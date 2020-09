11 sept. 2020

Jeremy WillisESPN.com

EPA / Matt Dunham

Il semble que le retard de Chelsea pour remplacer le gardien de but Kepa Arrizabalaga l’a finalement rattrapé contre Liverpool à Stamford Bridge dimanche.

Alors que Liverpool a déjà marqué un but et que Chelsea a perdu un homme en raison d’un carton rouge émis contre Andreas Christensen, Kepa a tenté une chance avec une mauvaise passe qui a été poursuivie par Sadio Mane. Mane se ressaisit pour un but facile, son deuxième du match.

Un accord pour le gardien du Stade rennais Edouard Mendy devrait être annoncé cette semaine, mais il est trop tard pour empêcher la défaite de Chelsea face aux champions en titre de la Premier League ou à Kepa de se faire incendier sur les réseaux sociaux.

J’y suis allé et j’ai fait travailler mon école tôt et je suis allé à la pub juste pour pouvoir regarder le jeu et avoir des nageoires, mais ma semaine n’a pas été ruinée à cause de ce pauvre défi de la carte rouge et de la stupide kepa et de cette punition horrible et horribles sous-titres

– bella💙 #FreeCHO (@beIlacfc) 20 septembre 2020