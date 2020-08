Le septième jour du tournoi est déjà joué Guard1anes 2020 et les mèmes sur les réseaux sociaux n’ont pas attendu, certains clubs ont été sauvés des taquineries tandis que d’autres ont tout reçu. Ce week-end, les fans ont fustigé le Deportivo Guadalajara pour leur faible participation.

La table dirigée par Victor Manuel Vucetich a dessiné sans but contre le Tuzos del Pachuca dans le Stade d’Akron. Les fans des autres grands clubs se moquent du mauvais moment qu’il traverse Chivas et certains ont clairement indiqué qu’ils n’étaient plus une équipe importante.

Les Tigres Ils ont également reçu une grande partie du buylling de football, car à la dernière minute, ils ont laissé échapper la victoire et ont fait match nul contre les modestes Mazatlan de Juan Francisco Palencia. Adeptes de la Ligue MX ils ne se sont pas lassés de dire «petite équipe» au cadre de la Autonome de Nueva León.

Contrairement aux regios et tapatíos, le Amérique, Pumas et Croix Bleue les commentaires positifs ont été supprimés. Les escouades de la capitale ont vaincu le Athlétique San Luis, Xolos et Nécaxa respectivement et maintenant les trois premières places de la table générale se battent dans ce tournoi Guard1anes 2020.

Il est à noter que la septième journée du football mexicain n’est pas terminée, car ce lundi, le Lion vous recevrez dans le Stade Nou Camp aux Rojinegros del Atlas. La prochaine date du tournoi débutera le mardi 2 septembre, avec la confrontation entre les Aigles d’Amérique et Mazatlan. Nous vous laissons ici les meilleurs mèmes de ce week-end en Liga MX.

