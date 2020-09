Quand vous regardez le football depuis aussi longtemps que nous, il est facile de penser que vous avez déjà vu et entendu tout cela.

Cependant, lorsqu’une séance d’entraînement internationale doit être temporairement interrompue en raison d’un perroquet en maraude, vous vous rendez vite compte que le beau jeu a encore beaucoup d’absurdités fraîches dans sa manche métaphorique.

2 Liés

Alors que l’équipe nationale féminine brésilienne ralentissait ce week-end, leur match de mise au point a dû être arrêté lorsqu’un ara a atterri directement sur la tête de la joueuse Bruna Benites.

L’oiseau a finalement été persuadé des cheveux de Benites et s’est échappé, mais pas avant qu’il ait volé le long du terrain et perché sur un filet de but pendant quelques minutes. Le jeu a repris peu de temps après.

Nous saluons donc en temps opportun ces merveilleux intrus animaliers qui sont venus sous les projecteurs, à commencer par quelques autres exemples qui se sont produits ces derniers jours.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Prédisez les résultats dans le Soccer anglais d’ESPN Pick ‘Em!

Serpents

Absolument fabuleux. Il y avait un serpent errant lors du match entre le FC Botosani et Clinceni. Dans l’endroit le plus insolite de la planète! Le football roumain est FANTASTIQUE. pic.twitter.com/yXW6m9ZBNj – Emanuel Roşu (@Emishor) 21 septembre 2020

S’il y a un animal sur lequel vous ne voulez pas marcher accidentellement en descendant l’aile, c’est un serpent voyou, comme celui repéré glissant sur le terrain lors du récent match roumain entre le FC Botosani et Clinceni.

Alpagas

jouer

0:27

Ilkley Town AFC c. Carlton Athletic est retenu par un alpaga en liberté qui court sur le terrain.

Ce n’est pas tous les jours qu’un alpaga arrête de jouer, mais c’est précisément ce qui s’est passé lors du match de championnat anglais de Carlton Athletic contre Ilkley Town ce week-end.

L’envahisseur duveteux, nommé Oscar, fait son chemin sur le terrain cinq minutes avant la mi-temps après s’être échappé d’une ferme voisine et avoir fait plusieurs courses intelligentes dans l’espace avant d’être ramené à son enclos.

Chiens

Un chien errant a été félicité pour sa manipulation du ballon par un commentateur de télévision en direct après avoir couru sur le terrain et perturbé un match de football turc professionnel https://t.co/V2KJ8JeDZR pic.twitter.com/sarCVwAqJ0 – . (@.) 18 février 2020

Bien sûr, les chiens sont de loin l’exemple le plus courant de l’envahisseur de terrain mammifère avec une autre histoire d’un chien curieux arrêtant le jeu tous les quelques mois environ.

Notre exemple récent préféré doit être le chiot doué qui a interrompu une partie Turquie, puis a démontré un meilleur contrôle du ballon que la plupart des joueurs humains impliqués.

Tous ceux qui regardent le football sud-américain aiment un chien sur le terrain, mais qu’en est-il de celui en Équateur qui a sauvé un penalty …pic.twitter.com/Ujq5ZlWMRf – OBJECTIF (@golazoargentino) 21 novembre 2018

Vous devez simplement respecter le timing parfait de le chien qui s’est glissé sur le terrain avec succès pour sauver un penalty lors d’un match amateur en Equateur.

San Lorenzo a trouvé le chemin du but grâce à sa contribution clé. Comme tout protagoniste, nous lui apportons le micro de @Pas à pas 🐶😂 pic.twitter.com/czWrjknUxe – TyC Sports (@TyCSports) 18 septembre 2017

En effet, la vue d’un chien surexcité se précipitant sur le terrain est maintenant si courante dans le football sud-américain que les diffuseurs leur accordent même des entrevues après le match.

Chats

https://www.youtube.com/watch?v=1LJrwvN7SXg

Les chats ont également fait un commerce effréné dans l’invasion de la poix ces dernières années, certains devenant des célébrités virales éphémères à part entière.

