Certains des meilleurs joueurs du monde ont été recrutés pour une somme minime; d’autres coûtent une petite fortune. Mais selon nous, quels sont les meilleurs coups, via la position, qu’un club a fait depuis 2000?

Dans la deuxième de notre série en deux parties, nous explorons certains des meilleurs transferts offensifs qui se soient produits à travers l’Europe au cours des deux dernières décennies. Désolé Steven Gerrard, Lionel Messi et Harry Kane, aucun joueur local n’est autorisé. Transferts uniquement.

Les joueurs seront jugés sur le nombre de trophées qu’ils ont accumulés dans leur club, ainsi que sur le nombre d’apparitions, tandis que leur place dans le classement sera également déterminée par le montant dépensé par leur club pour les signer. Il est juste qu’un transfert gratuit qui compte 500 apparitions et vous remporte 15 trophées soit meilleur qu’un joueur de 50 millions de livres sterling qui a passé deux saisons là-bas pour en gagner trois, après tout.

Bien sûr, tout n’est pas mathématique. Il y a aussi un facteur X et nous avons demandé leur avis à certains de nos correspondants ESPN. PLUS: Assurez-vous de consulter la première partie de la série, sur les signatures défensives, publiée mardi.

* Tous les frais de transfert et les données d’apparence provenant de Transfermarkt, ceux marqués d’un astérisque sont calculés par taux de change fixe. Le total des trophées remportés est au club mentionné, pas dans l’ensemble.

ATTAQUER LES MILIEUX DE TERRAIN

10. JAY-JAY OKOCHA

PSG à Bolton, 2002

Signé pour: Libre Vendu pour: Gratuit pour Qatar SC

Les apparences: 141 Trophées remportés: 0

Chaque liste a besoin d’un joker et bien que n’ayant remporté aucun trophée avec Bolton, Okocha est à nous. Peu de joueurs quittent Paris pour Bolton, après tout. Le milieu de terrain nigérian avait 28 ans, plein d’habileté et de ruse, et a formé un brillant partenariat avec le vainqueur de la Coupe du monde de France Youri Djorkaeff. Il les a menés à une finale de Coupe de la Ligue en 2004 et à une sixième place à peine croyable (et une place en Coupe UEFA) la saison suivante.

9. DELE ALLI

MK Dons à Tottenham, 2015

Signé pour: 5,9 M £ Vendu pour: N / A

Les apparences: 222 Trophées gagnés: 0

C’était une affaire serrée avec l’ancien coéquipier Christian Eriksen pour sa place sur cette liste, mais si vous regardez la montée en puissance d’Alli au cours des cinq dernières années, il semble incroyable qu’il ne coûte que 5 millions de livres sterling. Ses 62 buts et ses célébrations effrontées font de lui un joueur hors pair.

8. WESLEY SNEIJDER

Du Real Madrid à l’Inter Milan, 2009

Signé pour: 15 M € Vendu pour: 7,5 M € à Galatasaray

Les apparences: 116 Trophées remportés: 6

Les choses n’ont pas vraiment fonctionné pour Sneijder au Real Madrid, mais l’Inter Milan en a certainement récolté les fruits. Signant un milieu de terrain de classe mondiale pour une somme dérisoire, l’Inter a remporté le triplé sous Jose Mourinho lors de sa première saison. Les blessures ont contribué à son déclin au cours des prochaines années, mais son impact précoce au club a été impressionnant.

7. PHILIPPE COUTINHO

Inter Milan à Liverpool, 2013

Signé pour: 13 M € Vendu pour: 145 M € à Barcelone

Les apparences: 201 Trophées remportés: 0

Les choses n’ont pas fonctionné pour Coutinho à Barcelone, mais il y a une raison pour laquelle il a coûté 142 millions de livres sterling lorsque Liverpool l’a vendu en 2018. Le Brésilien était une vraie star à Anfield et sa vente a donné au club de l’argent pour réinvestir dans des joueurs comme Virgil van Dijk et Alisson qui les a transformés en vainqueurs du titre de Premier League.

