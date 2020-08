Bienvenue dans le cahier Insider d’ESPN, qui présente les contributions de nos journalistes des plus grandes ligues du monde.

Dans cette édition, il y a la réaction des rivaux amers de Barcelone à la nouvelle choc de Lionel Messi. Le plus: Sadio Mane aurait pu rejoindre Manchester United … mais pour Louis van Gaal.

Les joueurs du Real Madrid « incrédules » lors de la discussion de sortie de Messi

Les joueurs du Real Madrid ont été stupéfaits par la demande de Lionel Messi de quitter ses rivaux Barcelone, ont déclaré des sources proches du vestiaire à ESPN, avec un accès frénétique de messages WhatsApp qui suivait alors qu’ils, comme le reste du monde du football, acceptaient le choc de la semaine. nouvelles. L’équipe aurait été « incrédule » lorsque des informations ont fait surface pour la première fois mardi selon lesquelles Messi avait officiellement notifié au club catalan son désir de partir.

Même un jour plus tard, mercredi, les joueurs disaient toujours qu’ils avaient du mal à croire que Messi donnerait suite à sa menace de s’éloigner, mettant fin à une relation de 20 ans avec Barcelone. Pas un seul membre de cette équipe du Real Madrid n’a connu El Clasico sans Messi, avec même le capitaine vétéran Sergio Ramos rejoignant l’été après que Messi ait fait ses débuts compétitifs au Barca en octobre 2004. Messi est le meilleur buteur de tous les temps du Clasico avec 26 buts, 18 d’entre eux en Liga. Le n ° 10 a fourni une série de moments emblématiques dans le match: de son tout premier triplé au Barca lors d’un match nul 3-3 en 2007 à un vainqueur 3-2 à temps supplémentaire en 2017, célébré de manière tristement célèbre en tenant son maillot en l’air. à la foule.

Le mécontentement de Messi face à la situation à Barcelone ces derniers mois – à la fois sur et en dehors du terrain – n’est pas un secret. Cependant, malgré la raclée 8-2 de ce mois par le Bayern Munich en Ligue des champions et le nouvel entraîneur Ronald Koeman désireux de décharger Luis Suarez, les joueurs de Madrid ont été choqués par la manière et le moment de la tentative de Messi de forcer une sortie.

Un été relativement sans drame, bien que frugal au Bernabeu – sans signature majeure prévue et avec la question la plus urgente de trouver un acheteur pour Gareth Bale – contraste avec le chaos du Camp Nou.

L’équipe pourra discuter de la perspective de défendre la Liga contre un Barca sans Messi la semaine prochaine à son retour pour l’entraînement de pré-saison. – Alex Kirkland et Rodrigo Faez

Mane n’avait aucun désir de déménager United sous Van Gaal

La dernière évaluation de Louis van Gaal sur ses deux ans à la tête de Manchester United entre 2014 et 2016 a suscité des sourcils froncés à Old Trafford, des sources affirmant à ESPN que ses souvenirs de son temps en tant que manager ne correspondent pas tout à fait à la réalité.

Dans une interview avec le magazine FourFourTwo, Van Gaal a déclaré que United n’avait pas réussi à signer au moins 10 de ses principaux objectifs, dont Neymar, Robert Lewandowski, Sadio Mane et même le vétéran de Liverpool James Milner. Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, était un autre nom cité par Van Gaal, le défenseur espagnol ayant finalement signé un nouveau contrat à long terme au Bernabeu suite à l’intérêt bien médiatisé de United en 2015.

Des sources ont déclaré à ESPN que, plutôt que de ne pas parvenir à négocier un accord avec Southampton pour Mane, le transfert ne s’est pas concrétisé car l’attaquant sénégalais n’avait aucune envie de jouer pour Van Gaal, dont le style de football endormi a aliéné de nombreux fans de United.

Et tandis que United s’est renseigné sur Neymar et Thomas Muller du Bayern Munich, Van Gaal a poussé à travers les signatures de Memphis Depay et Bastian Schweinsteiger, malgré les réserves des hauts responsables du club à l’époque.