Par exemple, le tigré qui s’est glissé sur le terrain lors d’un match entre Liverpool et Tottenham Hotspur en 2012 a été instantanément baptisé « Anfield Cat » et a ouvert des centaines de comptes de fans Twitter à son nom.

TOUT LE MONDE IL Y A UN CHAT SUR LE TERRAIN! 🚨 pic.twitter.com/qGxp8oCYlj – ESPN FC (@ESPNFC) 25 juillet 2019

Réputés pour leur agilité, il n’était pas surprenant de voir une course sous-clapotante habile de cet envahisseur félin lors d’un affrontement de la Coupe des ligues 2019 entre le Real Salt Lake et les Tigres.

Dire qu’André-Pierre Gignac était stupéfait est un euphémisme.

Écureuils

https://www.youtube.com/watch?v=oedR13Z1WJw

Le précurseur d’Anfield Cat, la seule chose qui empêchait le légendaire écureuil de Highbury de devenir une énorme superstar virale à part entière après le match entre Arsenal en Ligue des champions 2006 contre Villarreal était le fait malheureux que les médias sociaux n’existaient pas vraiment à l’époque.

«Allez, City! pic.twitter.com/stfcQAbYdY – Manchester City (@ManCity) 24 octobre 2017

Le stade Etihad de Manchester City a eu son propre visiteur à queue brousse en 2017, avant un match nul de la Coupe Carabao contre les Wolves. L’écureuil a couru à travers le gazon pendant que les joueurs de la ville s’échauffaient, évitant agilement la capture à chaque tour. Heureusement, le personnel a finalement réussi à appréhender l’intrus, seulement pour découvrir qu’il s’agissait en fait d’un partisan vocal de City.

Les abeilles

BUZZING pour annoncer notre nouvelle signature à haSTINGS! La foule a envahi le Pilot Field alors que nous continuons nos travaux de pitch! 🐝 Vidéo par @SimonRudkins pic.twitter.com/JKj1Zk492B – Hastings United FC (@hastingsufc) 9 mai 2020

Alors que les créatures plus moelleuses peuvent généralement être facilement persuadées de partir, un peu plus inquiétant pour les joueurs est la vue de un essaim d’abeilles descendant sur votre terrain.

Pas ce que je m’attendais à faire ce matin en essayant de collecter un essaim d’abeilles. pic.twitter.com/2BNBkux0Md – Simon Rudkins (@SimonRudkins) 9 mai 2020

Cependant, c’est exactement la réalité que le personnel au sol de Hastings United, non membre de la ligue, a été contraint de faire face tout en essayant de relayer leur territoire en mai. Ha-STINGS par nom, etc, etc …

#ASFC Jana kulitokea nyuki kwenye Dimba hili la Uhuru, je leo kutatokea nini?. Simba vs Arusha United en direct # AzamSports2 jeu imeanza. # ZBC2 # AzamSports2 #AzamFederationCup #ASFCUpdates #KombeLaShirikisho pic.twitter.com/DdixL2Rc0i – Azam TV (@azamtvtz) 22 décembre 2019

Heureusement, tout s’est déroulé un peu plus doucement que le temps où un essaim plus agressif a envahi un match tanzanien entre Young Africans et Iringa United et s’est rapidement mis à attaquer tous les joueurs d’en haut.

Il semblerait que les abeilles n’aient aucun respect pour la réputation non plus, Dani Alves ayant succombé à une volée de piqûres après qu’un essaim ait fait ressentir leur présence irritante lors d’un match à Sao Paulo l’année dernière.

«Même les abeilles ne sont pas avec nous, frère! La star brésilienne a écrit sur Instagram après le match tout en partageant des photos de son calvaire.

Insectes

En plus des abeilles, plusieurs autres envahisseurs d’insectes notables sont devenus des vedettes après s’être plongés dans le monde du football.

