Le défenseur de Chelsea, Thiago Silva, a déclaré que le « football à ballon long » de la Premier League l’avait dissuadé de déménager en Angleterre jusqu’aux dernières étapes de sa carrière.

L’arrière central, qui a eu 36 ans mardi, a rejoint Chelsea sur un transfert gratuit cet été après huit ans au Paris Saint-Germain et fera ses débuts contre Barnsley lors du match de troisième tour de la Coupe EFL mercredi soir.

Silva a connu une brillante carrière qui a inclus sept titres consécutifs en Ligue 1 après une période de trois ans avec l’AC Milan, où il a également remporté la Serie A, tout en amassant 88 sélections internationales pour le Brésil.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà failli jouer en Premier League avant cette saison, Silva a répondu: « Si je devais vous dire ‘oui’ à ce sujet, je mentirais. Je ne me suis jamais vraiment vu dans le Avant, c’était parce que je voyais ça comme un style de football difficile, personnellement, je n’avais aucune envie de jouer en Premier League.

« Mon impression du football était celle avec un ballon long, des balles hautes et des tirs longs. À l’époque, je ne me voyais pas vraiment jouer dans ce championnat. Mais au fil du temps, le championnat s’est énormément développé. Il y a beaucoup de choses. plus de qualité technique.

« Beaucoup d’équipes jouent avec le ballon au sol, les arrières latéraux attaquent dans la zone. Évidemment, chaque équipe a sa propre idée, ses propres forces, mais auparavant je l’ai vu se caractériser par de longs ballons et cela n’a pas vraiment qui m’attire.

« Évidemment, je sais comment jouer de cette façon mais ma préférence était de jouer au football avec le ballon au sol. Je connaissais ma qualité. Mais petit à petit, le football de Premier League m’a vraiment conquis.

« Quiconque me connaît peut le confirmer. Maintenant, à 36 ans, j’arrive pour jouer dans le meilleur championnat du monde. Habituellement, la Premier League est le championnat qui met en jeu de jeunes joueurs, donc je viens ici en tant que plus âgé. joueur et je vois que c’est parce que Chelsea et [head coach] Frank Lampard veut un joueur avec mon expérience.

«Si vous voulez quelqu’un qui est un coureur, j’utiliserai les mots que Carlo Ancelotti a utilisés pour décrire la signature de James [Rodriguez], ils auraient signé Usain Bolt. Avec mon expérience et les excellents jeunes joueurs ici, j’espère les aider dans cette nouvelle aventure. «

Lampard tient à ajouter de l’expérience à sa ligne arrière – qui a concédé le plus de buts (54) dans le top 10 de la Premier League la saison dernière – mais l’âge de Silva a fait craindre qu’il ne soit vulnérable au rythme rapide du match anglais.

« Je ne m’inquiète pas du tout parce que je sais où je veux aller et j’ai de grands espoirs dans cette jeune équipe », a-t-il déclaré. « Je me sens vraiment bien, l’âge n’est qu’un chiffre sur un document.

« Physiquement, je me sens jeune. Je suis très bien préparé pour cela, je me suis préparé pour toute ma vie. Les gens qui me connaissent savent à quel point j’aime mon travail, comment je mets 200%. C’est une belle opportunité que Chelsea et Lampard m’a donné, je ne veux pas les laisser tomber. «