Un accord a également été conclu pour que le gardien néerlandais Jasper Cillessen remplace David De Gea avant l’échec du transfert du n ° 1 au Real Madrid en 2015, tandis qu’un accord pour signer Toni Kroos du Bayern Munich en 2014, qui avait été négocié par David Moyes. , a été abandonné après l’arrivée de Van Gaal comme directeur à la place de l’Ecossais.

Des sources ont déclaré à ESPN que United avait « perdu le contrôle » du recrutement pendant le mandat de Van Gaal et que les managers suivants, Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer, avaient tous deux été contraints de se reconstruire tout en rectifiant leurs erreurs. – Mark Ogden

Messi plus populaire que le coronavirus

COVID-19 a été le fléau de 2020, un événement historique qui a changé le monde pour toujours. Mais pendant environ cinq heures mardi dernier, le tapage autour de la demande de Messi de quitter Barcelone a remplacé le « coronavirus » en termes d’intérêt mondial … du moins sur Google Trends.

Les recherches sur « Messi » ont plané globalement au niveau d’intérêt cinq – selon l’algorithme « d’intérêt » de Google Trend – à 12 h 24. E.T., mais après la nouvelle choc qu’il pourrait passer à autre chose, les recherches de « Messi » ont grimpé à 100 en seulement deux heures et huit minutes. Au cours de la même période d’après-midi, le «coronavirus» est passé d’un classement constant de 59 dans le monde à 54.

Toute l’Amérique latine, à l’exception de la Guyane et de la République dominicaine, la grande majorité de l’Afrique et même de la Chine recherchaient plus « Messi » que « coronavirus » le 25 août. L’Europe était, peut-être étonnamment, divisée. L’Espagne et le Portugal se sont penchés vers « Messi », avec la Pologne et la Scandinavie, mais l’Italie, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, les utilisateurs de Google ont tous recherché davantage le « coronavirus ». Aux États-Unis, il y a eu plus de 500000 recherches pour «Messi», bien que COVID-19 ait battu le 70-30 de 33 ans, tandis que la Californie était l’État le plus proche de faire passer Messi devant le coronavirus, avec une répartition de 37-63.

– Lowe: Messi, mauvais sang et burofax

Il est intéressant de noter que la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso étaient les pays les plus orientés vers Messi, tandis que les termes associés aux recherches de «Messi» ont apporté un nouveau vocabulaire à beaucoup d’entre nous: «burofax», «burofax Messi» et «Messi fax». » – Tom Marshall

Koeman donne un répit à Alba, Pique, Busquets

Gerard Pique, Sergio Busquets et Jordi Alba auront tous une deuxième chance à Barcelone malgré la refonte prévue cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

Le président Josep Maria Bartomeu n’a nommé aucun d’entre eux parmi les joueurs qui ne sont pas à vendre dans une interview accordée à la chaîne de télévision du club plus tôt ce mois-ci, ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles ils étaient tous épuisables.

Cependant, des sources affirment que le nouvel entraîneur du Barca, Koeman, a informé les trois qu’ils auraient un rôle à jouer sous lui la saison prochaine. L’entraîneur néerlandais veut conserver un noyau de joueurs de La Masia, même s’ils devront peut-être travailler dur pour conserver leur place dans l’équipe.

Busquets, 32 ans, a déjà réagi en retournant tôt à l’entraînement. Le Barça devait revenir pour la pré-saison lundi, mais le milieu de terrain est de retour sur le terrain d’entraînement depuis mercredi pour prendre une longueur d’avance sur ses coéquipiers.

Un certain nombre d’autres joueurs du Barca ne bénéficieront pas d’un sursis. Les rapports de cette semaine suggèrent que Koeman a déclaré à Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Samuel Umtiti qu’ils pouvaient tous trouver de nouveaux clubs. – Sam Marsden et Moises Llorens

McKennie a rejeté la Premier League pour se battre pour la Juve

La star de l’USMNT, Weston McKennie, a rejeté un passage en Premier League en faveur des géants de la Serie A, la Juventus, car il ne pouvait pas résister au défi à la fois sur le plan sportif et à un niveau plus large, a déclaré une source proche de la situation à ESPN.