6. PAUL POGBA

Man United à Juventus, 2012

Signé pour: 1 M € Vendu pour: 105 M €

Les apparences: 178 Trophées remportés: 8

Permettre à Pogba de partir en premier lieu était-il la plus grosse erreur de Sir Alex Ferguson en tant que manager? Cela a certainement coûté à United, car ils ont ensuite payé un record du monde pour ramener le Français au club quatre ans plus tard. Trouvant beaucoup de succès en Italie, Pogba est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain du monde à la Juve.

5. KAKA

Sao Paulo à Milan, 2003

Signé pour: 8,5 M € Vendu pour: 67 M €

Les apparences: 307 Trophées remportés: 5

Le propriétaire milanais Silvio Berlusconi a qualifié ses honoraires de « cacahuètes », l’un des meilleurs joueurs au monde de la ligue brésilienne. En effet, Kaka a remporté un Scudetto en 2004 puis la Ligue des champions en 2007 – aux côtés d’une foule de récompenses personnelles, notamment le Ballon d’Or et le joueur mondial de l’année de la FIFA.

4. KEVIN DE BRUYNE

Wolfsburg à Man City, 2015

Signé pour: 76 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 222 Trophées remportés: 8

Sans doute le meilleur milieu de terrain du monde aujourd’hui, De Bruyne a dû surmonter l’échec de son transfert en 2012 à Chelsea pour remettre sa carrière sur les rails. Son développement en Allemagne et à Man City depuis lors a été tout simplement sensationnel. City a dû payer cher ses services, mais cela en valait la peine.

3. LUKA MODRIC

Tottenham au Real Madrid, 2012

Signé pour: 35 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 343 Trophées remportés: 17

OK, c’est Modric qui obtient la place, mais un chapeau à son coéquipier Toni Kroos qui a 278 apparitions, 13 trophées et a coûté 30 millions d’euros lorsqu’il a rejoint le Bayern Munich en 2014. Modric était un talent plus établi lorsqu’il a quitté Tottenham et a prouvé lui-même comme l’un des meilleurs au monde avec ses performances en Coupe du monde 2018 pour la Croatie. Kroos a une médaille de vainqueur de la Coupe du monde, mais Modric a brisé l’hégémonie Lionel Messi / Cristiano Ronaldo pour remporter le Ballon d’Or et cela doit compter pour quelque chose.

2. ZINEDINE ZIDANE

Juventus au Real Madrid, 2001

Signé pour: 77,5 M € * Vendu pour: N / A

Les apparences: 227 Trophées remportés: 6

Un record du monde à l’époque de 150 milliards de lires italiennes a amené Zidane aux Galacticos depuis la Juventus. Ses cinq saisons au club ont vu beaucoup d’argenterie, mais c’est la grandeur de la signature qui a contribué à faire du Real Madrid le club qu’il est aujourd’hui. Véritable légende, son premier sort de direction leur a permis de décrocher trois couronnes consécutives en Ligue des champions et son deuxième a assuré un autre titre en Liga cette saison.

1. FRANK LAMPARD

West Ham à Chelsea, 2001

Signé pour: 14,4 M £ Vendu pour: Gratuit pour Man City

Les apparences: 648 Trophées remportés: 13

Comment pouvez-vous discuter avec un gars qui a plus de 600 apparitions et qui a battu le record de buts de son club (211) depuis le milieu de terrain! Oh, et il n’a coûté que 11 millions de livres sterling aussi. Lampard a tout gagné à Chelsea et est maintenant devenu manager à Stamford Bridge. C’était étrange de le voir en tant que joueur de Man City à la fin de sa carrière, avant de passer en MLS avec le NYCFC, et même là, il a réussi à marquer huit buts en 38 matchs.

AVANT

10. LUIS FIGO

Barcelone au Real Madrid, 2000

Signé pour: 60 M € * Vendu pour: Gratuit pour l’Inter

Les apparences: 245 Trophées remportés: 7

L’un des transferts les plus controversés de l’histoire, Figo a choisi de passer chez les grands rivaux de Barcelone et s’est fait jeter une tête de cochon pour son problème. Il a signé une autre déclaration, un an avant Zidane, et a aidé Florentino Perez à remporter l’élection présidentielle. Les choses auraient pu être très différentes maintenant s’il n’avait pas bougé.

