de mettre des messages de justice sociale sur le dos de leurs maillots et sur le terrain. Seule une poignée de joueurs se sont retirés de la bulle, principalement pour des raisons personnelles.

Mais après la sortie de la vidéo de tournage de Blake, de nombreux joueurs ont remis en question leur décision de jouer. Après la victoire de mardi sur les Dallas Mavericks, l’entraîneur des Los Angeles Clippers, Doc Rivers, a donné une réponse passionnée à la vidéo du tournage de Blake:

«C’est incroyable pour moi de savoir pourquoi nous continuons à aimer ce pays et que ce pays ne nous aime pas en retour.» Doc Rivers livre un message émouvant sur la fusillade policière de Jacob Blake. pic.twitter.com/A0T26OfsDG – NBA sur TNT (@NBAonTNT) 26 août 2020

Mercredi, Rivers a raconté ses propres expériences de racisme, y compris le fait que sa maison a été à un moment donné incendiée par des «skinheads». Au sujet d’une grève, Rivers a déclaré qu’il soutenait ses joueurs, mais a ajouté: « J’espère que tout le monde joue. »

Pendant la majeure partie de mardi et toute la journée de mercredi, chaque interview Zoom que les entraîneurs et les joueurs ont faite tournait autour de grèves potentielles. En avaient-ils discuté? Qu’ont-ils pensé des rapports selon lesquels les Raptors de Toronto et les Boston Celtics parlaient de cette possibilité avant le premier match de leur série? Les entraîneurs ont exprimé leur soutien, les joueurs ont exprimé leur frustration – certains ont même parlé de vouloir rentrer chez eux – et tout le monde a semblé laisser ouverte la possibilité qu’une grève puisse être en jeu.

« De toute évidence, si nous ne tenons pas un match ou le reste des séries éliminatoires, nous comprenons à quel point cela aura un impact important », a déclaré mercredi Jayson Tatum des Celtics. «Les gens devraient en parler.»

Des heures après que ces joueurs aient fini de parler, les Bucks ont mis les mots en action. Alors que le chronomètre de jeu s’achevait dans l’arène de Walt Disney World avant le début du match, les joueurs de Milwaukee ont refusé de sortir de leurs vestiaires. Alors qu’il devenait clair ce qui se passait, le Magic, qui aurait voulu jouer et s’échauffait, a également quitté l’arène. L’horloge a sonné à zéro et le buzzer a retenti sans aucun joueur sur le terrain.

Après leur victoire dans le quatrième match contre le Magic lundi, les Bucks ont exprimé leur colère face à la fusillade de Blake. «Nous n’aurions même pas dû venir dans ce foutu endroit, pour être honnête», a déclaré Hill. «Je pense que venir ici a enlevé tous les points focaux de la nature des problèmes.»

Mercredi, le vice-président senior de Bucks, Alex Lasry, a tweeté un message de soutien à la décision des joueurs:

Certaines choses sont plus importantes que le basketball. La position prise aujourd’hui par les joueurs et l’organisation montre que nous en avons assez. Trop c’est trop. Le changement doit se produire. Je suis incroyablement fier de nos gars et nous soutenons à 100% nos joueurs prêts à aider et à apporter un réel changement – Alex Lasry (@AlexanderLasry) 26 août 2020

Les Bucks ont eu leur part d’expérience avec le racisme et la brutalité policière. Lorsque le meurtre de George Floyd a déclenché des manifestations dans tout le pays, Giannis Antetokounmpo et les Bucks étaient à l’avant-garde d’une manifestation à Milwaukee:

En 2015, John Henson, alors joueur des Bucks, a été victime d’un profilage racial dans une bijouterie. En 2018, Sterling Brown a été arrêté à tort pour stationnement illégal, et une vidéo a attrapé des policiers utilisant un Taser sur Brown, le plaquant au sol et le tenant à genoux. Un des officiers a été arrêté; Brown a écrit sur l’incident dans The Players ’Tribune cette année. L’actuel Buck Kyle Korver a également parlé, par le biais d’un essai de la Tribune, des injustices et de son rôle en tant que coéquipier blanc.

Mercredi, alors que les caméras restaient fixes sur le terrain vide, les joueurs de la ligue ont commencé à tweeter leur soutien aux actions des Bucks:

Nous exigeons du changement. Nous en avons tellement marre de ça !!! – Robert Covington (@ Holla_At_Rob33) 26 août 2020

La convention collective de la NBA interdit les grèves et, comme l’a souligné Bobby Marks, d’ESPN, la ligue a un langage de «défaut d’apparaître» dans son manuel d’exploitation. La punition décrite est un forfait du jeu et une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars. Le Magic a refusé d’accepter un forfait des Bucks, selon le journaliste de la NBA Keith Smith.

«Les manifestations pour la justice sociale des athlètes d’élite ne sont pas nouvelles», m’a dit William Parham de la NBPA en juin. «La question est donc: dans quelle mesure et sous quelle forme allons-nous utiliser notre célébrité pour faire passer un message plus grand que nous tous? Et je pense que c’est le fardeau supplémentaire pour les joueurs alors que nous envisageons de rentrer et de terminer cette saison.

Cet article a été mis à jour après publication avec des informations supplémentaires.