Le passage de McKennie dans un club européen de premier plan, laissant derrière Schalke les lutteurs de Bundesliga, améliorerait également son profil aux États-Unis alors qu’il cherche à s’imposer dans une équipe de la Juventus visant à remporter son 10e titre de Serie A d’affilée cette saison. Capé 19 fois par son pays, le transfert de McKennie à la Juventus met davantage les étoiles montantes de l’USMNT sous les projecteurs dans les grands clubs européens, avec Christian Pulisic brillant pour le Borussia Dortmund et maintenant Chelsea. Gio Reyna, quant à lui, espère devenir l’une des stars de la saison de Bundesliga 2020-21 pour BVB.

Au RB Leipzig, un autre club de la Ligue des champions, Tyler Adams a impressionné lors du minitournoi de Lisbonne. Le gardien Zack Steffen est de retour à Manchester City après une année avec Fortuna Dusseldorf et espère gagner des minutes et de l’expérience sous Pep Guardiola la saison à venir.

Le transfert de McKennie à la Juventus devrait être officialisé bientôt, des sources indiquant à ESPN qu’il s’agirait initialement d’un prêt, mais avec une option obligatoire pour rendre le changement permanent. – Stephan Uersfeld

Reguilon dans les limbes après l’arrivée de Chelsea à Chilwell

La signature de Ben Chilwell à Chelsea signifie que Sergio Reguilon est toujours sur le marché – à la grande surprise de personnes proches du défenseur du Real Madrid, convaincues qu’il se dirigeait vers Stamford Bridge.

L’arrière gauche Reguilon a de nouveau impressionné pour Séville la semaine dernière lors de leur victoire 3-2 en finale de la Ligue Europa contre l’Inter, le dernier match de son prêt de la saison.

Ses performances n’ont pas été suffisantes pour persuader Zinedine Zidane – qui a Marcelo et Ferland Mendy dans la même position – de faire de la place pour le joueur de 23 ans, alors que Madrid souhaite lever des fonds cet été.

Les discussions avec Chelsea avançaient bien alors qu’ils cherchaient des alternatives à Chilwell, avant que Leicester ne réduise sa valorisation prohibitive de 80 millions d’euros à 50 millions d’euros.

Reguilon est disponible pour la moitié de cela, et des sources ont déclaré à ESPN que Chelsea n’était pas le seul club de Premier League à avoir jeté un coup d’œil sérieux à l’arrière latéral, alors que la Serie A.

Séville adorerait le garder après une année réussie en Andalousie, mais est consciente qu’il est peu probable qu’elle puisse rivaliser financièrement avec d’autres prétendants ou atteindre le prix demandé de 25 millions d’euros par Madrid. – Alex Kirkland et Rodrigo Faez

Boga un homme recherché

Jeremie Boga de Sassuolo est poursuivi par cinq grandes équipes européennes avec des clubs d’Italie, d’Allemagne et d’Angleterre, tous férus de l’ailier gauche.

Boga, 23 ans, impressionné pour Sassuolo la saison dernière – marquant 11 et contribuant quatre passes décisives en Serie A – et des sources d’ESPN affirment que des frais de l’ordre de 25 millions de livres sterling suffiront à garantir ses services.

Des sources affirment que Napoli et Atalanta ont tous deux fait de Boga une priorité, tandis que les Roms, désormais sous la responsabilité des États-Unis, souhaitent également recruter l’ailier ivoirien. Le Bayer Leverkusen, du côté de Bundesliga, est également intéressé, tout comme Everton en Premier League.

Boga a commencé sa carrière à Chelsea, avant de signer un accord permanent avec Sassuolo en 2018 pour 3,5 millions de livres sterling, et était sur le radar de Manchester United plus tôt cet été en tant qu’alternative potentielle à leur cible n ° 1, Jadon Sancho. – Tom Hamilton