New York a une exigence de quarantaine de coronavirus assez stricte pour les personnes de l’extérieur qui visitent l’un des 34 États restreints.

Étant donné que les taux d’infection à coronavirus sont toujours supérieurs à 10% dans ces zones, ces visiteurs sont censés mettre en quarantaine pendant 14 jours lorsqu’ils visitent New York pour s’assurer qu’ils n’ont pas le COVID-19.

Cependant, une exemption est en cours pour les célébrités visitant New York dans les prochains jours pour les VMA 2020.

Certaines des plus grandes stars de l’industrie de la musique comme Arianna Grande et Lady Gaga descendent à New York avant les VMA 2020, qui devraient avoir lieu le 30 août. Mais contrairement aux dizaines de milliers de visiteurs que la ville reçoit actuellement de les voyageurs venant de l’extérieur ou venant de l’un des 34 États figurant sur une liste restreinte – sur la base de données montrant des endroits où les taux moyens d’infection à coronavirus dépassent 10% – les riches et célèbres n’auront pas à se conformer au strict coronavirus de 14 jours de New York règle de quarantaine pour les visiteurs.

Dans l’état actuel des choses, les visiteurs de New York en provenance de ces 34 États (dont la Floride et la Californie) doivent se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Il en va de même pour les New-Yorkais, qui sont censés se mettre en quarantaine pendant la même période lorsqu’ils reviennent dans la ville à partir d’un État figurant sur cette liste restreinte. Les responsables prennent la question si au sérieux que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a publié un décret stipulant que toute personne trouvée en violation de la règle de quarantaine pourrait être passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 10000 USD ou jusqu’à 15 jours de prison. Alors qu’en est-il de l’exemption liée à la VMA?

En ce qui concerne l’événement, pour lequel les artistes se produiront dans une variété de paramètres extérieurs avec un petit public ou pas du tout ce dimanche prochain, un porte-parole de la mairie a déclaré que les policiers de New York effectueraient des «contrôles de conformité pendant la production». C’est pour s’assurer que tout le monde, y compris les artistes, porte des masques et respecte les règles de distanciation sociale. «Le bureau des médias et du divertissement du maire et des événements à l’échelle de la ville travaille en étroite coordination avec la production pour s’assurer que les directives sont suivies», a déclaré le porte-parole.

Toute personne arrivant à New York qui restera plus de 24 heures est censée se mettre en quarantaine pendant 14 jours pour s’assurer qu’elle n’a pas le virus COVID-19. Si les célébrités prévoient de rester à New York plus longtemps que l’événement VMA d’une journée, elles tomberaient apparemment sous la règle de la quarantaine à ce stade.

Ce type de semi-exemption, cependant, a suscité la consternation dans d’autres contextes, laissant le public se sentir comme une injustice inhérente aux règles destinées à lutter contre la pandémie. Les célébrités ne tombent-elles pas malades? Les riches et célèbres sont-ils immunisés contre l’infection et contre la transmission du virus à d’autres? Parce que le Royaume-Uni a récemment adopté une exemption similaire, impliquant une allocation pour que des stars de cinéma comme Tom Cruise puissent contourner la règle de quarantaine de 14 jours du Royaume-Uni si quelqu’un comme vous ou moi rendait visite.

Les responsables de New York ont ​​souligné qu’ils étaient conscients que la règle de quarantaine n’attraperait pas tout le monde, en la comparant à quelque chose comme une limite de vitesse. Il n’existe aucun moyen de contrôler chaque personne qui enfreint une telle règle. Kanye West a prouvé pourquoi c’était le cas ces derniers jours, lorsque les médias new-yorkais ont rapporté qu’il s’était envolé pour le New Jersey, puis avait conduit de là à Manhattan et avait visité une galerie d’art à Chelsea. Plus tard ce même jour, il a pris un vol au départ.

L’exemption de 24 heures à la règle de quarantaine de New York est uniquement destinée aux personnes qui s’arrêtent en escale ou aux arrêts de repos, pas à quelqu’un qui ne fait que traverser la ville et qui souhaite faire du tourisme.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.