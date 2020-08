Le candidat à la présidence de la FC Barcelone Jordi Farré est venu ce matin dans les bureaux du club pour lancer les procédures d’activation d’un motion de censure contre le conseil d’administration présidé par Josep Maria Bartomeu.

« Comme je l’ai dit hier, je viens de soumettre une lettre pour contester le vote de défiance contre Josep Maria Bartomeu et tout son conseil d’administration, ils ne peuvent pas être en charge du club pendant une minute de plus. Il est temps pour les actes et non pour les mots. # Votcensura2020 », a a tweeté Farré peu après 9 heures. Une initiative qui part de l’opposition culé, comme le groupe Manifest Blaugrana, a critiqué pour ne pas être fait de manière coordonnée.

Farré considère que l’annonce de Messi de vouloir quitter le FC Barcelone, via burofax, « c’est un exemple de plus du désordre qui existe dans l’entité. » Farré estime que le FC Barcelone « ne mérite pas » que Lionel Messi quitte le club de cette manière. « La seule façon pour lui de quitter le Barça est de prendre sa retraite en tant que joueur et avec une statue au Camp Nou. »

Hier soir, l’association Manifest Blaugrana a annoncé son intention de soutenir une motion de censure contre le conseil d’administration de Josep María Bartomeu, comme celui que préparait le groupe de partenaires El Cor Blaugrana, sinon « rediriger la situation de Messi et assurer sa continuité pour, au moins, terminer la saison 2020-2021 » et « démissionner moyen immédiat de céder la place à une commission de gestion qui déclencher des élections dès que possible « à la présidence de Barcelone.

‘Manifest Blaugrana’, créé en 2014 et qu’après le débâcle contre le Bayern Munich Il a déjà demandé la démission du président Bartomeu et un avancement des élections, a-t-il déclaré dans un communiqué qu’il donne au conseil jusqu’à vendredi pour mener à bien les démarches susmentionnées. Sinon, il présentera «une motion de censure immédiatement».

Demandes de démission immédiate

D’autres candidats ont sauté hier pour exiger la démission du président de Barcelone. Victor Font Il avait tweeté que dans le cas où Bartomeu continue sans démissionner et ne convoque pas d’élections le plus tôt possible, sa candidature, « Oui à l’avenir », « soutiendra activement la motion de censure déjà en cours. »

Joan Laporta a exigé pour sa part la démission immédiate du conseil d’administration actuel. «Bartomeu et son conseil doivent démissionner immédiatement. Ils ont sapé le moral de Messi pour se sauver du désordre économique et sportif qu’ils ont créé. S’ils démissionnaient, il y aurait encore l’espoir que Messi restera au Barça », a expliqué sur son compte Twitter celui qui était le premier dirigeant de l’entité Culé entre 2003 et 2010.

Il faisait référence à celui promu par une autre plate-forme dans l’environnement du Barça, « Més que una moció » (« Plus qu’une motion »), qui a été présenté publiquement le 29 juillet et a créé une page Web (mocio2020.cat) pour recueillir des soutiens en ligne. ». Mais jusqu’à présent, il n’est pas allé chercher les bulletins de vote pour lancer officiellement la motion.

15% du recensement

Toute motion de censure devra recueillir au moins 15% de soutien au recensement club électoral (en 2013, l’Assemblée des Compromisarios a approuvé l’augmentation du pourcentage de 5 à 15%), environ 16 000 signatures, pour que cela aille de l’avant. Selon les statuts du club, il y a 14 jours ouvrables à compter du jour suivant la collecte des bulletins de vote. Depuis 2018, date à laquelle l’Assemblée des commissions l’a approuvé, les samedis comptent comme des jours ouvrables.

Dans le cas où la plate-forme dépasse les 15% requis, le club devrait organiser un référendum qui ne conduirait à la révocation du conseil d’administration actuel que si au moins 66,6% des électeurs le souhaitent. Par ailleurs, les statuts du club précisent qu’en cas de non-obtention du soutien nécessaire, « une nouvelle motion de censure pour les mêmes raisons ne pourra être soulevée qu’un an après le vote ».

La La dernière motion de censure à Barcelone était celle promue par Agustí Benedito, deux fois candidat à la présidence du club et candidat aux prochaines élections, et son bras droit, Lluís Geli, au cours de l’été 2017.

Dans tous les cas, la tentative de révocation du conseil d’administration de Josep Maria Bartomeu n’a pas abouti car Benedito et Geli n’ont obtenu que 12 504 des 16 570 signatures requises. Bien que ceux-ci n’aient pas pu être officialisés car ils ont été détruits par les pilotes avant d’être livrés au club.