9. PAVEL NEDVED

Lazio à Juventus, 2001

Signé pour: 45 M € * Vendu pour: N / A

Les apparences: 327 Trophées remportés: 5

Poursuivant un peu notre thème du début des années 2000, Nedved a remplacé Zidane à Turin et est devenu une légende du club. Il aurait eu plus de titres de Serie A, mais ils ont été révoqués après le scandale du trucage de matchs de Calciopoli et il est resté à la Juve lorsqu’ils ont été relégués en Serie B en conséquence. Maintenant vice-président de la Juve, son association avec le club n’a fait que grandir au fil des ans.

8. MOHAMED SALAH

Roma à Liverpool, 2017

Signé pour: 42 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 152 Trophées remportés: 4

Comme De Bruyne, Salah est un autre qui a dû mettre un sort décevant à Chelsea derrière lui (il faut se demander à quoi pensait Jose Mourinho). Désormais l’un des meilleurs au monde, il a retrouvé sa forme à la Roma et s’est encore amélioré à Liverpool, marquant 94 buts en trois saisons pour faire du club des vainqueurs de trophées.

7. RONALDINHO

PSG à Barcelone, 2003

Signé pour: 32,25 M € Vendu pour: 24,15 M € à Milan

Les apparences: 207 Trophées remportés: 5

L’un des meilleurs joueurs de tous les temps, Ronaldinho était presque imparable avec le ballon à ses pieds. Seul le deuxième joueur du Barca (après Diego Maradona) à avoir été ovationné au stade du Real Madrid, le Brésilien a beaucoup gagné au cours de ses cinq ans. Ils ont même réussi à récupérer une partie importante de ces frais en vendant l’ancien joueur mondial de l’année de la FIFA (2004, 2005) à Milan.

6. ARJEN ROBBEN

Du Real Madrid au Bayern, 2007

Signé pour: 25 M € Vendu pour: Gratuit à Groningen

Les apparences: 309 Trophées remportés: 20

Un autre joueur qui, avec le recul, le Real Madrid aurait peut-être regretté de s’être laissé aller. Robben s’est fait un nom à Chelsea, a lutté à Madrid et a de nouveau explosé (tout en coupant à l’intérieur du flanc droit sur son pied gauche) au Bayern. De nombreux trophées ont suivi, avec Franck Ribéry un atout précieux sur le flanc opposé.

5. RAHEEM STERLING

Liverpool à Man City, 2015

Signé pour: 57,3 M £ Vendu pour: N / A

Les apparences: 243 Trophées remportés: 7

Un transfert controversé à l’époque, avec beaucoup de mauvais sang, mais City s’est fait une superstar lorsque Sterling est arrivé de Liverpool. Encore seulement 25 ans, il a beaucoup plus à donner et ajoutera beaucoup à son total de 100 buts au cours des prochaines années.

4. RISQUE D’EDEN

Lille à Chelsea, 2012

Signé pour: 35 M € Vendu pour: 115 M € au Real Madrid

Les apparences: 352 Trophées remportés: 6

Hazard était une signature époustouflante pour Chelsea et mérite à juste titre sa place parmi les meilleurs joueurs que la Premier League ait jamais vus. L’ailier belge a aidé les Bleus à remporter deux titres en Premier League et deux couronnes en Ligue Europa avant de finalement obtenir son « rêve » de 100 millions d’euros à Madrid … où les choses ont tourné un peu mal.

3. DAVID SILVA

Valence à Man City, 2010

Signé pour: 28,75 M € Vendu pour: Gratuit pour la Real Sociedad.

Les apparences: 436 Trophées remportés: 14

S’il y a un joueur, pas appelé Vincent Kompany, qui a incarné l’essor de Man City au cours de la dernière décennie, c’est Silva. Un acte de classe sur le ballon, l’Espagnol a été un rouage clé dans l’attaque de la ville qui s’améliore encore avec l’âge. Preuve que vous n’avez pas à payer par le nez pour obtenir un joueur de classe mondiale.

2. NEYMAR

Santos à Barcelone, 2013

Signé pour: 88,2 M € Vendu pour: 222 M € au PSG

Les apparences: 186 Trophées remportés: 8

Joueur le plus cher du monde de loin, les différents transferts de Neymar ont été entourés de mystère, de controverse et de pure confusion. Barcelone s’est retrouvé devant le tribunal après l’avoir signé de Santos, puis a poursuivi le joueur et le PSG en justice lorsque le club français a payé sa clause de rachat de 222 millions d’euros (ce qui était censé être prohibitif) en 2017.

