Les rapports d’Auto Motor und Sport indiquent un test hivernal de trois jours pour la saison de Formule 1 2021 dans un lieu non confirmé.

Avec le calendrier 2020 très ajusté finalisé, les chefs de file de la F1 peuvent désormais se tourner vers 2021 avec, espérons-le, un retour à la normale.

Bien que le retour à la normale puisse être le cas en termes de numéros de course et de lieux, il se peut qu’il n’en soit pas de même pour les tests. L’annulation complète des tests hivernaux dans le but de réduire les coûts était un gros sujet de discussion, mais il semble que les équipes se soient compromises et aient accepté de réduire les tests de moitié à une semaine de trois jours seulement.

Le rapport AMuS affirme que McLaren était la principale force en faveur du maintien d’une certaine forme de pré-saison. Compte tenu de leur passage de Renault à Mercedes Power, l’équipe britannique aura à cœur de faire en sorte que la transition se fasse en douceur.

Les équipes qui accueillent de nouveaux pilotes pour 2021 sont également désireuses de donner à leurs nouveaux membres du temps de course avant un week-end de Grand Prix pour assimiler le pilote à leur équipage. La FIA prévoit également d’autres changements aérodynamiques en 2021 pour réduire l’appui global et réduire le stress sur les pneus Pirelli. Quelque chose qui devra également être testé avant le premier week-end de course de la saison.

La F1 n’a pas encore confirmé où auront lieu les répétitions générales pour 2021. Dernièrement, Barcelone est devenue le circuit d’essai de pré-saison de facto, mais Bahreïn a été pressenti pour remporter l’événement la saison prochaine.

Le circuit de Sakhir a accueilli la Formule 2 et la Formule 3 pour des tests de pré-saison ces dernières années. Il a été mentionné que les promoteurs locaux à Bahreïn subventionneront les équipes avec une subvention pour compenser les longs trajets avec des vols charters également beaucoup moins chers à l’heure actuelle en raison de la crise. Cependant, la distance impliquée pose des problèmes avec le temps nécessaire pour expédier les pièces de rechange au circuit à court préavis.