Ce papillon lèche littéralement les douces larmes de Ronaldo. RT @Deadspin: pic.twitter.com/vwpTrPrTT7 – Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 10 juillet 2016

Nous avons eu James Rodriguez et son criquet géant, Cristiano Ronaldo et son papillon de nuit et le nuage massif de moucherons qui a presque raté le match de la Coupe du monde 2018 de l’Angleterre contre la Tunisie.

Martres des pins

Donner aux abeilles une bonne course (voler?) Pour leur argent dans les enjeux de « l’envahisseur de terrain animal le plus agressif », c’est la martre sauvage qui s’est déchaînée lors du match de Super League suisse entre le FC Thoune et le FC Zurich en 2013.

Marten a non seulement stoppé brutalement la rencontre, mais elle a également réussi à mordre l’un des joueurs (Loris Benito) et à prélever du sang.

Canards

Ce canard a fait des stries sur le terrain au stade Rio Tinto hier soir. Il a donné le @RealSaltLake l’équipage des terrains une course pour leur argent. Belle aide d’Albert Rusnak sur la capture de l’oiseau. #MLS @ KSL5TV @Centre sportif pic.twitter.com/Fzl7JqJ5aZ – Jérémie Jensen (@JJSportsBeat) 2 septembre 2018

De toute évidence, la Mecque des envahisseurs d’animaux, le Real Salt Lake a vu un match suspendu temporairement en 2018 tandis qu’un canard confus a été retiré du côté de leur terrain.

Vaches

La vidéo d’une vache jouant au football devient virale sur les réseaux sociaux, les gens applaudissent le « Rising Football Star »# TV9Actualités pic.twitter.com/Gf99yD9ObA – tv9gujarati (@ tv9gujarati) 4 juillet 2019

Se révélant être un sacré général de milieu de terrain physique, la vache qui a envahi un gibier local L’Inde l’année dernière n’a tout simplement pas pu être secouée.

Pendant ce temps, en Bulgarie: pic.twitter.com/Q0QbnoCttZ – LateTackleMagazine (@LateTackle) 22 juin 2017

Le croiseur bovin a évidemment appris tout ce qu’il sait sur la commande du milieu du terrain de son plus grand cousin bulgare.

Mouton

Seulement dans le pays de Dieu @CPDLlanberis v @JunctionFC aujourd’hui pic.twitter.com/TZwDwYGHPa – Wales Away Days (@WalesAwayDays) 8 avril 2017

En 2017, le match nul de la ligue inférieure galloise entre le CPD Llanberis et le Llandudno Junction FC a été momentanément entravé par une paire de hooligans envahisseurs de poix – et excessivement laineux.

Le jeu a été arrêté à mi-chemin du match de l’Alliance League Division One lorsqu’un couple de moutons est arrivé au galop dans le paddock.

Les chevaux

UN CHEVAL MARCHE SUR UN TERRAIN | Non, nous ne partageons pas de blagues, cela doit être l’un des moments les plus étranges à Woodhorn Lane lorsqu’un cheval a décidé de nous rejoindre pour assister à une fantastique victoire 7-3 en 2014.#ShareYourMemories pic.twitter.com/wKu3euJyCE – AFC d’Ashington (@Ashington_FC) 10 février 2019

Tous les animaux ne sont pas des voyous envahisseurs de poix, comme le prouve le cheval extrêmement poli qui a voyagé d’un champ voisin pour regarder son équipe locale non-ligue Ashington FC depuis les terrasses.

Cerf

Nous avons dû arrêter de nous entraîner à cause de certains cerfs pic.twitter.com/TpEPXtMGwL – Fort William FC (@FortWilliamFC) 5 décembre 2019

Certainement pas un que vous voyez tous les jours, le côté de la ligue inférieure écossaise Fort William FC a été contraint d’arrêter une séance d’entraînement l’année dernière parce que deux cerfs ont décidé que c’était l’endroit idéal pour mettre en scène leur bataille rut.