Tout était très compliqué, mais sur le terrain, l’attaquant brésilien a fait de Barcelone un batteur mondial dans le cadre du trio MSN (Messi, Suarez, Neymar). Il n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais il a apporté des trophées au Camp Nou en portant le maillot et un bénéfice énorme au club lorsqu’il est parti. Vous ne pouvez pas demander beaucoup plus.

1. CRISTIANO RONALDO

Sporting à Man United, 2003

Signé pour: 19 M € Vendu pour: 94 M € au Real Madrid

Les apparences: 292 Trophées remportés: 9

Sauf avec ce type. Nous allons tricher un peu ici. De toute évidence, Ronaldo à Man United est n ° 1, mais il s’agit d’un accord de deux pour le prix d’un, et nous allons également prendre en compte son transfert au Real Madrid.

Au total, il a marqué 118 buts en 292 apparitions pour Man United et son record du monde d’alors de 80 millions de livres sterling au Real Madrid leur a rapporté un bénéfice incroyable en 2009. United mérite d’être reconnu pour l’avoir développé, mais il s’est vraiment épanoui en Espagne où il en a récolté 15. trophées et 450 buts à peine crédibles en 438 apparitions pour le Real.

Ce qui est vraiment étonnant à propos de sa sortie du Real, c’est qu’ils ont réalisé un profit lorsqu’ils l’ont vendu à la Juventus pour 100 millions d’euros à l’âge de 33 ans. L’homme est un colosse de but.

GRAPPEURS

10. JAMIE VARDY

Fleetwood Town à Leicester, 2012

Signé pour: 1 M £ Vendu pour: N / A

Les apparences: 310 Trophées remportés: 2

Au cas où vous ne vous en rendiez pas compte, le gars qui a aidé Leicester à remporter cet incroyable triomphe en Premier League en 2015-2016 et a remporté le Soulier d’or la saison dernière a été signé par un club non-ligue. Oui, Vardy a marqué 34 buts pour aider Fleetwood à remporter la promotion dans la Ligue de football en 2012 à l’âge de 25 ans et Leicester a aimé ce qu’ils ont vu. C’est juste un bon dépistage.

9. RUUD VAN NISTELROOY

PSV à Man United, 2001

Signé pour: 28,5 M € Vendu pour: 15 M € au Real Madrid

Les apparences: 219 Trophées remportés: 4

L’un des plus grands attaquants à avoir joué en Angleterre, Van Nistelrooy a marqué 130 buts pour United, laissant le club se demander ce qui aurait pu être s’il n’avait pas rompu son ligament croisé antérieur du genou lors d’une séance d’entraînement du PSV et a dû retarder son déménagement. à United d’un an. On a l’impression qu’il mérite d’avoir gagné plus au club, compte tenu de son impact.

8. LUIS SUAREZ

Ajax à Liverpool, 2010

Signé pour: 26,5 M € Vendu pour: 81,7 M € à Barcelone

Les apparences: 133 Trophées remportés: 1

Mettre un attaquant de Liverpool au-dessus d’un rival de Man United va être populaire, ou impopulaire … oui, Van Nistelrooy a gagné plus et a joué plus, et les 82 buts de Suarez ne correspondent pas non plus. Mais Liverpool a fait un profit énorme sur l’Uruguayen lorsqu’ils l’ont vendu à Barcelone, leur permettant de se reconstruire en signant Roberto Firmino (OK, et Christian Benteke) la saison suivante.

7. SAMUEL ETO’O

Barcelone à l’Inter Milan, 2009

Signé pour: 20 M € Vendu pour: 27 M € à Anzhi Makhachkala

Les apparences: 102 Trophées remportés: 6

L’attaquant camerounais faisait partie d’un accord complexe de 66 millions d’euros pour amener Zlatan Ibrahimovic à Barcelone, donc techniquement l’Inter a signé Eto’o pour 20 millions d’euros, a réalisé un bénéfice de 46 millions d’euros et a également prêté Aleksandr Hleb. Eto’o a remporté plus de trophées au Barca (8) mais son impact en Italie était certainement plus grand que celui de Zlatan au Camp Nou. Et le fait qu’il se soit mieux débrouillé dans le plus gros accord d’échange de l’histoire confirme sa place sur cette liste.

6. ZLATAN IBRAHIMOVIC

Milan au PSG, 2012

Signé pour: 20 M € Vendu pour: Gratuit pour Man United

Les apparences: 180 Trophées remportés: 12

Ibrahimovic a été dans tellement de clubs et a remporté tellement de trophées que l’on pourrait penser qu’il serait difficile de choisir son meilleur coup. Ce n’est pas. Le PSG l’a débarqué pour un prix incroyablement bon marché et il est devenu le meilleur buteur de tous les temps du PSG à l’époque avec 156 buts – bien qu’il ait depuis été dépassé par Edinson Cavani.

Cavani lui-même n’a pas la chance de rater cette liste, mais était une signature de 64 millions d’euros de Naples qui sera toujours comparée à Zlatan. L’Uruguayen a marqué 200 buts en 301 apparitions mais il s’est toujours senti dans l’ombre du charismatique Suédois, alors il restera là.

5. DIDIER DROGBA

Marseille à Chelsea, 2004

Signé pour: 38,5 M € Vendu pour: Gratuit pour Shanghai Shenhua

Les apparences: 381 Trophées remportés: 14

Drogba a marqué 157 buts au cours de son premier séjour de huit ans à Chelsea, et sept autres lors de son retour d’un an pour devenir le quatrième meilleur buteur de tous les temps du club. Il a également été l’une des signatures majeures qui a veillé à ce que la nouvelle richesse de Chelsea se termine par des trophées au cabinet. Il était implacable dans sa poursuite des buts et son style de jeu combatif semblait parfaitement convenir à Jose Mourinho.

4. WAYNE ROONEY

Everton à Man United, 2004

Signé pour: 33,3 M £ Vendu pour: Gratuit pour Everton

Les apparences: 559 Trophées remportés: 16

Maintenant, ça devient difficile. L’adolescent le plus accrocheur du monde en 2004, United s’est précipité pour le signer d’Everton et il a récompensé cette foi avec un sort de 13 ans qui lui a permis de marquer un record de club de 253 buts. Les 208 buts de Rooney en Premier League font de lui le deuxième meilleur buteur de la ligue de tous les temps (derrière Alan Shearer), mais il les a également créés et est également troisième sur la liste des passes décisives de tous les temps, avec 103.

3. KARIM BENZEMA

Lyon au Real Madrid, 2009

Signé pour: 35 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 513 Trophées remportés: 18

Benzema devance Rooney en raison du fait qu’il a remporté plus de trophées et marqué plus de buts (249) en moins d’apparitions. Et il l’a fait en jouant dans l’ombre de Cristiano Ronaldo pendant la majeure partie de sa carrière. Il n’a peut-être pas le crédit ou le respect qu’il mérite, mais le Français est une force avec laquelle il faut compter et le Real Madrid ne serait pas là où il est aujourd’hui sans lui.

2. SERGIO AGUERO

Atletico Madrid à Man City, 2011

Signé pour: 40 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 370 Trophées remportés: 13

Sans doute la meilleure signature de la Premier League (bien que peut-être Lampard le pique), le taux de score d’Aguero pour ses 254 buts le place tête et épaules au-dessus de ses pairs. À 32 ans, il marque toujours (il en avait 16 dans la ligue lors d’une saison blessée) et qui pourra jamais oublier son impact pour sceller le premier titre de Premier League de Man City en 2012?

1. ROBERT LEWANDOWSKI

Dortmund au Bayern, 2014

Signé pour: Gratuit depuis Dortmund Vendu pour: N / A

Les apparences: 289 Trophées remportés: 13

Tout simplement le meilleur transfert de tous les temps. Ses 103 buts en 187 matchs pendant trois ans à Dortmund ont montré qu’il avait des compétences, mais le Bayern l’a ensuite pris pour rien à l’expiration de son contrat. Depuis lors, l’attaquant polonais a inscrit 246 buts en 289 matchs, des trophées à gogo et une réputation comme l’un des meilleurs. Si seulement le Ballon d’Or n’avait pas été annulé cette année, il aurait pu avoir une vraie chance au genre d’honneur personnel qui lui a jusqu’à présent échappé.